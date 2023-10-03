Чеснок: польза и вред для здоровья

Чеснок — одна из старейших культивируемых культур в мире и представляет собой выносливое многолетнее растение из семейства амариллисовых. Другие члены этого семейства — разные сорта лука. Все эти плоды отличаются острым ароматом и характерным вкусом.

Олимпийским спортсменам в Древней Греции на первых Играх давали чеснок — возможно, это самый ранний пример средств, повышающих работоспособность, используемых в спорте. В русском языке слово «чеснок» появилось из праславянского слова сesti, что означает чесать, скрести, рвать, драть. На территорию России чеснок попал из горных районов Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Пищевая ценность чеснока

Пищевая ценность чеснока на 100 граммов.

Белки 6,5 г Жиры 0,5 г Углеводы 30 г Калорийность 140-150 ккал

При этом в одном зубчике весом примерно 4 г содержится:

0,3 г белка;

0 г жира;

0,7 г углеводов;

4 ккал.

Польза чеснока

Чеснок, несмотря на свой небольшой размер, содержит множество полезных микроэлементов. Он богат марганцем, кобальтом, хромом и молибденом. В нем также немало кальция и калия. Из витаминов чеснок содержит в большом количестве витамины B6 и PP.

Обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами

Чеснок давно известен как помощник в борьбе с вирусами, бактериями и грибками. В англоязычных странах его иногда называют русским пенициллином из-за антибактериальных свойств.

Некоторые кожные заболевания, такие как бородавки, а также укусы насекомых также могут реагировать на чесночное масло или измельченный сырой зубчик чеснока. Кроме того, профилактическое употребление чеснока снижает частоту простудных заболеваний у взрослых, пишут американские исследователи. Однако его поедание не влияет на продолжительность симптомов, если человек уже болен.

Нужно помнить, что чеснок не является иммуномодулятором и не способен укреплять иммунитет. Но как полезный овощ он должен присутствовать в рационе человека.

Снижает риск развития некоторых видов рака

Согласно исследованию, проведенному в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Китае, у людей, которые ели сырой чеснок чаще чем два раза в неделю в течение семилетнего периода наблюдения, риск развития рака легких был на 44% ниже. Авторы научной работы считают, что этот овощ обладает своеобразным химиопрофилактическим эффектом.

Ученые из США выяснили, что сероорганические соединения, обнаруженные в чесноке, эффективны при разрушении клеток в глиобластомах, которые вызывают опухоли головного мозга. Сероорганические соединения показали высокую эффективность в уничтожении определенных типов клеток, и специалисты проводят дополнительные исследования.

Снижает риск сердечных заболеваний

Исследователи из Медицинской школы Университета Эмори обнаружили, что один из компонентов чесночного масла помогает поддерживать здоровье сердца после сердечного приступа. А другие компоненты плода можно использовать для лечения сердечной недостаточности.

В другом исследовании ученые обнаружили, что чесночное масло защищает больных диабетом от кардиомиопатии. Это хроническое заболевание сердечной мышцы, которая аномально утолщена, увеличена или уплотнена. Кардиомиопатия — одна из основных причин смерти среди больных сахарным диабетом.

Чеснок также расширяет кровеносные сосуды и снижает артериальное давление.

Поддерживает здоровый уровень холестерина и кровяного давления

Исследования показывают, что добавки с экстрактом чеснока снижают уровень холестерина и кровяное давление у пациентов с гипертонией.

Защищает от алкогольного поражения печени

Печень — орган, который сильно повреждается из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Ученые из Института токсикологии доказали, что сероорганические соединения, полученные из чеснока, защищают печень от окислительного стресса, который провоцирует этанол, и поддерживают работу органа.

Поддерживает здоровье женщин

Исследования ученых из Индии показывают, что чеснок снижает потерю костной массы за счет повышения уровня некоторых гормонов. Особенно эффект проявляется у женщин старшего возраста при употреблении суточной дозы сухого экстракта чеснока, то есть около 2 г несколько раз в неделю.

Как пишут исследователи в BMC Musculoskeletal Disorders, у женщин, рацион которых богат овощами, луком и чесноком, наблюдали низкий уровень развития остеоартрита (или остеоартроза). Это заболевание, поражающее все компоненты сустава: хрящи, суставные капсулы, связки, околосуставные мышцы и прилежащую к хрящу кость.

Вред чеснока

Несмотря на многочисленные полезные свойства чеснока, добавлять его в рацион нужно аккуратно. Он может вызвать побочные эффекты, такие как неприятный запах изо рта, изжога, газы и диарея. Эти эффекты часто усиливаются при употреблении овоща в сыром виде.

Чесночные продукты могут быть опасны при нанесении на кожу: вызвать сильное повреждение, похожее на ожог.

В редких случаях чесночные добавки провоцируют головные боли, усталость, потерю аппетита, мышечные боли, головокружение и аллергические реакции, такие как приступы астмы или кожная сыпь. Обратитесь к доктору, если заметили похожие симптомы.

Если вы принимаете препараты для разжижения крови, чесночные добавки могут усилить действие лекарства. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки.

Аллергия на чеснок обычно в первую очередь сказывается на органах дыхания. Реакция может наступить даже от запаха овоща, сухого чесночного порошка или чесночных продуктов. Все они могут вызвать хрипы, кашель и спровоцировать приступ астмы.

Сколько можно съедать чеснока

Можно съедать от половины до одного зубчика чеснока в день. Уже в таком количестве содержится около 3000-6000 мкг аллицина. Это вещество, которое образуется при разрушении частиц чеснока во время жевания или готовки, и именно оно обладает бактерицидным эффектом.

Вкусные блюда с чесноком

Этот универсальный ингредиент можно использовать в самых разных блюдах: от супов и соусов до картофеля фри и маринадов.

Креветки с чесночным маслом

Ингредиенты:

креветки — 400 г;

чеснок — 4 зубчика;

петрушка — 50 г;

лимон — 1/2 шт.;

соль и перец — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Растопите на сковороде большое количество сливочного масла, затем обжарьте измельченный чеснок до появления аромата. Добавьте в сковороду очищенные креветки и готовьте, пока они не станут розовыми и непрозрачными. Приправьте солью, перцем и свежей петрушкой. Подавайте креветки, сбрызнув их лимонным соком, чтобы придать пикантность.

Это блюдо достаточно быстро и легко приготовить, к тому же оно богато белком и полезными соединениями, содержащимися в чесноке.

Запеченная курица с чесноком

Ингредиенты:

курица (если целая, разделать) — 1 шт.;

чеснок — 1 головка;

оливковое масло — по вкусу;

соль, сушеный розмарин и перец — по вкусу;

лимон или лайм — по желанию.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Отрежьте верхушку целой головки чеснока, чтобы обнажить зубчики, сбрызните ее оливковым маслом и заверните в фольгу. Приправьте кусочки курицы солью, перцем и розмарином. Поставьте курицу в духовку вместе с чесноком и запекайте, пока птица не будет готова (около часа).

В результате получается нежная и ароматная курица с мягким ореховым привкусом жареного чеснока.

Паста с чесноком и травами

Ингредиенты:

паста из твердых сортов — по количеству персон;

чеснок — 1 головка;

свежая зелень — 70 г;

оливковое масло — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Приготовьте любимую пасту согласно инструкции на упаковке. В отдельной сковороде нагрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный тонкими ломтиками чеснок до легкого коричневого цвета. Добавьте горсть нарезанной свежей зелени, например петрушки, базилика или тимьяна, и готовьте еще минуту. Перемешайте готовые макароны со смесью чеснока и трав. Добавьте немного лимонного сока, соль и перец по вкусу.

Это блюдо идеально подойдет любителям чеснока, которые ценят яркий свежий вкус зелени.

Чеснок в косметологии и медицине

Чеснок на протяжении веков использовался не только как кулинарный ингредиент. Он содержит соединение под названием аллицин, которое обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами.

В косметологии чеснок известен способностью стимулировать рост волос и лечить их выпадение. Исследование, опубликованное в индийском Журнале дерматологии, венерологии и лепрологии, показало, что гель на основе чеснока может улучшить рост волос у людей с очаговой алопецией. Это распространенное аутоиммунное заболевание, приводящее к выпадению волос. Антимикробные свойства чеснока также помогают в борьбе с перхотью и инфекциями кожи головы.

Фото Istockphoto.com/sebastianosecondi

В медицине чеснок изучают на предмет потенциальной пользы для сердечно-сосудистой системы. Исследования, опубликованные в Журнале питания, показывают, что использование чеснока в пище снижает кровяное давление и уровень холестерина. Считается, что биологически активные соединения в чесноке увеличивают выработку оксида азота — молекулы, которая помогает расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровоток.

Хотя чеснок и продемонстрировал многообещающий потенциал в различных областях, необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять его влияние и получить убедительные доказательства пользы для здоровья. Не экспериментируйте с приготовлением домашней косметики и самолечением.

Как выбрать чеснок

При выборе чеснока следует учитывать несколько ключевых факторов.

Твердость: выбирайте головки чеснока, которые плотные на ощупь при легком нажатии. Избегайте головок, которые кажутся мягкими или губчатыми.

Кожица: у свежего чеснока она должна быть плотной и сухой. Избегайте луковиц с морщинистой или обесцвеченной кожицей, поскольку это может указывать на его старость или неправильные условия хранения.

Размер: более крупные головки чеснока обычно подразумевают лучшее качество и вкус. Однако имейте в виду, что головки меньшего размера все равно могут быть ароматными, поэтому размер не должен быть единственным решающим фактором.

Аромат: свежий чеснок должен иметь сильный острый аромат. Избегайте луковиц с затхлым или плесневелым запахом.

Как хранить чеснок

Храните луковицы чеснока в прохладном и сухом месте вдали от прямых солнечных лучей, например, в кладовой или подвале.

Не храните чеснок в холодильнике, так как из-за влаги он может прорасти или заплесневеть. Оптимальная температура для этого овоща — чуть ниже комнатной, примерно +15...+20°C.

Для поддержания оптимальной свежести храните головки чеснока в сетчатом или тканом мешке, обеспечивающем циркуляцию воздуха. Не храните чеснок в закрытом контейнере, так как это может привести к накоплению влаги и ускорению прорастания.

Популярные вопросы

С какими продуктами лучше всего сочетать чеснок

Чеснок хорошо сочетается с широким спектром продуктов, усиливая их вкус. Вот несколько вариантов, которые дополняют чеснок.

Помидоры. Сочетание чеснока и помидоров считается классическим во многих кухнях. Будь то соусы для пасты, супы или салаты, чеснок придает глубину и сложность яркой кислинке томатов.

Травы. Чеснок усиливает аромат и вкус различных трав, таких как базилик, тимьян, розмарин и петрушка. Сочетание чеснока и свежей зелени придает блюдам свежесть и глубину вкуса.

Морепродукты. Насыщенный вкус чеснока дополняет нежный вкус морепродуктов, таких как креветки, морские гребешки и рыба.

Оливковое масло. Чеснок и оливковое масло часто используются вместе в качестве ключевых ингредиентов в заправках, маринадах и соусах.

В каком виде лучше есть чеснок

Чеснок можно употреблять в различных формах, каждая из которых имеет свои преимущества.

Сырой: употребление сырых зубчиков обеспечивает самый высокий уровень аллицина, соединения, которое и делает овощ таким полезным. Однако не всем сырой чеснок приходится по вкусу, к тому же его аромат может остаться надолго даже после чистки зубов.

Фото Istockphoto.com/Amarita

Приготовленный (запеченный, жареный): приготовление чеснока смягчает его вкус и снижает остроту, что делает его более доступным для большего количества людей. Хотя процесс приготовления может разрушить некоторые полезные соединения, чеснок все равно сохраняет многие из антиоксидантных свойств.

В пороше или гранулах: чесночный порошок или гранулы — удобный способ добавить аромат в блюда. Однако важно внимательно читать этикетку, так как некоторые продукты могут содержать добавки или консерванты.

Как чеснок влияет на паразитов

Хотя потенциальные противопаразитарные свойства чеснока кажутся многообещающими, требуются дальнейшие исследования, чтобы определить необходимую дозировку, эффективность и безопасность чеснока в борьбе с паразитами.

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