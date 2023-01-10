7 продуктов для здоровья, красоты и тонуса кожи

Нутрициолог рассказала, как наладить питание, чтобы пришлось реже обращаться к косметологам.

Полноценное питание и разнообразный рацион — основа красивой и здоровой кожи. Качество пищи и состав блюд влияют на состояние желудочно-кишечного тракта, которое в прямом смысле слова отражается на лице. Из-за проблем с пищеварением и микробиотой на коже могут появиться прыщи, акне, аллергия, морщины. Поэтому так важно следить за питанием и наполнять меню полезными продуктами.

Основные правила питания для кожи

Чтобы кожа лица и тела оставалась молодой, сияющей и красивой, необходимо полноценно питаться. Сладости, фастфуд, рафинированные продукты, нехватка полезных жиров и избыток простых углеводов — главные враги упругости и свежести кожи.

Старайтесь минимизировать количество вредных продуктов и составить полноценное меню с соблюдением баланса нутриентов — белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Для поддержания красоты кожи в меню необходимо добавить большое количество продуктов, богатых клетчаткой и антиоксидантами. Свежие овощи, зелень, фрукты, ягоды и орехи помогают поддерживать естественный процесс детокса, бороться со свободными радикалами, провоцирующими преждевременное старение кожи.

Коже необходим растительный и животный белок. Он участвует в синтезе коллагена — это основа молодости и упругости кожи. Легкоусвояемым белком богаты рыба, индейка, курица, орехи, бобовые, куриные и перепелиные яйца.

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В здоровом рационе должно быть достаточное количество сложных углеводов. Сложные углеводы нужны для поддержания уровня сахара в крови и обменных процессов. Хорошие источники сложных углеводов — цельнозерновые крупы, бобовые, некрахмалистые овощи, грибы.

Еще один важный элемент в полноценном рационе — это растительные и животные жиры. Ненасыщенные жиры увлажняют кожу, питают ее, а фосфолипиды, которые входят в состав нутриента, поддерживают защитный барьер эпидермиса. Источники полезных жиров — сыродавленые растительные масла, авокадо, жирные сорта рыбы, орехи.

Важно составлять ежедневный рацион с учетом этих рекомендаций, чтобы улучшить работу желудочно-кишечного тракта и восполнить нехватку нутриентов, важных для эпидермиса.

Суперфуды для кожи

В сбалансированный рацион нужно добавить семь полезных продуктов.

Миндаль

Орех содержит много витамина Е — важнейшего элемента для синтеза и выработки коллагена. Миндаль защищает от воспаления, оказывает успокаивающее действие. В орехе высокая концентрация растительного белка и кальция, что обеспечивает питательную поддержку костей, волос, кожи, зубов и ногтей.

Миндаль эффективно помогает восстановить ткани кожи и защищает от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Помидоры

Свежие помидоры богаты не только клетчаткой, но и антиоксидантами. Свойства антиоксидантов усиливает витамин С, а также каротиноиды, ликопин и бета-каротин — эти вещества повышают защитные функции кожи, улучшают тургор и цвет лица.

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Рыба и морепродукты

Рыба и морепродукты — главные источники легкоусвояемого белка и омега-3 жирных кислот. Регулярное употребление рыбных блюд положительно отражается на состоянии кожи: она очищается от угрей, прыщей и высыпаний, пигментация уменьшается, нормализуется работа сальных желез. Рыба и морепродукты в рационе помогают коже оставаться гладкой и сияющей.

Шпинат

Шпинат важен для поддержания молодости кожи, ровного тона и цвета лица. Свежий шпинат содержит витамины А, С, Е и К, магний, негемовое железо и лютеин. Витамин К способен снижать воспаление в клетках кожи.

Благодаря высокому содержанию витамина С активизируются синтез и выработка коллагена, защищающего кожу от дряблости и провисания. Достаточное количество коллагена в слоях кожи предупреждает появление морщин и преждевременное увядание.

Цитрусовые

Цитрусовые содержат рекордное количество витамина С — главного антиоксиданта для защиты организма от негативного воздействия окружающей среды. Витамин С оказывает противовоспалительный эффект внутри слоев эпидермиса и активизирует синтез коллагена.

Достаточное количество коллагена поддерживает хороший тургор и тонус кожи, подтягивает овал лица, а кожа приобретает ровный цвет.

Рекомендуется добавлять в рацион апельсин, грейпфрут, лимон, лайм, мандарины.

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Натуральная печень трески

Печень трески — настоящий суперфуд для поддержания красоты и здоровья кожи. В печени содержится много витамина А и ретиноевой кислоты. Регулярное употребление печени помогает бороться с высыпаниями на коже, отбеливает пигментационные пятна, отшелушивает мертвые клетки, активизирует производство коллагена и эластина.

Витамин А защищает кожу от негативного влияния свободных радикалов, препятствует развитию воспалений, активизирует выработку меланина.

При покупке печени внимательно читайте состав, выбирая качественные консервы с пометкой «изготовлено из свежей печени» и откажитесь от деликатеса с надписью «произведено из замороженного сырья».

Авокадо

В авокадо содержатся полезные жирные кислоты, которые защищают кожу от воспалений, помогают сохранить упругость и гладкость. В этом фрукте большое количество витамина D, необходимого для формирования защитного слоя кожи.

Олеиновая кислота, которая есть в мякоти плода, стимулирует регенерацию клеток кожи. Употребление авокадо помогает замедлить процессы старения, предотвращая деформацию коллагеновых волокон и образование морщин.

Питайтесь полноценно, чтобы организм не испытывал дефицита витаминов и веществ, необходимых для поддержания сияния и здоровья кожи. Пейте достаточно воды и полезных травяных чаев, улучшающих обменные процессы.

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