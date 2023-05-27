5 мест, ради которых стоит съездить в Казахстан

?Казахстан в последние годы набирает популярность у российских путешественников. Они уже оценили современную Астану с ее необычными архитектурными памятниками, активно развивающийся Алматы, а некоторые даже разведали горнолыжные курорты страны.

Но западную часть страны туристы из России пока обходят стороной — а зря. Рассказываем о пяти локациях, которые стоит посетить.

Актау

Как добраться: из России в Актау можно долететь на самолете, билет на прямой рейс из Москвы и обратно обойдется в 20 000 рублей. В пути чуть больше трех часов.

Отправная точка для исследования западной части Казахстана. Этот молодой портовый город расположился на берегу Каспийского моря. У туристов особенно популярна экотропа протяженностью полтора километра, которая проложена между морем и прибрежными скалами. По деревянному настилу удобно гулять, а на смотровых площадках по пути — любоваться окрестностями и делать фото.

Из других достопримечательностей стоит отметить маяк в четвертом микрорайоне — он расположился прямо на крыше жилого дома. Недалеко от него найдете бронзовую копию каравеллы Христофора Колумба — это один из символов города.

Ну и конечно, в Актау приезжают за пляжным отдыхом. В черте города есть несколько пляжей — песчаных, удобных и чистых. Тут же можно взять в аренду сапборд, поиграть в пляжный волейбол и посетить аквапарк.

Фото Global Look Press

Регион Мангистау

Как добраться: для осмотра красот региона лучше всего взять в Актау внедорожник в аренду.

Мангистауская область расположена на юго-западе Казахстана. Здесь очень необычный ландшафт: кажется, что вы оказались на луне. Все дело в том, что много миллионов лет назад тут было протокаспийское море, и нынешний Мангистау — это фактически его дно. Основная часть территории региона занята солончаками, а растительности тут почти нет. Позже море начало отступать, разрушая мягкие горные породы. Так появились многочисленные каньоны, горы и впадины. На некоторых скалах до сих пор можно заметить отпечатки лап древних животных и даже отыскать клыки и кости.

Самой яркой достопримечательностью региона называют гору Шеркала. Она очень необычной формы, некоторые даже считают, что это не природное образование, а руины города-крепости. Если смотреть на Шеркалу с разных углов, можно увидеть то перевернутую пиалу, то очертания спящего животного. Считается, что гора исполнит желание того, кто обойдет ее кругом. Еще обязательно посетите красивый меловой каньон Капамсай, два пика Бозжыра, разноцветную гору Бокты и долину Торыш.

Из рукотворных достопримечательностей стоит осмотреть подземные мечети Бекет-ата, Шаклак-ата и Султан-епе, куда и сегодня совершают паломничества верующие. А недалеко от средневекового города Кызылкала хорошо сохранились наскальные рисунки, датируемые X веком.

Фото Global Look Press

Плато Аккергешен

Как добраться: ближайший город к плато Аккергешен называется Кульсары, от него до места ехать 50 км. А до Кульсары удобнее всего добираться из Актау. Дорога на поезде займет около 10 часов, цена на билеты в одну сторону начинается от 700 рублей.

Аккергешен — это огромное меловое плато, которое когда-то было дном моря. Миллионы лет спустя ландшафты получились фантастические: бескрайние белоснежные просторы и голубое небо. Меловые породы скал похожи на атлас по палеонтологии: они покрыты древними окаменелостями. Тут можно отыскать аммонитов, бебмитов, морских ежей и даже кости динозавров.

А еще плато удивляет странными башнями, которые похожи на останки древнего замка. Однако эту красоту сотворила природа: меловые останцы тысячи лет вымывали воды и выдували ветра.

Озеро Шалкар

Как добраться: не запутайтесь, в Казахстане три озера с таким названием, но мы говорим о том, что находится в западной части страны. Оно расположилось в 75 км от Уральска.

Озеро Шалкар — одно из самых крупных водоемов не только в Казахстане, но и в Юго-Восточной Азии. Его длина превышает 18 км, а ширина — порядка 14 км. В народе озеро называют малым морем. На территории обитают утки, гуси, лебеди, бакланы и даже фламинго. А еще Шалкар стал привлекательным местом для любителей рыбной ловли.

Так как озеро — это остатки древнего Хвалынского моря, существовавшего здесь тысячи лет назад, вода тут соленая. Точный возраст водоема никто не знает, но он считается очень древним.

Фото Global Look Press

Пустыня Нарын-кум

Как добраться: пустыня находится в Жангалинском районе, за поселком Жана Казан, что в 330 км от Уральска. Удобнее всего взять машину, дорога займет примерно четыре часа.

Рын-пески начинаются почти сразу за поселком. Точнее, сперва вы увидите берег озера, тут стоит оставить машину и дальше пойти пешком. Огромные песчаные барханы словно уходят за горизонт, хотя на самом деле их не так уж много — всего пять. Нарын-кумы — пустыня сравнительно небольшая, но очень красивая. Вид на рыжие пески под синим небом завораживает.

Это место очень привлекательно для археологов. Когда-то давным-давно тут жили люди, и до сих пор находят осколки древней посуды и наконечники стрел, датируемые каменным веком. Артефакты попадаются даже простым туристам, гуляющим по пескам — но забрать с собой ничего не получится, это запрещено законом.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!