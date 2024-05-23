Яблоки: польза и вред для здоровья человека

Яблоки — одни из самых популярных фруктов. Они сочетают яркий вкус и множество полезных свойств. Вместе с нутрициологом рассказали, какую пользу и какой вред могут принести яблоки для организма.

Калорийность и БЖУ яблок

Калорийность яблок составляет 47 ккал на 100 г продукта.

В 100 г яблок содержится:

белков — 0,4 г;

жиров — 0,4 г;

углеводов — 9,8 г.

Польза яблок

Яблоки практически на 80% состоят из воды. Остальная часть приходится на клетчатку, органические кислоты и углеводы. Яблоки также богаты витаминами С, А, Е и витаминами группы В.

Поддерживают здоровье сердца

Регулярное употребление яблок улучшает здоровье сердца, снижает давление и уровень холестерина. Это помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Содержат пищевые волокна

Яблоки богаты пищевыми волокнами, которые помогают улучшить пищеварение, предотвращают запоры и снижают уровень холестерина в крови.

Содержат антиоксиданты

Яблоки богаты флавоноидами, которые обладают противовоспалительными свойствами. В этих фруктах также содержатся катехин, хлоридзин и хлорогеновая кислота. Эти вещества защищают организм от воздействия свободных радикалов, провоцирующих повреждение и мутацию здоровых клеток.

Фото istockphoto.com/somboon kaeoboonsong

Вред яблок

Провоцируют аллергические реакции

У некоторых людей есть аллергия на яблоки, что может проявляться различными симптомами, включая зуд, крапивницу, отечность.

Негативно влияют на состояние зубной эмали

Содержат цианид

В семенах яблок содержится цианид. Ничего страшного не случится, если по неосторожности проглотить пару семян. Но если съесть их в слишком большом количестве, при этом разжевывая, это может привести к отравлению.

Яблоки в косметологии

Яблочная кислота активно используется в косметологии для продления красоты и молодости кожи. Пилинги на основе яблочной кислоты помогают избавиться от пигментации, сократить глубину морщин, а также выровнять кожу. Помимо этого, в яблоках содержится витамин А, который также оказывает благоприятное воздействие на кожные покровы.

Маска для лица с яблоком

Свежие яблоки можно использовать для приготовления увлажняющей и питательной маски для лица. Для этого нужно измельчить яблоко и смешать его с медом или йогуртом. Нанести маску на лицо и шею, оставить на 15-20 минут, затем смыть теплой водой. Эта маска поможет увлажнить кожу и выровнять тон.

Осветляющий скраб для тела с яблоком

Для приготовления скраба нужно смешать 1/2 стакана сахарного песка, 1/2 стакана коричневого сахара, две столовые ложки яблочного пюре, три столовые ложки кокосового или оливкового масла. Массажными движениями нанести скраб на влажную кожу тела, помассировать круговыми движениями. Затем смыть теплой водой. Этот скраб поможет удалить ороговевшие клетки кожи, улучшить циркуляцию крови и придать коже сияние.

Вкусные рецепты с яблоками

Яблочный пирог

Ингредиенты:

яблоки — 1 кг;

растительное масло — по вкусу;

сахар — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

ванилин — по вкусу;

молоко — 130 г;

оливковое масло — 40 мл;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 10 г.

Фото istockphoto.com/Lesyy

Способ приготовления:

Вымыть яблоки, разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать плоды тонкими ломтиками. Поставить сковороду на небольшой огонь. Смазать ее растительным маслом и насыпать сахар так, чтобы он равномерно покрывал все дно. Выложить сверху на сахар дольки яблок. Пока жарятся яблоки, в миске смешать одно яйцо, 80 г сахара, ванилин по вкусу. Добавить в смесь 130 г (примерно полстакана) молока и 40 мл оливкового масла. Через сито просеять в миску со смесью муку и разрыхлитель. Перемешать до однородной массы. Вылить тесто в сковороду на яблоки. Готовить под крышкой около 35 минут на слабом огне. После приготовления дайте пирогу отдохнуть примерно пять минут в сковороде.

Рулет с яблоками в духовке

Ингредиенты:

слоеное тесто — 400 г;

мука — 10 г;

яблоко — 2 шт.;

сахар — 30 г;

корица — 10 г.

Фото istockphoto.com/Galiyah Assan

Способ приготовления:

Разморозить тесто. Пласт немного присыпать мукой, чтобы он не прилип к рабочей поверхности. Равномерно раскатать тесто. Яблоки вымыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать на тонкие дольки. Выложить дольки яблок на тесто и посыпать сахаром по вкусу. Свернуть тесто с яблоками в рулет. Порезать рулет на кусочки толщиной около 3-4 см. Выложить кусочки теста с яблоками на противень. Лучше — на бумагу для запекания, но можно также просто смазать противень маслом. Посыпать рулетики сахаром и корицей. Разогреть духовку до 180 °C и отправить туда противень на 20 минут.

Как выбрать яблоки

Роспотребнадзор рекомендует при покупке яблок внимательно осмотреть плоды. При выборе обратите внимание на то, чтобы плоды были:

чистыми и крепкими;

сухими, без пятен от росы, дождя или от полива;

без признаков увядания;

без повреждений на шкурке от вредителей;

без постороннего запаха и белого налета на поверхности.

Яблоки, как и некоторые другие продукты, зачастую покрывают воском. Также иногда их обрабатывают специальными препаратами для предотвращения процессов гниения. Поэтому крайне важно все плоды перед употреблением тщательно вымыть.

Как хранить яблоки

Плоды большинства сортов, которые есть в России, хранятся от двух до четырех недель. Некоторые яблоки, которые покупатели приобретают осенью и зимой, могут лежать в холодильнике от семи месяцев до года.

Для сохранности летних сортов этих фруктов важно, чтобы температура не понижалась ниже 0 °C. Зимние сорта выдерживают понижение температуры до -3 °C, но повышение выше +5 °C переносят плохо и быстро портятся.

Фото istockphoto.com/AegeanBlue

При хранении яблоки выделяют этилен, вызывающий быстрое созревание и порчу других фруктов и овощей. Поэтому держать эти плоды рекомендуется отдельно от других продуктов.