Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Что произойдет с организмом, если пить энергетики каждый день

Анастасия Кравченко
Мари Клетанина
Нутрициолог
Фото Freepik
Telegram Дзен
Действительно ли они помогают взбодриться.

Рассказываем, так ли опасны энергетические напитки, как именно они влияют на организм и можно ли пить их каждый день без вреда для здоровья.

Действительно ли энергетики помогают взбодриться?

«Прилив энергии сменяется спадом, поскольку стимулирующий эффект обеспечивается в основном за счет внутренних резервов организма. Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное чревато проблемами с нервной системой: может возникнуть чувство подавленности и в перспективе депрессия».
Клетанина Мари
Нутрициолог
Здоровье. 5 напитков, от которых следует отказаться, чтобы начать худеть

Чем опасны энергетики

Эти напитки предназначены для того, чтобы взбодрить человека и повысить его физическую или умственную работоспособность. Однако прилив сил от них временный, а еще они вызывают излишнее возбуждение нервной системы.

Энергетик. Фото Freepik
Фото Freepik

В составе энергетиков тоже мало полезного: ударные дозы кофеина могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом («пузырьками») и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.

Что произойдет, если пить энергетики каждый день

«Употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Они также могут вызвать психомоторное возбуждение, раздражительность, бессонницу, тахикардию, аритмию, повышение артериального давления».
Клетанина Мари
Нутрициолог
Сок из&nbsp;яблок. 5 напитков, которые помогут похудеть. Их можно приготовить дома

Кроме того, регулярное употребление энергетиков:

  • ухудшает состояние зубов;

  • обезвоживает организм и приводит к перегрузке почек;

  • нарушает работу печени;

  • повышает кислотность желудка;

  • вызывает тошноту, рвоту, диарею;

  • провоцирует головные боли, панические атаки, повышенную агрессию.

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
«Это унизительно! Сотрудники стадиона раздели нас догола». Мировые СМИ — о курьезах ЧМ-2022
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
Водителям назвали способы избежать обледенения автомобиля
В Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Как бороться с онкологией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Художественная гимнастика: в чем польза и с какого возраста можно отдать ребенка