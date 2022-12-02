Что приготовить на завтрак? 3 полезных и сытных блюда от нутрициолога

От завтрака на бегу лучше отказаться.

Первое правило хорошего дня — выпить стакан воды и съесть полноценный завтрак. Первый прием пищи влияет на работу организма: запускает обмен веществ, защищает от набора лишнего веса, нормализует настроение.

Сбалансированный белково-жировой завтрак — основа полноценного рациона. Самое подходящее время для завтрака — в течение часа после пробуждения, но следует учитывать особенности организма и режим дня. Если рано утром есть не хочется или не хватает времени, постарайтесь устроить небольшой прием пищи за 2-3 часа до обеда. Перекус должен соответствовать пищевой ценности завтрака: содержать белок, жиры, клетчатку и сложные углеводы.

Чтобы сэкономить время на поиске идей для завтрака, предлагаю пять рецептов простых, но вкусных и полезных блюд.