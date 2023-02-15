0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

15 февраля, 22:41

Плавание в бассейне: польза и вред для здоровья детей, женщин и мужчин

Светлана Бутова
,
Александр Крагжда
Максим Казаков
Тренер водных программ
Фото pexels.com
Telegram Дзен
Что будет, если ходить в бассейн каждый день.
Как сохранить молодость при помощи спорта? Как сохранить молодость при помощи спорта?

История бассейнов

Сегодня ученые считают, что использовать искусственные емкости для плавания люди начали уже 3000 лет назад. В Пакистане была найдена яма размером 12 на 7 метров, выложенная кирпичом и покрытая герметиком на основе смолы. Сооружение могло использоваться жителями города и как банный комплекс, и как ритуальное место.

Позже бассейн уже использовали и древние греки, а римляне строили в палестрах искусственные сооружения для водных спортивных тренировок, морских игр и военных учений. У римских императоров были частные бассейны, в которых также держали рыбу. Плавательные бассейны стали популярными в Великобритании в середине XIX века. Англичане также одними из первых начали строить крытые варианты с трамплином для прыжков в воду.

Бассейн. Фото mrsiraphol/Freepik
mrsiraphol/Freepik

Польза плавания

Плавание — это отличный вид спорта, подходящий для людей любого возраста. Помимо того, что оно помогает держать тело в форме, посещение бассейна помогает поддерживать свое психическое здоровье.

Национальная служба здравоохранения Великобритании пишет, что людям в возрасте от 19 до 64 лет необходимо уделять 150 минут умеренной аэробной активности каждую неделю. Но люди младшего возраста и дети также должны быть физически активными. Бассейн прекрасное место, где взрослые и дети могут тренироваться вместе. Рассказываем об основной пользе от посещения бассейна.

Жан-Клод Ван Дамм. Дробное питание и растяжка: как Жан-Клод Ван Дамм поддерживает форму

— увеличивает частоту сердечных сокращений, не подвергая организм стрессу;

— улучшает силовые характеристики;

— поддерживает мускулы в тонусе;

— улучшает физическую форму;

— помогает управлять весом.

Кроме обучения спортивным способам плавания, тренировки в бассейне могут быть направлены на восстановление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Тренировки могут быть в виде лечебной физической культуры.
Максим Казаков
Тренер водных программ

Тренирует все тело и мускулы

Когда человек плывет, задействуются все основные группы мышц, но в основном это руки, ноги, туловище, мышцы живота и спина.

Бассейн. Фото Freepik
Freepik

Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Плавание отлично укрепляет сердечные мышцы и легкие. Исследования показывают, что пловцы почти на 50% меньше подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди с малоподвижным образом жизни. А научная работа китайских ученых говорит, что ежедневные тренировки в бассейне положительно сказываются на кровяном давлении.

Помогает бороться с травмами, артритом и другими заболеваниями

При рекомендации врача посещение бассейна — это безопасный и полезный вариант занятий спортом для людей с такими проблемами, как:

  • артрит или проблемы с суставами;

  • травмы (спинальные, перелом определенных конечностей, разрыв мениска);

  • инвалидность.

Исследование ученых 2016 года показывает, что у людей с остеоартритом после занятий в бассейне значительно уменьшалась боль и скованность в суставах.

Занятия в воде могут помочь людям с хроническими заболеваниями костей и суставов. У людей с артритом аквааэробика и простые плавательные упражнения улучшают работу пораженных суставов без ухудшения симптомов. А у людей с ревматоидным артритом состояние здоровья становится намного лучше после участия в гидротерапии, чем после других занятий вне воды.

Упражнения на&nbsp;фитболе. Для чего нужен фитбол? Упражнения на фитболе на все тело

Помогает при астме

Влажный воздух и атмосфера закрытых бассейнов — это комфортная среда для людей с астмой. Исследования ученых из Канады говорят, что дыхательные упражнения с погружением под воду и просто задержка дыхания во время плавательных упражнений очень хорошо сказываются на здоровье с человека с этой болезнью. Именно во время тренировочного процесса в бассейне можно увеличить объем легких и научиться контролировать своё дыхание. Однако нужно следить за количеством хлорки в воде. Об этом рассказали чуть ниже.

Бассейн. Фото drobotdean/Freepik
drobotdean/Freepik

Помогает похудеть

Плавание — один из самых эффективных методов сжигать жир, например, во время плавания даже вольным стилем активно работает большая часть мышц тела. Как пишет Mayo Clinic, человек весом 70-75 килограммов сжигает больше 420-430 килокалорий за час, плавая в низком или среднем темпе.

При этом человек с таким же весом может сжигать до 750 калорий в час, плавая в более высоком темпе вольным стилем. Если вес человека достигает 90 килограммов, то за тот же час в энергичном темпе он уже потеряет до 900 килокалорий.

Сравнивая плавание и обычную прогулку, нужно понимать, что человек на прогулке с весом 70 килограммов сожжет в ней только около 300 калорий. Йога сжигает примерно 180-190 калорий за час. А на эллиптическом тренажере уходит только 350-360 калорий за то же время.

Дети на&nbsp;санках. На чем катаются дети зимой? Как выбрать средства и приспособления для катания с горки?

Улучшает сон

Научные исследования в США показали, что плавание помогает людям качественно спать по ночам. Особенно людям в старшем возрасте. Во время анализа жизни пожилых людей с бессонницей, посещавших бассейн, больше половины участников рассказали об улучшении своего настроения и сна после постоянных аэробных тренировок.

Около половины людей старше 65 лет испытывают бессонницу. Исследования показывают, что любой тип аэробных упражнений в воде помогает людям справиться с недугом.

Бассейн. Фото Freepik
Фото Freepik

Улучшает настроение и помогает справиться со стрессом

Исследователи из Австралии изучали влияние водных упражнений для людей с деменцией и увидели улучшение настроения после участия в 12-недельной водной программе тренировок. Однако ученые подчеркнули, что изменение в настроении в лучшую сторону происходит и у людей без заболеваний в старшем возрасте.

Мозг. Как спорт влияет на мозг?

Посещение бассейна при беременности

Датские специалисты, изучая влияние занятия беременных женщин в бассейне, заявили, что не увидели побочных эффектов при тренировках в хлорированной воде. А также заметили, что женщины, которые занимались водными упражнениями на раннем сроке беременности и на 4-5-м месяце, имели более сниженные риски преждевременных родов и врожденных дефектов у плода.

Однако ученые говорят, что во многом это является индивидуальным процессом и каждой женщине нужно проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем начинать какие-либо новые программы упражнений во время беременности.

Посещение бассейна детьми

Центр здоровья и профилактики заболеваний США пишет, что детям необходим один час аэробных упражнений каждый день. Плавание — это веселое занятие, и оно не обязательно должно быть похоже на типичную тренировку. С помощью различных водных игр и игрушек дети могут активно и безопасно провести время в воде.

Походы в бассейн могут быть отдельной частью активных занятий, если ваш ребенок уже занимается плаванием или водными видами спорта. Водные игры с детьми в бассейне отлично укрепляют взаимоотношения с ребёнком и помогают вам следить за своей и его активностью.

Бассейн и дети. Фото Freepik
Freepik

Кому нельзя посещать бассейн

Не всегда занятия в бассейне оказывают положительное влияние на состояние здоровья. В некоторых случаях лучше от них отказаться. Например, при респираторных заболеваниях, воспалении мочевого пузыря стоит воздержаться от похода в бассейн, заменив его визитом к врачу. Контакта с водой также нужно избегать при недугах кожных покровов — это может только усугубить ситуацию.

Перед началом занятий обязательно нужно сходить к врачу. Проверить состояние здоровья, исключить противопоказания. Либо можно посетить кабинет диагностики в фитнес-клубе.
Максим Казаков
Тренер водных программ

В острую фазу какого-либо заболевания едва ли в голову придет мысль о посещении бассейна. Общее самочувствие зачастую просто не позволяет думать ни о чем, кроме снятия основных симптомов. Но и в период восстановления тоже не стоит переоценивать свои силы и приступать к активным тренировкам. Лучше дать некоторое время для полного восстановления организма.

Катание на&nbsp;лыжах. Горные и беговые лыжи: как выбрать для ребенка и для взрослого

Что нужно знать при посещении бассейна

Плавание в бассейне — один из самых полезных видов спорта и имеет очень мало противопоказаний. Самое главное — соблюдать безопасность в воде, не оставлять детей без присмотра и посещать только проверенные организации, которые следят за качеством воды и другими показателями в учреждении.

Плавание в бассейне с хлорированной водой может спровоцировать астму и аллергию, особенно у спортсменов-пловцов. Некоторые спортсмены, которые начинают плавать в хлорированной воде в молодом возрасте, могут быть более подвержены развитию астмы, аллергии или бронхиолита, поэтому перед началом таких тренировок проконсультируйтесь с врачом.

Несмотря на большую пользу для здоровья у людей с астмой, медицинский обзор в 2015 году показал, что посещение бассейна также способно негативно сказаться на развитии астмы из-за химических соединений, которые используют для чистки бассейна.

Красные глаза и сухая зудящая кожа — распространенные побочные эффекты плавания в хлорированном бассейне. Если вы заметили, что вы или ваши дети возвращаетесь с занятий по плаванию с ярко-красными глазами или кожной сыпью, обратитесь к доктору.

Многие люди считают, что хлор мгновенно убивает все микробы, хотя на самом деле существуют болезнетворные загрязнители, устойчивые к хлору. Распространенная водная болезнь, переносимая и вызываемая бактериями Cryptosporidium parvum, приводит к серьезным желудочно-кишечным заболеваниям, может быстро распространяться и иногда встречается в общественных бассейнах.

Бассейн. Фото Freepik
Фото Freepik

Как сделать тренировки эффективными и безопасными

Тренер рассказал, в чем секрет грамотного подхода к занятиям в воде.

Не пропускать разминку

Перед каждой тренировкой должна быть разминка, чтобы подготовить организм к предстоящей работе.

Регулярно заниматься

В зависимости от поставленных целей, бассейн следует посещать

2-3 раза в неделю. Время тренировки в большей степени зависит от биоритмов самого человека. Врачи рекомендуют уделять активным видам занятий первую половину дня.

Правильно питаться

До тренировки желательно употреблять сложные углеводы и овощи за 1,5-2 часа. После тренировки можно есть минимум через 30-40 минут.

Главная ошибка новичков — ожидание быстрых результатов и отсутствие регулярности в посещении бассейна. Необходимо точно определить цели тренировок под руководством специалиста. Это поможет достичь желаемого эффекта и избежать ошибок.
Максим Казаков
Тренер водных программ

Плавание, как и любой спорт, требует внимательного и правильного отношения. Поэтому не забывайте консультироваться со специалистами при начале тренировок. Только так вы или ваши дети получите максимальную пользу для здоровья.

16
Обсудить
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

8 ошибок в стиле, которые допускают мужчины