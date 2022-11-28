Что произойдет с организмом, если пить энергетики каждый день

Сегодня, 08:00
Рассказываем, так ли опасны энергетические напитки, как именно они влияют на организм и можно ли пить их каждый день без вреда для здоровья.
Эти напитки предназначены для того, чтобы взбодрить человека и повысить его физическую или умственную работоспособность. Однако прилив сил от них временный, а еще они вызывают излишнее возбуждение нервной системы.
В составе энергетиков тоже мало полезного: ударные дозы кофеина могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом («пузырьками») и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.
«Употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Они также могут вызвать психомоторное возбуждение, раздражительность, бессонницу, тахикардию, аритмию, повышение артериального давления».Клетанина МариНутрициолог
Кроме того, регулярное употребление энергетиков:
ухудшает состояние зубов;
обезвоживает организм и приводит к перегрузке почек;
нарушает работу печени;
повышает кислотность желудка;
вызывает тошноту, рвоту, диарею;
провоцирует головные боли, панические атаки, повышенную агрессию.