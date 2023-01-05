7 вкусных и полезных блюд на Рождество

Рецепты закуски, салата, горячего и даже десерта.

Рождество принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом. По традиции рождественская трапеза должна быть богатой на угощения, включать в себя сочиво, рождественского гуся, много закусок, выпечку.

Чем угощать родных и близких в праздничный вечер, знает нутрициолог Ната Гончар. Она поделилась рецептами вкусных салатов, полезного горячего и ароматного пирога, который не навредит фигуре.

Праздничное застолье может быть одновременно вкусным и полезным. Соблюдение правил полноценного питания не делает рождественский стол хуже и беднее на угощение, ведь на нем также есть закуски, салаты, горячее блюдо и сладкий десерт.

В качестве закусок предлагаю приготовить полезные тосты и «мясной» хлеб.

Тосты с хумусом на цельнозерновом хлебе с авокадо

Ингредиенты:

нут — 150 г;

лимон — 1 шт.;

бездрожжевой хлеб без глютена — 2 куска;

помидор — 1 шт.;

обжаренный кунжут — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

авокадо — 1 шт.;

зелень — несколько веточек;

специи и травы (соль, копченая паприка, куркума) — по вкусу.

Способ приготовления:

Нут замочить на ночь с соком лимона. Вымоченный нут отварить в подсоленой воде. В блендере смешать отварной нут, авокадо, соль, специи по вкусу (копченая паприка, куркума), обжаренный кунжут, оливковое масло, сок лимона. Хлеб поджарить в тостере или на сухой сковороде. Мелко нарезать помидор, зеленый лук, петрушку или кинзу. Сбрызнуть лимоном, добавить соль, оливковое масло и перемешать. На тосты намазать хумус, сверху выложить помидоры с зеленью.

«Мясной» хлеб

Это красивая праздничная закуска, которая достойно разнообразит тарелку с мясной нарезкой.

Ингредиенты:

филе индейки — 1 кг;

оливки — 100 г;

каперсы — 20 г;

куркума — по вкусу;

сухой имбирь — по вкусу;

гранулированный чеснок — по вкусу;

орегано — по вкусу;

соль — по вкусу;

петрушка — небольшой пучок;

масло авокадо — 1 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

авокадо — 1 шт.;

лайм — 1 шт.;

укроп — по вкусу;

гималайская соль — по вкусу;

оливковое масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Филе индейки очистить от жилок и жира, вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Нарезать мясо на кусочки и прокрутить в мясорубке. Добавить в фарш специи, хорошо отбить. Оливки и петрушку нарезать, добавить к фаршу вместе с каперсами. Хорошо вымесить фарш. В форму для запекания положить пергамент, смазать его маслом авокадо и выложить фарш в форму. Отправить в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 50-60 минут. Приготовить соус: авокадо размять вилкой, добавить к пюре соль, сок лайма и оливковое масло. Тщательно перемешать полученную массу. «Мясной» хлеб нарезать на ломтики, сверху выложить соус и украсить зеленью.

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Салат из лосося, авокадо и руколы

Классические оливье и рыба под шубой устарели и совсем не подходят для полноценного питания. Откажитесь в это Рождество от жирного майонеза и многокомпонентных блюд. Разнообразьте праздничный стол оригинальным салатом, который придется по вкусу всей семье.

Ингредиенты:

слабосоленая рыба (семга, лосось, форель) — 150-180 г;

рукола свежая (айсберг, ромэн) — 100 г;

кунжут — 2 ст. л.;

соевый соус — 20 мл;

оливковое масло — 1 ст. л.;

авокадо — 1/2 шт.;

бальзамический уксус — по вкусу;

гималайская соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно вымыть руколу, оторвать длинные хвостики, оставить листики цельными. Нарезать филе слабосоленой рыбы мелкими кубиками, отправить на несколько минут мариноваться в соевый соус. Помидоры черри разрезать на половинки, авокадо очистить, мякоть нарезать мелкими тонкими кусочками. Соединить все ингредиенты салата на тарелке: разложить зеленую основу, затем добавить авокадо и рыбу. Не перемешивать! Слегка посыпать салат солью, заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Сверху посыпать кунжутом.

Куриная грудка на пару, фаршированная овощами под мандариновым соусом

Самое популярное горячее блюдо на Рождество — это запеченная птица во всевозможных вариациях. Предлагаю интересную альтернативу классической фаршированной курице. Бесспорно, очень ароматное, пряное и по-настоящему рождественское блюдо.

Ингредиенты (на 4 порции):

капуста брокколи — 120 г;

лук-шалот — 50 г;

сладкий перец — 1 шт.;

сыр брынза — 200 г;

куриное филе — 4 шт.;

мандарины — 8 шт.;

имбирь — 40 г;

кардамон — 3 шт.;

анис (бадьян) — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сливочное масло — 20 г;

кокосовый сахар — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Брокколи разобрать на маленькие соцветия. Мелко нарезать лук-шалот, измельчить чеснок. Сладкий перец нарезать кубиками со стороной около 7 мм. Смешать все овощи с брынзой. Куриное филе посолить и поперчить по вкусу. В каждой грудке сделать глубокий надрез сбоку, чтобы получился карман. Вложить в этот карман сырно-овощную начинку. Разогреть сковороду-гриль, смазать ее маслом, обжарить грудки с одной стороны в течение пары минут, чтобы получить золотистый рисунок решетки на мясе. Выложить фаршированные грудки в пароварку и варить 20 минут. Для соуса очистить мандарины и взбить мякоть в блендере. Процедить массу через сито, перелить мандариновый сок в сотейник, добавить сахар, несколько крупных кусочков имбиря, кардамон и звездочку бадьяна. Выпарить сок. Варить несколько минут на слабом огне. В завершение добавить к соусу сливочное масло и растопить его, активно помешивая. Полить готовые грудки мандариновым соусом перед подачей.

Фото Freepik/8photo

Треска со спаржей

Вкусное блюдо из рыбы великолепно дополняет любой праздничный стол.

Ингредиенты:

треска — 500 г;

спаржа — 300 г;

соль — по вкусу;

орегано — по вкусу;

гранулированный чеснок — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

масло авокадо — 1 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

петрушка, базилик, тархун, мята — по вкусу;

гималайская соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Спаржу вымыть, очистить от кожуры. Рыбу вымыть, очистить и нарезать на порционные кусочки. К рыбе добавить специи, сбрызнуть маслом. Дать постоять 5 минут. Чеснок очистить, измельчить. Добавить к спарже, сбрызнуть маслом. Противень застелить пергаментом, выложить спаржу, сверху положить рыбу. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Приготовить соус: натереть цедру апельсина и лимона, мелко нарубить зелень, добавить сок половины апельсина и лимона, соль, масло, мед. Хорошо перемешать все ингредиенты. Перед подачей рыбу и спаржу полить соусом, украсить зеленью.

Фото Freepik

Овощной гарнир из белокочанной капусты

К хорошему основному блюду нужен полезный гарнир.

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

специи — по вкусу;

зеленый лук — небольшой пучок;

зелень — небольшой пучок.

Способ приготовления:

Мелко нарезать лук, натереть морковь и обжарить их вместе в течение 5-7 минут. Добавить тонко нашинкованную капусту и специи по вкусу и продолжать готовить 15-20 минут под крышкой на среднем огне до легкой румяности, периодически помешивая. В конце добавить рубленую зелень и зеленый лук.

Пирог с голубикой

Рождественский ужин нельзя представить без десерта, ароматной выпечки или домашнего пирога. Предлагаю приготовить вкусный пирог с голубикой — интересное лакомство в простом исполнении.

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.;

подсластитель эритрит — 135 г;

миндальная мука — 125 г;

фундук — 100 г;

масло гхи — 3 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

лимонный сок — несколько капель;

голубика — 100 г;

ванилин — по вкусу;

клубника и голубика для украшения.

Способ приготовления:

Орехи замочить на ночь. Утром воду слить, орехи промыть и обсушить. Измельчить орехи. В глубокую миску разбить яйца, добавить эритрит, тщательно взбить блендером. Добавить в массу миндальную муку и перемешать венчиком. Погасить соду лимонным соком и добавить к тесту. Добавить 2,5 ст. ложки масла гхи, хорошо перемешать. Смазать форму, застеленную пергаментной бумагой, оставшимся маслом и вылить тесто. Посыпать сверху орехами и голубикой. Отправить выпекать в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 35-40 минут. Готовый пирог украсить ягодами клубники и голубики.

Приятного аппетита!

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