Клубника: польза и вред для здоровья

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Клубника — одна из самых популярных садовых ягод. Ее сезон наступает в конце мая и длится до июля. Разбираемся с врачом-диетологом, гастроэнтерологом Рустемом Садыковым и шеф-поваром Бенитой Стрельченко, чем полезна и вредна клубника, как хранить ягоды и что можно приготовить из продукта.
При богатом составе и пользе, которую может принести употребление клубники, энергетическая ценность этой ароматной ягоды всего 41 ккал на 100 г продукта. Что касается содержания нутриентов, в ней присутствует примерно:
87,4 мл воды;
7,5 г углеводов;
2,2 г пищевых волокон;
0,8 г белка.
Клубника — вкусная и полезная сезонная ягода. Это низкокалорийный продукт, богатый микро- и макроэлементами. Помимо стандартного набора витаминов группы В, Е и А клубника отличается высоким содержанием витамина С. Однако на этом сильные стороны продукта не заканчиваются.
В клубнике сочетаются железо, аскорбиновая и фолиевая кислота. Это делает ее очень полезной при железодефицитной анемии.
В составе ягоды есть марганец — важный элемент для организма. Он участвует в синтезе серотонина («гормона счастья»), укрепляет кости и помогает наладить работу ферментов.
Продукт содержит большое количество пищевых волокон — клетчатки. Она не усваивается в тонком кишечнике, что положительно влияет на пищеварительные процессы.
Маленькие светлые семена на ягоде содержат биологически активный цинк, который оказывает положительное влияние на половые гормоны.
Клубника — источник антиоксидантов. Они защищают сердечно-сосудистую систему от повреждений. А калий, который также можно найти в ягоде, помогает регулировать кровяное давление.
Аскорбиновой кислоты в ягоде больше, чем в лимоне. Высокое содержание витамина С делает клубнику не только хорошим источником антиоксидантов. Этот элемент положительно влияет на иммунную систему.
Клубника содержит эллаговую кислоту. Это антиоксидант, который снижает риск некоторых видов онкологических заболеваний. Среди них рак молочной железы и рак толстой кишки.
Антиоксиданты помогают защитить эпидермис от повреждений, вызванных солнцем и загрязнением окружающей среды. Это позволяет сохранить сияющий вид и молодость кожи.
Клубника — сильный аллерген. Поэтому тем, кто подвержен различным видам аллергии, следует с осторожностью употреблять ягоду в пищу. При покраснении кожи, зуде, болях в животе или несварении желательно обратиться к врачу.
Также продукт обладает желчегонным эффектом и может привести к ухудшению самочувствия, если вы страдаете от камней в желчном пузыре.
Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта нужно быть особо осторожными. Фруктовые кислоты в составе ягоды могут обострить заболевания. Перед тем как включить клубнику в рацион, лучше проконсультироваться с врачом.
Есть прекрасная фраза: «Все есть лекарство, и все есть яд — все дело в дозе». Поэтому важно соблюдать среднесуточные нормы. Для взрослого человека без медицинских противопоказаний — это около 300-500 г клубники в день.
Продукт содержит антиоксиданты, которые помогают в профилактике возрастных болезней: снижают высокое давление, защищают от атеросклероза и уменьшают риск сердечных приступов.
С возрастом в организме происходит дегенерация мышц, также снижается подвижность и увеличивается ломкость суставов. Марганец, который также можно найти в клубнике, помогает при профилактике этих состояний и оказывает противовоспалительный эффект.
Вдобавок из-за большого количества калия и определенных флавоноидов лакомство способствует профилактике множества глазных болезней.
Сладкие ягоды можно подавать на десерт вместо выпечки или лакомств на основе сахара. Такие угощения поднимут настроение и насытят организм необходимыми витаминами и микроэлементами, но увлекаться продуктом все-таки не стоит.
Как и все ягоды, клубника очень полезна. Однако она содержит приличное количество фруктозы. Нельзя ее есть на постоянной основе, как и все фрукты. Рекомендую не более горсти в день и только в сезон.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Выбирайте яркую, ароматную и упругую ягоду среднего размера, с ярко-желтыми семечками на поверхности, без гнили и темных пятен. Листья должны быть не жухлые, а зеленые и свежие. Желательно обращать внимание на сезонные ягоды местных сортов.
Лучше всего хранить продукт при комнатной температуре примерно пару дней. Если хочется сохранить ягоды дольше — их необходимо поместить в холодильник. Там они не потеряют свежести до пяти дней. В замороженном виде клубника хранится до следующего сезона, то есть примерно 9-12 месяцев.
Чтобы клубника не стала мягкой, мыть ее нужно только перед употреблением.
Клубника легко станет частью различных блюд, начиная от джемов и компота, заканчивая различными десертами. Шеф-повар Бенита Стрельченко поделилась самыми простыми и быстрыми рецептами летних блюд с сезонным лакомством.
Ингредиенты:
замороженная или свежая клубника — 1 стакан;
растительное молоко — 1 стакан;
банана — 1/2 часть;
мед — 1 ст. л.
Приготовление:
Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородности.
Подавать смузи нужно сразу.
Ингредиенты:
свежая или замороженная клубника — 300-400 г;
вода — 1/4 стакана;
немного стевии или сахарозаменителя для сладости (но лучше готовить без сахара и подсластителей).
Приготовление:
Смешайте клубнику и воду в блендере и взбейте до однородной массы.
Вылейте смесь в неглубокую посуду и отправьте в холодильник на четыре часа.
Примерно каждые 30 минут перемешивайте массу вилкой, чтобы разбить кристаллы льда.
Как только смесь замерзнет и станет ледяной, сразу же подавайте.
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