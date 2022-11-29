Что съесть, чтобы уснуть? 7 продуктов, которые полезно есть на ночь

Но не перед самым сном.

Качественный сон — залог продуктивного рабочего дня и щит от проблем со здоровьем. Нехватка сна грозит депрессией, провоцирует раздражительность, переедание и скачки артериального давления, снижает работоспособность.

Рассказываем, что съесть, чтобы сон был полноценным, а утром можно было проснуться бодрым и полным энергии.

Во-первых, чтобы быстрее уснуть и хорошо спать в течение всей ночи, не стоит есть непосредственно перед сном. Поздний прием пищи (менее чем за 2-3 часа до сна) заставит органы пищеварения работать на износ и может спровоцировать тяжесть в животе.

Лучше полноценно питаться в течение дня, а перед сном выпить травяной чай, который поможет расслабиться, успокоиться и подготовить организм ко сну.

Чтобы ночной отдых был здоровым, необходимо поддерживать уровень гормона сна в норме. Мелатонин отвечает за регуляцию сна, облегчает засыпание, корректирует биоритмы при смене часовых поясов.

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Что съесть перед сном, чтобы уснуть

Улучшить выработку и синтез гормона мелатонина помогут полезные продукты.

Свежая вишня (и кислый вишневый сок)

Это рекордсмены по содержанию гормона мелатонина (17,5 н/г на 100 г). Кроме того, в свежей вишне есть аминокислота триптофан, которая активизирует выработку мелатонина шишковидной железой.

Грецкие орехи

Улучшают сон благодаря содержанию мелатонина и магния, которые способствуют мышечной релаксации и повышению качества сна.

Молоко и молочные продукты

Содержат аминокислоту триптофан, которая необходима для выработки гормона мелатонина. Стакан теплого молока, выпитый за час до сна, помогает расслабиться и уснуть.

Куриные яйца

Богаты легкоусвояемым белком, который положительно влияет на сон. Он также помогает бороться с кислотным рефлюксом и изжогой, которые мешают спать.

Индейка

Источник белка и аминокислоты триптофан. В этом мясе содержится в 1,5 раза больше триптофана, чем в говядине, баранине и свинине.

Виноград

Природное средство против бессонницы благодаря повышенному содержанию мелатонина оказывает успокаивающее действие.

Мелатонин также содержится в буром рисе, бананах, брокколи, гранатах, свежей клубники и мяте.

Для синтеза гормона сна необходимо достаточное количество аминокислоты триптофан — она содержится в твердых сортах сыра, твороге, какао, сое, миндале, фундуке, овсяной каше и цельнозерновом хлебе.

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Что выпить перед сном, чтобы уснуть

При нехватке мелатонина советую пить отвары трав, которые также богаты триптофаном, хорошо успокаивают и помогают заснуть:

ромашка оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект, делает сон крепким, а еще антиоксиданты ромашки защищают от мигрени;

мелисса — эффективное средство против бессонницы, обладающее сильным успокаивающим свойством;

пустырник нормализует сон и эмоциональный фон, обладает накопительным эффектом;

шишки хмеля обыкновенного оказывают седативное действие, рекомендованы для лечения бессонницы, неврозов, при головных болях и для профилактики стрессов.

Попробуйте добавить в ежедневное меню несколько продуктов из списка и вскоре заметите положительный результат: сон станет более глубоким, а утром будет больше сил и энергии.