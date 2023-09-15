Кабачки: польза и вред для здоровья

Согласно легенде, в древние времена жены рыбаков попросили богов подарить им овощ, вкусный как рыба, но растущий на земле. В дар они получили кабачки — любимый многими продукт, который летом можно найти практически на всех прилавках и огородах. Он неприхотлив в уходе, доступен по цене и может служить основой для множества низкокалорийных блюд.

Калорийность и БЖУ кабачков

Кабачок — низкокалорийный продукт. В 100 г этого овоща 24 ккал. Содержание нутриентов:

белки — 0,6 г;

жиры — 0,3 г;

углеводы — 4,6 г.

Небольшой кабачок длиной 20-25 см (так называемый молочный) весит около 300 г, кабачок длиной 40 см — около 1 кг.

Польза кабачков

Употребление кабачков положительно сказывается на здоровье (хотя здесь многое зависит от способа готовки).

Не вызывают аллергии

Кабачки часто включаются в состав лечебных диет при проблемах с пищеварением, например, при синдроме раздраженного кишечника. Кроме того, пюре из кабачков можно использовать для первого прикорма младенцев.

Содержат разные витамины

Кабачки содержат большое количество витаминов и минералов, которые необходимы практически всем системам организма. Среди них:

витамины группы В: В1, В2, B9;

аскорбиновая кислота (витамин С);

никотиновая кислота;

витамины A и E;

железо;

магний;

цинк;

каротиноиды лютеин и зеаксантин;

калий, медь, фосфор.

Улучшают работу сердечно-сосудистой системы

Внушительное количество магния (33 мг на 100 г кабачков) и калия (460 мг на 100 г) делает кабачки отличным продуктом для профилактики многих кардиологических заболеваний: ишемической болезни сердца, аритмии, артериальной гипертензии и других.

При этом в кабачках практически отсутствует натрий, что также делает их полезными для людей, у которых нарушена работа сердечно-сосудистой системы.

Улучшают пищеварение

Кабачок, особенно его кожура, содержит большое количество клетчатки.

Клетчатка разбухает, создает ощущение сытости, а также служит пищей для полезных бактерий, которые обитают в кишечнике. Все это в совокупности приводит к улучшению перистальтики. Людям, страдающим запорами, рекомендуется съедать в день хотя бы одну порцию блюд из кабачка.

Избавляют от отеков

Благодаря высокому содержанию калия и воды кабачки помогают выводить из тела лишнюю жидкость.

Овощи оказывают мягкий мочегонный эффект, при этом из организма не вымываются важные микроэлементы. Поэтому людям, которые страдают отеками, при отсутствии противопоказаний будет полезно включать кабачки в ежедневное меню.

Укрепляют кости и зубы

В составе кабачка есть витамин К, который поддерживает здоровье костей и свертывание крови. Также в овоще содержатся фосфор и кальций — микроэлементы, которые работают в паре и отвечают за прочность костной ткани.

Фото istockphoto.com/Dusan Atlagic

Защищают иммунную систему

Кабачок — источник витаминов группы В, витаминов С и А, относящихся к антиоксидантам.

Улучшают состояние нервной системы

Витамин В4 препятствует старению мозга, способствует поддержанию здоровья мозга и нервной системы в целом.

Повышают уровень тестостерона

Большое количество железа в составе кабачков способствует выработке гормона тестостерона. Кроме того, регулярное включение кабачков в рацион на протяжении долгого времени способно увеличить подвижность сперматозоидов. Также продукт считается мужским афродизиаком, поэтому диету с большим количеством кабачков часто рекомендуют тем, у кого есть проблемы с потенцией.

Улучшают состояние кожи

Регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблой кожи. Все дело в мощном антиоксиданте токофероле. Это вещество ускоряет обновление клеток и замедляет процессы старения, приводит ткани в тонус и защищает их от вредного воздействия солнечных лучей. Кроме того, существует множество рецептов масок из кабачка, которые помогают выровнять тон кожи.

Вред кабачков

Противопоказаний к употреблению кабачков не так много, но все же они есть.

Индивидуальная непереносимость

Такие случаи происходят довольно редко. Однако у некоторых такие овощи могут вызывать аллергические реакции.

Фото istockphoto.com/SanerG

Нарушения работы ЖКТ

Из-за низкой кислотности кабачка возможны такие последствия, как вздутие живота, изжога и так далее.

Риск гиперкалиемии при болезнях почек

В кабачках высокая концентрация калия. В норме избыток калия выводится из организма почками. Но если почки не в порядке и не справляются с задачей по избавлению от калия, его уровень в крови повышается.

Кабачки в косметологии

Кабачки можно использовать для приготовления различных масок.

Маска для волос с эффектом ламинирования

Для такой маски нужно сварить пюре из кабачка, смешать его с крахмалом и кокосовым маслом. Полученную массу нанести на длину волос и кожу головы, подержать под теплым колпаком пару часов, а затем смыть шампунем.

Уже после первого применения такой маски волосы становятся гладкими, шелковистыми и блестящими.

Маска для кожи с эффектом лифтинга

Из кабачка можно делать маски не только для лица, но и для кожи декольте. Они сделают кожу упругой и придадут ей нужный уровень увлажненности.

Вкусные блюда из кабачков

С помощью кабачков худеющие могут сильно разнообразить свой рацион, ведь многообразие блюд, которые из них готовят, впечатляет. Это могут быть супы, запеканки, икра, варенье, салаты и даже смузи. Предпочтение лучше отдавать последним вариантам, так как во время термической обработки многие витамины и антиоксиданты, содержащиеся в кабачках, разрушаются. Ну и, конечно, чтобы не добавить лишних калорий, лучше отказаться от использования масла и жирных соусов во время готовки.

Салат из свежего кабачка

В сыром кабачке сохраняется максимальное количество витаминов.

Ингредиенты:

молочный кабачок (весом 150-200 г) — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

приправы (например, орегано, петрушка, базилик, перец) — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Gingagi

Способ приготовления:

Хорошо промыть кабачок. Нарезать кабачок тонкими продольными полосками. Кожицу не счищать. Выложить полоски кабачка в салатник. Измельчить чеснок. Приготовить заправку: смешать масло, лимонный сок, приправы и чеснок. Равномерно полить полоски кабачка заправкой. Поставить салат в холодильник на полчаса, чтобы полоски успели пропитаться маслом.

Запеченные кабачки с сыром

Сырые кабачки подходят не всем людям. Запекание — оптимальный способ приготовления этих овощей.

Ингредиенты:

молочные кабачки (около 400 г) — 2 шт.;

сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

приправы (соль, перец, орегано) — по вкусу.

растительное масло — 1 ст. л.;

зелень (укроп, петрушка, кинза) — 1 пучок.

Фото Freepik/kamranaydinov

Способ приготовления:

Помыть кабачки, срезать плодоножки. Нарезать кабачок продольными полосками толщиной 0,5-0,7 см. Натереть сыр. Измельчить чеснок. Смешать сыр с чесноком и приправами. Выложить кабачки в форму для запекания, сверху смазать маслом. Равномерно распределить по кабачкам сыр. Поставить кабачки в разогретую до 180-200 градусов духовку. Запекать 20-25 минут (в зависимости от мощности духовки).

Как выбрать кабачки

При выборе нужно исходить из того, какое блюдо предстоит готовить. В этом вопросе имеет значение размер. Зрелый кабачок может достигать в длину 40-50 см и больше и весить до 3 кг. У такого кабачка плотная кожура и полностью сформированные семечки (кстати, съедобные), поэтому его мякоть изнутри напоминает дыню или тыкву. Соответственно, из такого кабачка можно приготовить не все блюда. Зрелый плод подходит для фарширования, а также приготовления икры, оладий и других закусок, в которых нужна порезанная кусочками мякоть.

У молодого кабачка длина 20-25 см, тонкая кожура и мягкие либо еще несформированные семена. Такой кабачок можно запечь или пожарить, нарезав кружочками или полосками.

При осмотре размера важно не перепутать кабачок и цукини: молодой цукини почти не отличается по размеру от зрелого. Отличить один овощ от другого можно по цвету: кабачки светло-зеленые.

Фото istockphoto.com/Julia Klueva

Перед покупкой нужно со всех сторон осмотреть кабачок. На срезе плодоножки не должно быть гнили и плесени. Кожура должна быть неповрежденной, иначе овощ быстро пропадет.

Как хранить кабачки

Кабачкам нужно прохладное и сухое место, защищенное от солнечных лучей. Хорошо подойдет ящик для овощей. Хранить кабачки в таком ящике лучше без полиэтиленовых пакетов.

Если есть возможность, овощи можно заморозить.

Популярные вопросы

В разгар сезона дачники и их знакомые не знают, как избавиться от кабачков. Поэтому возникает вопрос, не вредны ли кабачки в больших количествах.

Можно ли каждый день есть кабачки

Если нет противопоказаний, таких как болезни почек и желудочно-кишечного тракта, кабачки можно есть каждый день.

В каком виде лучше есть кабачки

Пожалуй, самые популярные блюда из кабачков — оладьи и жаренные на сковороде кружочки, не слишком полезны для здоровья. Более правильно тушить их или запекать. А при отсутствии противопоказаний — есть сырыми. У сырого кабачка нейтральный вкус, но может быть непросто решиться попробовать его. Как вариант, знакомство с сырым кабачком можно начать с гаспаччо.

Что полезнее: кабачки или баклажаны

Нет универсальных критериев, по которым эти продукты можно сравнивать, поэтому выбор зависит целиком от личных предпочтений.

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