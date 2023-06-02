Черешня: польза и вред для здоровья

Сегодня, 14:20
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Наступил сезон фруктов и ягод. И уже на каждом прилавке можно найти спелую, вкусную, а главное, полезную черешню — устоять сложно. Но что будет с организмом, если включить ее в свой ежедневный рацион? Сейчас расскажем.
На 100 г черешни приходится порядка 50 ккал. В ее состав входит:
11-12 г углеводов;
1-1,1 г белка;
0,3-0,4 г жиров.
Остальное — преимущественно вода и микронутриенты.
Вкусная и питательная черешня обладает массой преимуществ для здоровья. Это прекрасный источник антиоксидантов, витаминов А, С, К, минералов (калия, магния, кальция) и клетчатки. Благодаря этому употребление черешни помогает:
защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами, и развития хронических заболеваний (сердца, рака, болезни Альцгеймера и прочих);
укрепить иммунитет;
поддерживать зрение;
улучшить проводимость мышечных и нервных волокон;
укрепить кости;
снизить уровень холестерина;
улучшить память и качество сна даже у пожилых людей;
улучшить обмен веществ, пищеварение, предотвратить запоры и способствовать снижению веса.
Черешня богата антоцианом — соединением, которое благоприятно влияет на память и работу мозга в целом. Это доказали исследования, проведенные в Бостонском университете Тафтса. У грызунов, рацион которых был обогащен дополнительной порцией антоциана, заметно улучшилась память и моторные функции. Кроме того, как и во многих темных ягодах, в черешне много полифенолов, замедляющих старение мозга и сохраняющих хорошую память на долгие годы.
В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после плотного обеда. Ну а высокое содержание калия помогает избавиться от отеков.
В ягоде содержится более 100 антиоксидантов, но особого внимания заслуживают уже знакомый нам антоциан, а также кверцетин. Именно они делают черешню помощником в деле профилактики рака. В США этому было посвящено целое исследование, которое доказало, что люди, съедающие в год 3 кг черешни и более, гораздо реже страдают онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, кто употреблял всего 1 кг и менее.
Все дело в ретиноле и антиоксидантах, которых в черешне хоть отбавляй. При регулярном употреблении они ускоряют процессы регенерации, способствуют продлению молодости, а также предотвращают появление высыпаний благодаря своевременному выведению шлаков и токсинов.
Все дело в мелатонине — гормоне, который отвечает за наши биоритмы и качество сна. В черешне его довольно много. Поэтому всего одна горсть ягод каждый день уже через неделю сделает сон крепче и поможет быстрее заснуть. И без каких-либо побочных явлений — в отличие от многих снотворных препаратов.
Суточная норма употребления черешни составляет примерно 200 г, что соответствует одной чашке. В этом количестве содержится 110 ккал, 2 г белка, 1 г жиров и 21 г углеводов.
Важно вписывать порцию черешни в свою ежедневную норму БЖУ. Кроме того, желательно употреблять ее в первую половину дня.
Несмотря на всю пользу черешни, есть категории людей, которым стоит употреблять ее с осторожностью. К ним относятся:
люди с сахарным диабетом — фруктоза в составе черешни при злоупотреблении может спровоцировать скачок сахара в крови;
аллергики — черешня, особенно красная, входит в число продуктов с высокой степенью аллергенности. Поэтому склонным к аллергии людям стоит употреблять ее с осторожностью и выбирать светлые сорта;
люди с желудочно-кишечными проблемами — черешня может вызвать проблемы с ЖКТ, такие как диарея, вздутие и газы (особенно при синдроме избыточного бактериального роста в тонкой кишке, кандидозе и снижении кислотности желудка);
люди с мочекаменной болезнью — черешня содержит оксалаты, которые могут увеличить риск образования камней в почках;
беременные и кормящие женщины — в первом случае черешня может вызывать вздутие живота и создавать ощущение дискомфорта, а во втором, как говорилось ранее, привести к аллергии, но уже у новорожденного.
В остальном черешня — прекрасный и полезный для ежедневного употребления продукт, если знать меру.
Выбирать черешню несложно. Достаточно быть внимательным и ориентироваться на яркий, насыщенный аромат и цвет ягод. Они могут быть алые, бордовые, желтые с розоватым оттенком и так далее в зависимости от сорта. Хорошие ягоды будут сочными, упругими, «пухлыми».
Избегайте ягод, которые ушиблены, мягкие, имеют пятна и повреждения. Черешня очень быстро начинает гнить в сезон дождей. Обращайте также внимание на спелость ягоды.Бенита СтрельченкоШеф-повар
Черешню можно хранить в холодильнике до трех дней. Чтобы продлить этот срок, ее можно заморозить:
ягоды сначала нужно вымыть, удалить хвостики и косточки (можно булавкой);
затем черешню следует выложить в один слой на противень и заморозить в течение 2-3 часов;
как только ягоды заморозятся, их можно переложить в пакет или контейнер для морозильной камеры.
Чтобы не копилась влага, обсушите черешню перед заморозкой. Можно также перемолоть ее в блендере и заморозить в виде пюре — в формочках для льда или кексов.Бенита СтрельченкоШеф-повар
Черешня — вкусная ароматная и полезная ягода, которой хочется наслаждаться не только летом. Поэтому избыток урожая можно заготовить на зиму в виде компотов, варенья и джемов.
Ингредиенты:
черешня —500 г;
сахар. — 200 г;
лимонная кислота — 1/2 ч. л.;
вода — 2,7 л.
Приготовление:
Ингредиенты:
черешня (без косточек) — 500 г;
сахар — 350 г.
?Приготовление:
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!