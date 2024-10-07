Что будет, если есть апельсины каждый день: отвечает врач

Апельсины широко известны своим высоким содержанием витамина С. Фрукт прочно ассоциируется с правильным питанием и здоровым образом жизни. Но значит ли это, что есть апельсины нужно каждый день, и что будет с организмом, если это делать? Разбираемся вместе с врачом-терапевтом Юлией Погодиной.

Калорийность и БЖУ апельсина

Энергетическая ценность 100 г мякоти апельсина — 42-43 ккал. В этом количестве продукта содержится:

белков — 0,9 г,

жиров — 0,2 г,

углеводов — 8,1 г.

Свежевыжатый сок немного калорийнее: в 100 мл сока 47 ккал, то есть почти 100 ккал в стакане.

Апельсин на 85% состоит из структурированной воды. В его составе также есть клетчатка, витамины, микроэлементы и другие вещества.

Причины регулярно есть апельсины

Получение разных типов витаминов

Апельсин известен как источник витамина С, но на самом деле полезных веществ в нем намного больше.

Укрепление иммунитета

Для иммунной системы необходим витамин С (аскорбиновая кислота). Он помогает организму бороться с вирусами и бактериями. В одном плоде содержится суточная норма витамина С.

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Профилактика железодефицитной анемии

Витамин С помогает усваиваться другим витаминам и минералам. В частности, от него зависит обмен железа.

Кстати, апельсины хорошо сочетаются с продуктами, в которых содержится железо: с красным мясом, гречневой крупой и яблоками.

Защита от онкологических заболеваний

Витамин С обладает сильными антиоксидантными свойствами.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Входящие в состав апельсина минералы частично разжижают кровь, тем самым устраняя закупорку сосудов. Это снижает риск атеросклероза, сердечной ишемии, брадикардии, инфарктов и инсультов.

Укрепление опорно-двигательного аппарата

Кальций в составе фрукта помогает восстанавливать кости, суставы и хрящи, а также укрепляет эмаль зубов.

Улучшение пищеварения

Апельсины ускоряют все метаболические процессы, включая переваривание пищи. Это полезно для людей с хроническими запорами и для желающих похудеть.

Как видно, если есть апельсины каждый день, можно стать здоровее и красивее. Особенно полезно есть апельсины во время простудных заболеваний, а также в межсезонье.

Польза цедры апельсина

Обычно едят только мякоть апельсина, а шкурку выбрасывают. Между тем верхний слой кожуры (цедра) тоже содержит полезные вещества: клетчатку, витамины, микроэлементы, эфирные масла. Используя цедру, можно:

уменьшить количество холестериновых бляшек на стенках сосудов,

стимулировать метаболизм,

гармонизировать эмоциональный фон,

уменьшить у женщин боли во время менструации.

Цедра чаще всего используется в кулинарии, особенно при изготовлении десертов. Стоит помнить о том, что высокие температуры разрушают витамины.

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Как апельсины могут отразиться на коже и волосах

Антиоксиданты в составе апельсина помогают бороться с признаками преждевременного старения, витамин С способствует выработке коллагена. Это улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

Отметим, что для получения эффекта можно не только есть апельсины, но и использовать их в наружно в составе пилингов для лица, масок для волос и другой косметики.

Опасные свойства апельсинов

Есть апельсины можно только при отсутствии противопоказаний. Этот фрукт нельзя назвать полностью безопасным продуктом.

Аллергия

Реакция может быть в виде высыпаний на лице или теле, зуда, покраснения кожи, экземы и конъюнктивита.

Апельсины чаще всего вызывают аллергию у детей до трех лет. С осторожностью стоит есть эти фрукты беременным и кормящим женщинам, а также людям, у которых недавно проявлялась пищевая аллергия на любые другие продукты.

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Проблемы с пищеварением

Апельсины имеют послабляющий эффект. Это связано с большим содержанием природных сахаров, которые служат питательной средой для микробиоты кишечника. У людей со слабым ЖКТ это свойство может вызвать ряд проблем.

Риск отравления

На поверхности кожуры скапливаются микробы. В том числе можно найти кишечную палочку. Поэтому очень важно хорошо мыть фрукты перед употреблением, даже если вы не разрезаете их, а чистите руками. Особенно тщательно нужно мыть апельсины при желании использовать цедру.

Изжога и обострение болезней желудка

Как и любой продукт, в составе которого есть кислота, апельсин не полезен для органов желудочно-кишечного тракта. В самом легком варианте может появиться изжога, в худшем случае могут обостриться такие болезни, как гастрит и язва желудка.

Риск появления кариеса

Кислота и сахар разрушают зубную эмаль. Поэтому после употребления апельсинов нужно полоскать рот водой. При уже имеющихся проблемах с эмалью от ежедневного поедания апельсинов лучше отказаться.

Вероятность набора веса

Риск потолстеть на апельсинах мал, но не равен нулю, если суточная калорийность всего, что вы едите, достаточно высокая. Стоит помнить, что в одном очищенном апельсине около 100 ккал. Примерно столько же в одном стакане сока.

Риск снижения давления

Один апельсин может снизить артериальное давление на три единицы. Для здоровых людей это практически незаметно, но при пониженном давлении можно почувствовать недомогание.

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Что будет, если есть апельсины каждый день

Поедание апельсинов каждый день может причинить как пользу, так и вред организму. Поэтому, решая включить эти фрукты в ежедневный рацион, нужно учесть состояние своего здоровья, отсутствие или наличие противопоказаний. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

Прямой необходимости есть апельсины каждый день нет. Но если вы все же решили добавить такую привычку в свой рацион, не стоит употреблять больше одного фрукта в день, как и не стоит начинать утро с плодов натощак. Иначе вместо профилактики болезней можно столкнуться с их приобретением.