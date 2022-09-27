Что будет с организмом в первые дни после полного отказа от алкоголя

Рассказываем, к каким реакциям организма нужно подготовиться, резко бросая пить.

Употребление алкоголя отрицательно сказывается на физическом состоянии и умственных способностях. Безопасной дозы спиртных напитков не существует, поэтому самое правильное — вообще вести трезвый образ жизни. Но решение «завязать» по-разному дается тем, кто пьет помногу, но редко (например, пару раз в год на корпоративах), и тем, кто не может обходиться без спиртного ни дня, то есть пьет понемногу, но часто.

Для людей, любящих изредка побаловать себя бокалом-другим виски в хорошей компании, решение отказаться от алкоголя может быть трудным только психологически, реакций организма, скорее всего, не будет. Иная ситуация складывается у потребителей алкоголя со сформировавшейся зависимостью: у них организм уже привык к токсинам, содержащимся в этаноле. Как ведет себя организм у «хроников», в том числе принудительно выведенных из запоя?

1-й день

Реакции организма практически те же, что и при обычном похмелье.

— Появление тошноты и рвоты

Такое проявление характерно для всех людей с алкогольной зависимостью. Несмотря на то что небезызвестные «капельницы» для хронических алкоголиков содержат успокоительные вещества, растворы витаминов и другие компоненты, последствия длительной интоксикации алкоголем все равно появятся.

— Отсутствие аппетита

Вызвано перестройкой работы печени и пищеварительного тракта, а также тошнотой и рвотой. При этом возникает сильное желание выпить — опохмелиться.

— Головная боль

Может быть вызвана ярким светом, посторонними звуками и т. д., похожа на мигренозную боль.

— Бессонница.

Вызвана чувством тревоги или общим подавленным состоянием.

Что будет с организмом в первые дни после полного отказа от алкоголя. Фото Global Look Press

2-й день

Человеку становится немного лучше, но основная часть негативных явлений сохраняется:

— головная боль;

— головокружение;

— повышение давления;

— депрессивные мысли (с риском наступления белой горячки).

Могут начать сниться кошмары, причем даже тем людям, которые никогда не видели снов.

3-5-й день

Состояние постепенно улучшается:

— уменьшается головная боль;

— понемногу проходит тошнота;

— появляется аппетит.

Тем не менее не исключены тошнота и рвота, а также сохранение угнетенного настроения.

7-й день

Наступает значительное улучшение:

— прекращается головная боль;

— нормализуется сон;

— уходят сухость во рту и тошнота;

— цвет лица перестает быть красным.

Можно говорить о том, что самое сложное позади.

Что будет с организмом в первые дни после полного отказа от алкоголя. Фото Global Look Press

Дальнейшие изменения в организме

— Через две недели полностью исчезают головные боли, приходит в норму давление.

— Через три недели алкоголь полностью выводится из организма.

— Через месяц улучшается состояние кожи, нормализуется настроение.

Чем более здоровым был человек до того, как бросить пить, тем больше улучшаются все показатели работы систем организма. Если же употребление алкоголя спровоцировало развитие каких-либо болезней, то отказ от спиртного, конечно, пойдет на пользу здоровью, но его одного может оказаться недостаточно, нужно будет пройти лечение.

Можно ли победить алкогольную зависимость самостоятельно?

Алкоголь влияет на сознание, на способности человека здраво мыслить и адекватно оценить свое состояние. Единицам удается осознать наличие алкогольной зависимости, и еще меньшему количеству людей под силу преодолеть все негативные проявления организма и не сорваться.

Чаще всего страдающим алкоголизмом приходится обращаться к помощи врачей: наркологов и психотерапевтов. Психотерапевт поможет осознать наличие зависимости и справиться с угнетенным психологическим состоянием, а нарколог сумеет подобрать медикаментозное лечение и поддерживающие препараты.