7 вкусных и полезных блюд на Рождество

Рождество принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом. По традиции рождественская трапеза должна быть богатой на угощения, включать в себя сочиво, рождественского гуся, много закусок, выпечку.
Чем угощать родных и близких в праздничный вечер, знает нутрициолог Ната Гончар. Она поделилась рецептами вкусных салатов, полезного горячего и ароматного пирога, который не навредит фигуре.
Праздничное застолье может быть одновременно вкусным и полезным. Соблюдение правил полноценного питания не делает рождественский стол хуже и беднее на угощение, ведь на нем также есть закуски, салаты, горячее блюдо и сладкий десерт.
В качестве закусок предлагаю приготовить полезные тосты и «мясной» хлеб.
Ингредиенты:
нут — 150 г;
лимон — 1 шт.;
бездрожжевой хлеб без глютена — 2 куска;
помидор — 1 шт.;
обжаренный кунжут — 1 ст. л.;
оливковое масло — 1 ст. л.;
авокадо — 1 шт.;
зелень — несколько веточек;
специи и травы (соль, копченая паприка, куркума) — по вкусу.
Способ приготовления:
Нут замочить на ночь с соком лимона.
Вымоченный нут отварить в подсоленой воде.
В блендере смешать отварной нут, авокадо, соль, специи по вкусу (копченая паприка, куркума), обжаренный кунжут, оливковое масло, сок лимона.
Хлеб поджарить в тостере или на сухой сковороде.
Мелко нарезать помидор, зеленый лук, петрушку или кинзу. Сбрызнуть лимоном, добавить соль, оливковое масло и перемешать.
На тосты намазать хумус, сверху выложить помидоры с зеленью.
Это красивая праздничная закуска, которая достойно разнообразит тарелку с мясной нарезкой.
Ингредиенты:
филе индейки — 1 кг;
оливки — 100 г;
каперсы — 20 г;
куркума — по вкусу;
сухой имбирь — по вкусу;
гранулированный чеснок — по вкусу;
орегано — по вкусу;
соль — по вкусу;
петрушка — небольшой пучок;
масло авокадо — 1 ст. л.
Ингредиенты для соуса:
авокадо — 1 шт.;
лайм — 1 шт.;
укроп — по вкусу;
гималайская соль — по вкусу;
оливковое масло — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Филе индейки очистить от жилок и жира, вымыть, обсушить бумажным полотенцем.
Нарезать мясо на кусочки и прокрутить в мясорубке.
Добавить в фарш специи, хорошо отбить.
Оливки и петрушку нарезать, добавить к фаршу вместе с каперсами.
Хорошо вымесить фарш.
В форму для запекания положить пергамент, смазать его маслом авокадо и выложить фарш в форму.
Отправить в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 50-60 минут.
Приготовить соус: авокадо размять вилкой, добавить к пюре соль, сок лайма и оливковое масло. Тщательно перемешать полученную массу.
«Мясной» хлеб нарезать на ломтики, сверху выложить соус и украсить зеленью.
Классические оливье и рыба под шубой устарели и совсем не подходят для полноценного питания. Откажитесь в это Рождество от жирного майонеза и многокомпонентных блюд. Разнообразьте праздничный стол оригинальным салатом, который придется по вкусу всей семье.
Ингредиенты:
слабосоленая рыба (семга, лосось, форель) — 150-180 г;
рукола свежая (айсберг, ромэн) — 100 г;
кунжут — 2 ст. л.;
соевый соус — 20 мл;
оливковое масло — 1 ст. л.;
авокадо — 1/2 шт.;
бальзамический уксус — по вкусу;
гималайская соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Тщательно вымыть руколу, оторвать длинные хвостики, оставить листики цельными.
Нарезать филе слабосоленой рыбы мелкими кубиками, отправить на несколько минут мариноваться в соевый соус.
Помидоры черри разрезать на половинки, авокадо очистить, мякоть нарезать мелкими тонкими кусочками.
Соединить все ингредиенты салата на тарелке: разложить зеленую основу, затем добавить авокадо и рыбу. Не перемешивать!
Слегка посыпать салат солью, заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Сверху посыпать кунжутом.
Самое популярное горячее блюдо на Рождество — это запеченная птица во всевозможных вариациях. Предлагаю интересную альтернативу классической фаршированной курице. Бесспорно, очень ароматное, пряное и по-настоящему рождественское блюдо.
Ингредиенты (на 4 порции):
капуста брокколи — 120 г;
лук-шалот — 50 г;
сладкий перец — 1 шт.;
сыр брынза — 200 г;
куриное филе — 4 шт.;
мандарины — 8 шт.;
имбирь — 40 г;
кардамон — 3 шт.;
анис (бадьян) — 1 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
сливочное масло — 20 г;
кокосовый сахар — 2 ст. л.;
соль — по вкусу;
молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Брокколи разобрать на маленькие соцветия.
Мелко нарезать лук-шалот, измельчить чеснок.
Сладкий перец нарезать кубиками со стороной около 7 мм.
Смешать все овощи с брынзой.
Куриное филе посолить и поперчить по вкусу. В каждой грудке сделать глубокий надрез сбоку, чтобы получился карман. Вложить в этот карман сырно-овощную начинку.
Разогреть сковороду-гриль, смазать ее маслом, обжарить грудки с одной стороны в течение пары минут, чтобы получить золотистый рисунок решетки на мясе.
Выложить фаршированные грудки в пароварку и варить 20 минут.
Для соуса очистить мандарины и взбить мякоть в блендере.
Процедить массу через сито, перелить мандариновый сок в сотейник, добавить сахар, несколько крупных кусочков имбиря, кардамон и звездочку бадьяна. Выпарить сок.
Варить несколько минут на слабом огне. В завершение добавить к соусу сливочное масло и растопить его, активно помешивая.
Полить готовые грудки мандариновым соусом перед подачей.
Вкусное блюдо из рыбы великолепно дополняет любой праздничный стол.
Ингредиенты:
треска — 500 г;
спаржа — 300 г;
соль — по вкусу;
орегано — по вкусу;
гранулированный чеснок — по вкусу;
чеснок — 1 зубчик;
масло авокадо — 1 ст. л.
Ингредиенты для соуса:
апельсин — 1 шт.;
лимон — 1 шт.;
оливковое масло — 1 ч. л.;
мед — 1 ч. л.;
петрушка, базилик, тархун, мята — по вкусу;
гималайская соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Спаржу вымыть, очистить от кожуры.
Рыбу вымыть, очистить и нарезать на порционные кусочки.
К рыбе добавить специи, сбрызнуть маслом. Дать постоять 5 минут.
Чеснок очистить, измельчить. Добавить к спарже, сбрызнуть маслом.
Противень застелить пергаментом, выложить спаржу, сверху положить рыбу.
Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
Приготовить соус: натереть цедру апельсина и лимона, мелко нарубить зелень, добавить сок половины апельсина и лимона, соль, масло, мед. Хорошо перемешать все ингредиенты.
Перед подачей рыбу и спаржу полить соусом, украсить зеленью.
К хорошему основному блюду нужен полезный гарнир.
Ингредиенты:
белокочанная капуста — 500 г;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
специи — по вкусу;
зеленый лук — небольшой пучок;
зелень — небольшой пучок.
Способ приготовления:
Мелко нарезать лук, натереть морковь и обжарить их вместе в течение 5-7 минут.
Добавить тонко нашинкованную капусту и специи по вкусу и продолжать готовить 15-20 минут под крышкой на среднем огне до легкой румяности, периодически помешивая. В конце добавить рубленую зелень и зеленый лук.
Рождественский ужин нельзя представить без десерта, ароматной выпечки или домашнего пирога. Предлагаю приготовить вкусный пирог с голубикой — интересное лакомство в простом исполнении.
Ингредиенты:
яйца — 5 шт.;
подсластитель эритрит — 135 г;
миндальная мука — 125 г;
фундук — 100 г;
масло гхи — 3 ст. л.;
сода — 1 ч. л.;
лимонный сок — несколько капель;
голубика — 100 г;
ванилин — по вкусу;
клубника и голубика для украшения.
Способ приготовления:
Орехи замочить на ночь. Утром воду слить, орехи промыть и обсушить.
Измельчить орехи.
В глубокую миску разбить яйца, добавить эритрит, тщательно взбить блендером.
Добавить в массу миндальную муку и перемешать венчиком.
Погасить соду лимонным соком и добавить к тесту.
Добавить 2,5 ст. ложки масла гхи, хорошо перемешать.
Смазать форму, застеленную пергаментной бумагой, оставшимся маслом и вылить тесто. Посыпать сверху орехами и голубикой.
Отправить выпекать в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 35-40 минут.
Готовый пирог украсить ягодами клубники и голубики.
Приятного аппетита!
У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!