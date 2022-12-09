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Сегодня, 08:00

7 вещей, которые нельзя делать перед сном, чтобы высыпаться

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук
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Сомнолог рассказала, от чего придется отказаться, чтобы улучшить качество сна.

Полноценный сон важен для человека. Он помогает поддерживать все функции организма в норме и дает возможность чувствовать бодрость. Сомнолог София Черкасова дала свои рекомендации о том, как сохранять здоровый и качественный сон.

На что влияет сон

  1. Улучшает концентрацию — достаточное количество сна влияет на память и внимание.

  2. Снижает риск ожирения — по результатам научного исследования известно, что хороший сон снижает аппетит.

  3. Помогает организму восстанавливаться — в процессе сна организм восполняет силы и энергию.

  4. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний — помогает нормализовать артериальное давление.

  5. Предотвращает депрессию — научное исследование подтверждает, что бессонница может привести к появлению депрессивного состояния.

  6. Улучшает работу кишечника — по данным научной работы, достаточное количество сна уменьшает воспалительные процессы в кишечнике.

  7. Укрепляет иммунитет, помогая противостоять вирусной и бактериальной инфекции.

Сон.

Что нельзя делать перед сном

Для улучшения качества сна следует придерживаться простых правил и не делать этих вещей. Это позволит чувствовать бодрость в течение дня и не испытывать постоянную усталость.

Использовать гаджеты

Время за просмотром телевизора или социальных сетей, как правило, проходит незаметно. Иногда это настолько поглощает внимание, что человек уделяет этому слишком много времени. В результате сон наступает далеко за полночь. При этом сокращается его продолжительность и страдает качество.

«Гаджеты желательно отложить хотя бы за один час до сна. Мешает заснуть бело-голубой свет экранов и информационная нагрузка, которая присутствует в любом случае. Независимо от того, читает человек новости или выбирает себе платье»
Черкасова София
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Слушать громкую музыку

Яркий свет, шум, громкая музыка — любые раздражители могут сдвинуть границы сна.

Активно тренироваться

Интенсивные кардио и силовые тренировки лучше подойдут для дневного времени. А вот перед сном рекомендуется снизить уровень активности. Можно использовать дыхательную гимнастику, растяжку, медитации.

«За два часа до сна нежелательна активная физическая нагрузка. Это может перевозбуждать нервную систему и приводить к сложностями в засыпании»
Черкасова София
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Употреблять алкоголь

Эксперт не рекомендует употреблять алкогольные напитки перед сном. В большинстве случаев алкоголь помогает засыпать быстрее, но при этом делает сон более поверхностным, коротким и тревожным.

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Пить чай, кофе

По возможности стоит отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин, за несколько часов до сна. Реакция организма на эти вещества индивидуальна. Но в большинстве случаев чай, кофе оказывают бодрящий эффект. Кофеин отодвигает время засыпания и ухудшает качество сна, делая его фрагментированным и поверхностным.

Переедать перед сном

Имеет значение характер вечернего приема пищи. Легкий ужин за пару часов до сна — оптимальное решение.

«Переедание перед сном вынуждает организм заниматься ночью дневной работой. Это снижает восстановительное усилие сна. Кроме того, может делать сон более поверхностным, прерывистым и неполноценным. Иногда прием пищи, так как он повышает внутреннюю температуру тела, может мешать засыпать. Накануне сна нам нужно, напротив, понижение внутренней температуры тела. Это запускает целый спектр явлений, который приводит к засыпанию»
Черкасова София
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Испытывать эмоциональные нагрузки

Фильмы ужасов, страшные новости, проблемные разговоры — все это лучше отложить до начала следующего дня.

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