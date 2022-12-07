Что делать, чтобы не болела спина? 7 советов от фитнес-инструктора

Несколько простых, но регулярных действий избавят от неприятных ощущений.

Спровоцировать боль в спине могут различные факторы. Причиной могут послужить как заболевания, так и неловкий прыжок или подъем тяжестей. Зачастую пусковой механизм недомогания — неудачное стечение обстоятельств. Но некоторые вещи можно предусмотреть.

Носите удобную обувь

Удобная обувь помогает равномерно распределить напряжение при движении. Высокий каблук или, напротив, плоская и тонкая подошва увеличивают нагрузку на ноги и спину.

Необходимо подбирать удобную обувь как для повседневного использования, так и для тренировок. Возможно, потребуются специальные стельки. Определиться с их выбором поможет врач-ортопед.

Правильно подбирайте матрас и подушку

Сон на удобном матрасе и подушке дает возможность снять напряжение с мышц спины и шеи. А утром не чувствовать скованность и боль во всем теле.

Регулярно тренируйтесь

Умеренные физические нагрузки укрепляют мышечный корсет спины. Хорошо подойдут плавание, йога, пилатес, элементы лечебной физической культуры.

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Правильно бегайте

Любителям бега следует учитывать компрессионное воздействие на межпозвоночные диски. Поэтому при выборе обуви необходимо отдавать предпочтение качественным кроссовкам. Они обеспечивают хорошую амортизацию.

Также немаловажную роль играет покрытие. Бегать лучше по специальным дорожкам, избегая асфальта.

Выполняйте простые упражнения в течение дня

Тем, кто вынужден в течение рабочего дня длительное время находится в положении сидя, стоит позаботиться о здоровье спины. Периодически необходимо вставать, чтобы выполнять простые упражнения. Вместо лифта, например, пройтись по лестнице.

Даже если нет времени на полноценные тренировки, короткие занятия в течение дня существенно улучшат самочувствие и снизят вероятность возникновения боли в спине.

Используйте рюкзак вместо пакетов

Иногда боль в спине бывает спровоцирована подъемом чего-то тяжелого. В некоторых случаях это могут оказаться даже пакеты с покупками.

В таком случае безопаснее всего использовать рюкзак с широкими лямками. Это поможет распределить нагрузку равномерно.

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Правильно поднимайте тяжелые вещи

Если подъем тяжестей в быту или на работе неизбежен, поднимать их следует правильно — не наклоняясь, а приседая. Держать при этом тяжелые предметы необходимо близко к корпусу. Это снизит нагрузку на позвоночник.