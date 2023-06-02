Черешня: польза и вред для здоровья

Наступил сезон фруктов и ягод. И уже на каждом прилавке можно найти спелую, вкусную, а главное, полезную черешню — устоять сложно. Но что будет с организмом, если включить ее в свой ежедневный рацион? Сейчас расскажем.

Калорийность и БЖУ черешни

На 100 г черешни приходится порядка 50 ккал. В ее состав входит:

11-12 г углеводов;

1-1,1 г белка;

0,3-0,4 г жиров.

Остальное — преимущественно вода и микронутриенты.

Польза черешни для здоровья

Вкусная и питательная черешня обладает массой преимуществ для здоровья. Это прекрасный источник антиоксидантов, витаминов А, С, К, минералов (калия, магния, кальция) и клетчатки. Благодаря этому употребление черешни помогает:

защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами, и развития хронических заболеваний (сердца, рака, болезни Альцгеймера и прочих);

укрепить иммунитет;

поддерживать зрение;

улучшить проводимость мышечных и нервных волокон;

укрепить кости;

снизить уровень холестерина;

улучшить память и качество сна даже у пожилых людей;

улучшить обмен веществ, пищеварение, предотвратить запоры и способствовать снижению веса.

Улучшает память

Черешня богата антоцианом — соединением, которое благоприятно влияет на память и работу мозга в целом. Это доказали исследования, проведенные в Бостонском университете Тафтса. У грызунов, рацион которых был обогащен дополнительной порцией антоциана, заметно улучшилась память и моторные функции. Кроме того, как и во многих темных ягодах, в черешне много полифенолов, замедляющих старение мозга и сохраняющих хорошую память на долгие годы.

Нормализует обмен веществ

В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после плотного обеда. Ну а высокое содержание калия помогает избавиться от отеков.

Улучшает работу сердца

В ягоде содержится более 100 антиоксидантов, но особого внимания заслуживают уже знакомый нам антоциан, а также кверцетин. Именно они делают черешню помощником в деле профилактики рака. В США этому было посвящено целое исследование, которое доказало, что люди, съедающие в год 3 кг черешни и более, гораздо реже страдают онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, кто употреблял всего 1 кг и менее.

Улучшает состояние кожи

Все дело в ретиноле и антиоксидантах, которых в черешне хоть отбавляй. При регулярном употреблении они ускоряют процессы регенерации, способствуют продлению молодости, а также предотвращают появление высыпаний благодаря своевременному выведению шлаков и токсинов.

Положительно влияет на сон

Все дело в мелатонине — гормоне, который отвечает за наши биоритмы и качество сна. В черешне его довольно много. Поэтому всего одна горсть ягод каждый день уже через неделю сделает сон крепче и поможет быстрее заснуть. И без каких-либо побочных явлений — в отличие от многих снотворных препаратов.

Сколько черешни можно есть в день

Суточная норма употребления черешни составляет примерно 200 г, что соответствует одной чашке. В этом количестве содержится 110 ккал, 2 г белка, 1 г жиров и 21 г углеводов.

Важно вписывать порцию черешни в свою ежедневную норму БЖУ. Кроме того, желательно употреблять ее в первую половину дня.

Вред черешни для здоровья

Несмотря на всю пользу черешни, есть категории людей, которым стоит употреблять ее с осторожностью. К ним относятся:

люди с сахарным диабетом — фруктоза в составе черешни при злоупотреблении может спровоцировать скачок сахара в крови;

аллергики — черешня, особенно красная, входит в число продуктов с высокой степенью аллергенности. Поэтому склонным к аллергии людям стоит употреблять ее с осторожностью и выбирать светлые сорта;

люди с желудочно-кишечными проблемами — черешня может вызвать проблемы с ЖКТ, такие как диарея, вздутие и газы (особенно при синдроме избыточного бактериального роста в тонкой кишке, кандидозе и снижении кислотности желудка);

люди с мочекаменной болезнью — черешня содержит оксалаты, которые могут увеличить риск образования камней в почках;

беременные и кормящие женщины — в первом случае черешня может вызывать вздутие живота и создавать ощущение дискомфорта, а во втором, как говорилось ранее, привести к аллергии, но уже у новорожденного.

Фото Istockphoto.com/ASMR

В остальном черешня — прекрасный и полезный для ежедневного употребления продукт, если знать меру.

Как выбрать черешню

Выбирать черешню несложно. Достаточно быть внимательным и ориентироваться на яркий, насыщенный аромат и цвет ягод. Они могут быть алые, бордовые, желтые с розоватым оттенком и так далее в зависимости от сорта. Хорошие ягоды будут сочными, упругими, «пухлыми».

Как хранить черешню

Черешню можно хранить в холодильнике до трех дней. Чтобы продлить этот срок, ее можно заморозить:

ягоды сначала нужно вымыть, удалить хвостики и косточки (можно булавкой);

затем черешню следует выложить в один слой на противень и заморозить в течение 2-3 часов;

как только ягоды заморозятся, их можно переложить в пакет или контейнер для морозильной камеры.

Рецепты черешни на зиму

Черешня — вкусная ароматная и полезная ягода, которой хочется наслаждаться не только летом. Поэтому избыток урожая можно заготовить на зиму в виде компотов, варенья и джемов.

Компот из черешни

Ингредиенты:

черешня —500 г;

сахар. — 200 г;

лимонная кислота — 1/2 ч. л.;

вода — 2,7 л.

Фото Istockphoto.com/Larisa Andreeva

Приготовление:

Трехлитровую банку нужно для начала подготовить: обдать паром или подержать в микроволновке. Крышки для консервации можно проварить в течение нескольких минут. Далее промыть свежую, отобранную черешню, положить ее в простерилизованную банку и засыпать сахаром с лимонной кислотой. Затем залить все крутым кипятком и закатать крышкой. Банку нужно несколько раз аккуратно перевернуть, чтобы перемешать сахар, и, поставив вверх дном, оставить остывать, укутав в одеяло.

Джем из черешни

Ингредиенты:

черешня (без косточек) — 500 г;

сахар — 350 г.

Фото Istockphoto.com/margouillatphotos

?Приготовление:

Заранее следует простерилизовать банку и крышку. Черешню нужно перебрать, хорошо промыть, убрать хвостики и косточки. Далее выложить ягоды в емкость и засыпать сахаром на пару часов. Затем на небольшом огне, постоянно помешивая, довести черешню с сахаром до кипения и варить около получаса, пока не загустеет. Получившееся «варенье» следует перебить в блендере до состояния однородной массы. Затем вылить получившийся джем в банку и закрыть крышкой. После остывания его можно хранить в прохладном темном месте — холодильнике или погребе.

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