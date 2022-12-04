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Сегодня, 21:00

Что такое любовь? Объясняем с научной точки зрения

Наталия Тананакина
,
Ольга Стрельникова
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
Фото freepik.com
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Для «бабочек в животе» есть вполне рациональное объяснение.

Как выглядит любовь с точки зрения науки, объяснили кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина и психолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков.

Как бы красиво ни описывали феномен любви поэты, философы и музыканты, ученые нашли к нему свой подход. Что же такое любовь с точки зрения науки?

Как работают гормоны

Основная задача любого организма — выживать при любых обстоятельствах и до последнего сохранять функциональность. Это обеспечивает основополагающий фактор эволюции — естественный отбор. Согласно ему, выживает самый сильный и приспособленный организм, чтобы передать свои гены будущим поколениям. И любовь со стороны физиологии играет в этом не последнюю роль, обеспечивая продолжение рода.

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Выживать организму в самых жестких условиях, адаптируясь к огромному количеству всевозможных внешних и внутренних воздействий, позволяет гомеостаз. Это баланс работы всех систем организма. Обеспечивают поддержание гомеостаза и жизнедеятельности гормоны.

У современного человека насыщенная жизнь: обязанности, быт и пр. Влияние оказывает и внешняя среда — смена климата, времен года, времени суток и т. д. Организму особо нет дела до наших стремлений, планов, убеждений и чувств, он живет по своим правилам — законам физиологии. И один из инструментов их регулирования — это гормоны.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Гормоны — это биологически активные вещества, вырабатываемые железами эндокринной системы, регулирующие процессы обмена и физиологические функции всего организма. Концентрация гормонов в крови в разное время может отличаться, и это физиологическая норма. Поэтому все внутренние процессы происходят не равномерно и линейно, а волнообразно.

Какие гормоны участвуют в любовных переживаниях

Эндорфины

Отвечают за получение удовольствия, притупляют физическую боль и переживания, отчего человек гораздо легче переносит невзгоды и ощущает себя более счастливым. Повышаются они в результате каких-то активных действий (например, после тренировки или секса).

Любовь. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Энкефалины

Относятся к нейропептидам (они же опиоидные пептиды) и обладают морфиноподобным действием. Как и эндорфины, облегчают боль, вызывают состояние эйфории, тепла, сонливости, снижают уровень сознания.

Дофамин

Участвует в процессе обучения и запоминания. Вырабатывается организмом в ответ на приятные действия. А его недостаток приводит к ощущению скуки, повышенной тревожности, раздражительности, напрямую влияет на чувство благополучия и стремление получать удовольствие.

Окситоцин

Называется гормоном любви. Способствует установлению крепких связей между партнерами или родителями и детьми, а также снижению тревожности рядом с объектом связи, появлению чувства защищенности, покоя и умиротворения.

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Также влияет на эластичность мышц, останавливает кровотечения, участвует в процессе родов, лактации и кормления ребенка грудью, улучшает регенерацию мышц.

Серотонин

Нередко его называют сывороткой бодрости. Влияет на самооценку, статусность, провоцирует такие эмоции, как гордость, тщеславие, удовольствие от общения с противоположным полом, помогает в расслаблении и концентрации.

При первом общении, возникновении и зарождении любовных отношений эмоции очень острые. Это объясняется выработкой эндорфинов. Именно они позволяют человеку «подниматься до небес» в своих ощущениях и наслаждаться общением с объектом любви. Окситоцин, который вырабатывается на следующей стадии отношений, способствует их укреплению и возникновению длительной привязанности.
При общении с любимым человеком появляется чувство защищенности, тепла и заботы. Страсть и увлечение при коммуникации с противоположным полом обычно вызваны различными комбинациями гормонов и нейропептидов. Это и есть страсть в химическом виде.
Наталия Тананакина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

Каждый из этапов становления любви проходит на фоне повышения концентрации гормонов. Когда они перестают провоцировать зависимость между партнерами, неизбежно происходит спад в отношениях. При этом окситоцин, отвечающий за привязанность, может сохранить былую «химию» и дать шанс на продолжение отношений. В противном случае вероятен разрыв.

Какие гормоны отвечают за привлекательность

Для возникновения чувств и страсти объект должен быть привлекательным. И здесь тоже работают гормоны:

  • мужскую привлекательность определяет гормон тестостерон, в необходимой концентрации он дает мужественность во внешности и поведении, привлекающую противоположный пол;

  • главные женские гормоны — эстрогены, создающие образ прекрасной незнакомки с милым взглядом, нежной кожей и приятными формами.

Любовь. Фото burst.shopify.com
Фото burst.shopify.com
В процессе создания привлекательного облика участвуют и гормоны щитовидной железы. Если она функционирует хорошо, у человека горят глаза, он энергичен, бодр и готов к любым отношениям.
Наталия Тананакина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

Почему дело не только в гормонах

Человек — существо не только биологическое, но и социальное. Поэтому его поведением, в том числе сексуальным, руководят не только гормоны. Между головой — высшими вегетативными центрами центральной нервной системы (ЦНС) — и прочими органами и тканями существует связь, которая возможна благодаря механизму нервной регуляции — психосоматике.

Отношение к любой ситуации одновременно обусловливают лично ваш выбор и сигналы для ЦНС, которые регулируют внутренние процессы, в том числе и работу эндокринной системы, а значит, и гормонов.

Безусловно, влияние гормонов на организм присутствует — глупо было бы отрицать научно доказанный факт. Но, на мой взгляд, их роль и сопутствующие физиологические симптомы колоссально преувеличены. Это лишь 5%, остальное — влияние психики.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
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Выброс тех или иных гормонов — ответ организма на внешние, внутренние (физиологические) и психические факторы, а не причина наших эмоций и тем более поступков. Именно об этом говорит сформулированная в 1939 году советским физиологом Петром Анохиным теория функциональных систем поведенческого акта. Инстинкты и эмоции, в том числе касающиеся любви, влюбленности и влечения, — это наш выбор, который можно и нужно контролировать, будучи существом разумным.

Убеждения, что любовь есть сумма инстинкта и гормонов, провоцирующих состояние счастья и «бабочек в животе», сподвигающих человека к определенным поступкам, — пережиток прошлого и банальные попытки снять с себя ответственность.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

То, как мы проявляем себя в любви, отношениях и симпатиях, наши поведенческие привычки (шаблоны): моногамия и полигамия, частая смена партнеров, измены или верность, любовь в обмен на блага, сексуальные предпочтения и пр. — обусловлены не только и не столько гормонами, сколько врожденным и приобретенным опытом.

Любовь. Фото freepik.com
freepik.com
Бесконечный поток неадекватной информации, отсутствие должного культурного и полового воспитания формируют у большинства искаженное восприятие любви, своей роли в отношениях и пр. Как итог — снижение качества жизни, стрессы, страдания, постоянные ссоры и бардак в отношениях. Любовь не эмоция, а качество, которое надо в себе воспитывать и ориентироваться не только на культурные ценности, но и на образованность. Это позволит избавиться от шаблонного мышления и связанных с ним эмоций и поступков.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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