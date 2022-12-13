Что съесть, если ничего не хочется? Рассказывает нутрициолог

13 декабря, 16:00
Вероятно, каждому хотя бы однажды приходилось сталкиваться с тем, что на еду не хочется даже смотреть. Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, по каким причинам может отсутствовать аппетит, и дала советы, как бороться с этой проблемой.
Причинами потери аппетита могут быть как соматические, так и психологические заболевания и состояния.
Когда мы нервничаем, работа мозга направлена на решение проблемы, а не на удовлетворение базовых потребностей. Перистальтика кишечника замедляется, выработка гормонов нарушается, чувство голода становится менее острым или вообще не ощущается.
Отсутствие аппетита можно побороть только после устранения психологических проблем. С депрессией и нервной анорексией необходимо обращаться к психиатру или психотерапевту, имеющим опыт работы с расстройствами пищевого поведения. Со стрессом можно попытаться справиться самостоятельно, задействуя традиционные приемы, в том числе дыхательные практики, травяные ванны, аромотерапию и т. д. Когда стресс пройдет, аппетит появится.
Прежде всего речь идет о цинке, витаминах группы В, витамине А.
Она может быть связана не только с пищевым отравлением или злоупотреблением алкоголем, но и с условиями труда (работой на вредном производстве). Причиной интоксикации могут быть также заболевания органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек и др. При наличии заболеваний необходимо обратиться к врачу (гастроэнтерологу, гепатологу, нефрологу и т. д.).
Повышение температуры вызывает обезвоживание, интоксикацию и общую слабость, приводя к отсутствию желания есть. При этом, как правило, затруднена работа органов обоняния, так что стимулирования аппетита за счет запаха вкусной еды не происходит.
Факторы потери аппетита: психологическое состояние, химиотерапия, тошнота, вызванная как изменениями в организме, так и лечением. Решать, каким образом можно помочь пациенту в каждом конкретном случае, вправе только врач-специалист.
Гипофизарная и надпочечниковая недостаточность, гипотиреоз, сахарный диабет могут вызывать отсутствие аппетита. Врач-эндокринолог сумеет дать нужные рекомендации.
Первый триместр беременности почти всегда сопровождается тошнотой, рвотой и нежеланием есть. Как правило, последствия токсикоза лечатся в стационаре.
Как уже было отмечено, при депрессии, онкологии, эндокринных расстройствах, нервной анорексии, заболеваниях ЖКТ не следует пытаться решить проблему самостоятельно. Лечение, назначенное врачом, поможет справиться и с потерей аппетита.
Есть желательно небольшими порциями. Объем продуктов должен рассчитываться исходя из образа жизни и физической активности. Не рекомендуются алкоголь, «быстрые» углеводы (блюда, содержащие сахар, крахмал) и продукты, в которых есть трансжиры. Показаны полезные жиры (рыба, мясо, авокадо, яйца, грецкие орехи, сметана, творог), черный шоколад, куркума, овощи, ферментированные продукты (например, кисломолочные).
Очевидное решение: включить в ежедневное меню продукты, в которых есть недостающие вещества.
Цинк содержится в яичных желтках, морепродуктах и субпродуктах, какао, витамин А — в печени, моркови, батате, сливочном масле. Витамины группы В — в зелени, бобовых, семенах и орехах.Лидия КвашнинаНутрициолог
Рекомендуется употреблять достаточное количество воды: 30-40 мл на 1 кг веса. Можно также пить травяные чаи с желчегонным и лимфодренажным эффектом.
Улучшить аппетит помогут костные бульоны (из мяса, в том числе птицы и дичи, рыбы, овощей), зелень, овощи и фрукты. При этом нужно сократить количество быстрых углеводов, тяжело усвояемого белка.
Можно использовать уже ставшие классикой травяные чаи и куриный бульон.
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