Вино: польза и вред для здоровья человека

Бокал красного вина за ужином — европейская традиция, которая уже давно прижилась и в России. Принято считать, что этот напиток полезен для здоровья, так как виноград имеет антиоксидантные вещества. Вместе с нутрициологом разбираемся, так ли это на самом деле.
Материал опубликован в образовательных целях. Предупреждаем: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!
Это алкогольный напиток, который получают за счет спиртового брожения сока из винограда. Настаиваться вино должно минимум год, но лучше дольше.
Древние греки полагали, что этот напиток намного полезнее чистой воды: считалось, что он антибактериальный. Например, легионеры из Рима в походах спасались от дизентерии с помощью фляги с этим алкоголем. Химик Луи Пастер называл вино «гигиеничным» напитком, который может убивать вредные микроорганизмы и обеззараживать еду.
Энергетическая ценность зависит от количества сахара и спирта в составе. Так, на 100 мл сухих сортов — 72 ккал, крепленых — 235 ккал, полусладких — 142 ккал.
В 100 г сухого красного вина:
белков — 0,2 г;
жиров — 0 г;
углеводов — 0,3 г.
Сухие сорта вин принято считать наиболее полезными, так как в их составе меньше сахара.
Вино включает в себя около 600 компонентов: вода, спирты (этиловый, метиловый, глицерин), органические кислоты (винная, яблочная), углеводы (фруктоза и глюкоза), витамины (В1, В2, В3, В6, РР, С), минералы (калий, магний, кальций, натрий, фосфор), микроэлементы (железо, цинк, фтор, йод), азотсодержащие соединения, фенольные соединения (фенольные кислоты, флавоноиды, антоцианы, танины, ресвератрол). Многие из этих веществ организму человека жизненно необходимы. Например, витамины группы В. Больше полезных микроэлементов и минералов содержится именно в красном вине.
Антиоксиданты помогают клеткам организма восстанавливаться.
Напиток делает кровеносные сосуды более эластичными, что стимулирует кровообращение. Ученые из Королевского колледжа Лондона доказали, что красное вино снижает уровень плохого холестерина и предотвращает образование тромбов.
Вино помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Это предотвращает развитие диабета второго типа.
Вино (а точнее, содержащийся в нем антиоксидант ресвератрол) предупреждает возрастное ухудшение зрения и снимает воспаление при глазных заболеваниях.
Красное вино стимулирует размножение полезных кишечных бактерий. В небольших количествах оно работает как пребиотик и способствует хорошему пищеварению.
Также красное вино помогает справиться с бессонницей, расслабиться при стрессе, повышает общий тонус, физическую и умственную работоспособность.
Напиток негативно влияет на сахар в крови. Сладкие и полусладкие вина приводят к значительному скачку глюкозы.
Даже минимальная доза этилового спирта в организме сильно вредит печени. Это вещество замедляет работу всего метаболизма. Злоупотребление вином способно спровоцировать цирроз печени — тяжелое заболевание, при котором нарушаются все функции этого органа.
Многие пациенты не относятся к вину всерьез и много пьют его. К сожалению, достаточно большой процент людей вскоре приобретает зависимость от алкоголя и переходит на более крепкие напитки.
Для многих вино — источник аллергических реакций. Кроме этого, оно способно вызвать обострение астмы.
Алкоголь увеличивает риск развития рака молочной железы, полости рта, глотки, пищевода, печени, гортани, прямого и толстого кишечника.
Красное вино активно используется в косметике, потому что тонизирует сухую кожу. Также напиток прекрасно увлажняет и питает ее. Огромное количество полезных кислот, витаминов и антиоксидантов придает косметике антивозрастной эффект.
Белое полусухое или сухое вино нормализует водный баланс, что очень актуально для жирной кожи. Особенно часто этот напиток добавляют в гели для умывания и мыло. Отшелушивающие и очищающие свойства актуальны для всех видов вина, но особенно они заметны именно в белом.
Ингредиенты:
куриные ножки — 6 шт.;
соль — по вкусу;
молотый черный перец — по вкусу;
пшеничная мука — 80 г;
оливковое масло extra virgin — 30 мл;
белое вино — 200 мл;
свежий розмарин — 3 веточки;
лавровый лист — 2 шт.
Способ приготовления:
Ингредиенты:
виноградное масло — 2 ст. л.;
говяжье филе — 900 г;
репчатый лук — 450 г;
молодая морковь — 450 г;
красное сухое вино — 750 мл;
соль — 2 ч.л.;
апельсины — 1 шт.;
молотый черный перец — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Поверхность бутылки должна быть чистой, без пятен клея, пробка герметично закупорена. Необходимо, чтобы акцизная марка была наклеена голограммой вниз и не была порвана. Перед покупкой проверьте вино на прозрачность. Для этого посмотрите на бутылку, направив ее на свет, и быстро переверните вверх дном. Жидкость должна оставаться прозрачной, появление осадка говорит, что качество продукта плохое. Осадок допустим лишь в некоторых марочных или домашних винах, но при условии, что производитель об этом предупреждает.
Хранить вино следует в прохладном месте: оптимальная температура для обычного вина — 10-12 °C, для крепких десертных вин — 14-16 °С. Влажность в помещении должна быть в пределах 65-80%.