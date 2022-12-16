Висцеральное ожирение может быть даже у худых. Почему так, рассказывает эндокринолог

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Висцеральным жиром называют жир, скопившийся в брюшной полости вокруг внутренних органов. По словам врача-эндокринолога, главного врача и сооснователя клиники Романа Терушкина, висцеральное ожирение намного опаснее обычного.
Жировая ткань, скопившаяся между внутренними органами, может механически мешать их работе, сдавливая их при смене положения тела.
В некоторых случаях висцеральная жировая ткань способна даже сместить орган. Кроме того, висцеральное ожирение всегда сопровождается нарушением соотношения липопротеидов (соединение белков и липидов) в крови, что приводит к повышению уровня холестерина и риску образования атеросклеротических отложений.
Если жир скапливается вокруг поджелудочной железы, это повышает риск развития сахарного диабета II типа. Весьма опасная вещь.Роман ТерушкинВрач-эндокринолог, основатель клиники
У мужчин и женщин вероятность заболеть висцеральным ожирением одинакова, причем с возрастом она растет. Также в группе риска люди:
с лишним весом;
ведущие малоподвижный образ жизни;
с нарушением метаболизма;
питающиеся неправильно (в том числе употребляющие в пищу слишком много углеводов).
Однако необязательно человек должен иметь значительно избыточный вес. Висцеральное ожирение может развиваться и у относительно неполных людей. Чаще всего — под влиянием наследственного фактора.Роман ТерушкинВрач-эндокринолог, основатель клиники
Провериться на висцеральное ожирение стоит в случае, если человек — возможно, не без помощи врачей — обнаружил у себя:
Признаки сахарного диабета II типа. К примеру, высокий уровень глюкозы даже натощак, постепенный рост гликированного гемоглобина.
Нарушение метаболизма.
Сердечно-сосудистые заболевания и патологии, например, гипертонию, нарушение движения крови.
Нарушение липидного обмена, повышенный холестерин, высокие показатели липопротеидов низкой плотности, атеросклероз.
Увеличение объема талии.
В профилактике заболевания поможет прежде всего нормальное сбалансированное питание.
Стандартная тарелка должна состоять на 50% из белка, на 25% из жиров и — по остаточному принципу — на столько же из углеводов. При этом предпочтение лучше отдавать медленным углеводам, а не быстрым, чтобы уровень глюкозы не повышался резко и углеводный обмен работал нормально.Роман ТерушкинВрач-эндокринолог, основатель клиники
Не менее важен и баланс в вопросе микроэлементов: они тоже влияют на углеводный обмен. Дефицитов быть не должно, особенно — витамина D.
Также огромное значение имеет физическая активность. Для предотвращения висцерального ожирения нужно стараться проходить не менее 10 тысяч шагов в день и по возможности тренироваться хотя бы один-два раза в неделю.
При установленном диагнозе стоит пройти обследование под контролем врача.
Важно посмотреть, какие уже есть биохимические нарушения в крови, также нужно сделать УЗИ, скрининг брюшной полости, щитовидной железы, ЭКГ, эхокардиографию и, возможно, СМАД.Роман ТерушкинВрач-эндокринолог, основатель клиники
По результатам исследований, если это необходимо, врач назначит лечение.
Следующий шаг — коррекция образа жизни. Ее необходимые элементы — уже упомянутые выше сбалансированное питание и длительные прогулки, а также хороший сон.
Пусть это будет пять-шесть часов, но важно сделать так, чтобы это были эффективные часы. Потому что в основном именно во время сна вырабатывается много гормонов, в том числе гормон роста, важный для похудения и сжигания жировой массы.Роман ТерушкинВрач-эндокринолог, основатель клиники
Хороший сон подразумевает подъем и отбой в одно и то же время, темноту в помещении, отсутствие шума и других раздражителей.
Не лишним будет также проверить гормоны мелатонин и серотонин. И по результатам, возможно, добавить 5-HTP и магний на ночь, чтобы организм нормально восстанавливался.Роман ТерушкинВрач-эндокринолог, основатель клиники