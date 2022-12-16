Висцеральное ожирение может быть даже у худых. Почему так, рассказывает эндокринолог

Некоторые особенно подвержены этому заболеванию.

Висцеральным жиром называют жир, скопившийся в брюшной полости вокруг внутренних органов. По словам врача-эндокринолога, главного врача и сооснователя клиники Романа Терушкина, висцеральное ожирение намного опаснее обычного.

Чем опасно висцеральное ожирение

Жировая ткань, скопившаяся между внутренними органами, может механически мешать их работе, сдавливая их при смене положения тела.

В некоторых случаях висцеральная жировая ткань способна даже сместить орган. Кроме того, висцеральное ожирение всегда сопровождается нарушением соотношения липопротеидов (соединение белков и липидов) в крови, что приводит к повышению уровня холестерина и риску образования атеросклеротических отложений.

Кто предрасположен к висцеральному ожирению

У мужчин и женщин вероятность заболеть висцеральным ожирением одинакова, причем с возрастом она растет. Также в группе риска люди:

с лишним весом;

ведущие малоподвижный образ жизни;

с нарушением метаболизма;

питающиеся неправильно (в том числе употребляющие в пищу слишком много углеводов).

Как определить висцеральное ожирение

Провериться на висцеральное ожирение стоит в случае, если человек — возможно, не без помощи врачей — обнаружил у себя:

Признаки сахарного диабета II типа. К примеру, высокий уровень глюкозы даже натощак, постепенный рост гликированного гемоглобина.

Нарушение метаболизма.

Сердечно-сосудистые заболевания и патологии, например, гипертонию, нарушение движения крови.

Нарушение липидного обмена, повышенный холестерин, высокие показатели липопротеидов низкой плотности, атеросклероз.

Увеличение объема талии.

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Как избежать висцерального ожирения

В профилактике заболевания поможет прежде всего нормальное сбалансированное питание.

Не менее важен и баланс в вопросе микроэлементов: они тоже влияют на углеводный обмен. Дефицитов быть не должно, особенно — витамина D.

Также огромное значение имеет физическая активность. Для предотвращения висцерального ожирения нужно стараться проходить не менее 10 тысяч шагов в день и по возможности тренироваться хотя бы один-два раза в неделю.

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Как лечить висцеральное ожирение

При установленном диагнозе стоит пройти обследование под контролем врача.

По результатам исследований, если это необходимо, врач назначит лечение.

Следующий шаг — коррекция образа жизни. Ее необходимые элементы — уже упомянутые выше сбалансированное питание и длительные прогулки, а также хороший сон.

Хороший сон подразумевает подъем и отбой в одно и то же время, темноту в помещении, отсутствие шума и других раздражителей.