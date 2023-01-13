Что делать, если всегда холодные ноги?

В некоторых случаях это может быть признаком серьезных заболеваний.

Пришло время самых холодных месяцев в году, и многие мерзнут. Это нормальная реакция организма на снижение температуры. Когда она падает, сенсорные рецепторы на коже предупреждают мозг о необходимости сокращения сосудов. Это позволяет небольшому количеству крови достигать кожи для сохранения тепла в центральной части тела, где находятся основные органы.

Что происходит в других частях тела? В конечностях, таких как руки и ноги, есть много мелких кровеносных сосудов, которые особенно чувствительны к изменениям температуры внешней среды. Когда холодно, эти кровеносные сосуды сужаются, кровь циркулирует меньше, охлаждается, вызывая падение температуры тела и, само собой, конечностей. Сужение сосудов может быть спровоцировано малейшими изменениями на градуснике.

Большинство причин холодных ног на первых порах не являются серьезными (особенно когда это происходит изредка, а не регулярно). Однако если это повторяется раз за разом и становится хроническим состоянием, необходимо обратить особое внимание на такую проблему. Так как за этим могут стоять серьезные проблемы организма. Рассказываем какие.

Почему мерзнут ноги

Плохое кровообращение

Хорошее кровообращение является ключом к регулированию температуры тела. Когда кровь плохо циркулирует по всему телу, больше всего страдают конечности.

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Плохое кровообращение может быть результатом анемии, пагубных привычек, недостаточности физической нагрузки и т. п.

Болезнь Рейно

Это состояние заставляет определенные части тела чувствовать онемение и холод в ответ на низкие температуры и стрессовые ситуации.

При болезни Рейно капилляры, расположенные в периферических тканях (конечностях), более узкие, а при изменении температуры в сторону минуса или в состоянии стресса общая артерия, питающая эти ткани, сужается, ограничивая кровоснабжение конечностей. Коже нужна кровь, чтобы поддерживать себя теплой и живой. Если этот процесс нарушается, вы можете увидеть изменение цвета на ваших пальцах — это прямой признак того, что происходит под кожей. Пальцы могут побелеть и, если процесс запущен и человек не занимается коррекцией состояния, могут в дальнейшем принимать синий, а затем черный цвет — что будет свидетельствовать о некрозе, отмирании тканей.

Заболевание может затрагивать и другие периферические точки тела, такие как уши или нос.

Я сама — носитель болезни Рейно. Впервые мне ее диагностировали в 32 года. В тот момент я не обратила на это особого внимания, так как не было никаких важных симптомов, кроме медленного наполнения капилляров пальцев кровью при нажатии на них. Но всю жизнь у меня мерзнут конечности, как только температура внешней среды снижается. Очень резко реагирую даже на небольшие температурные изменения. В 2016 году в моей жизни появился сильный стресс, и симптомы болезни Рейно не заставили себя долго ждать: начали неметь руки и пальцы ног в ответ на сильные переживания, отсутствие или недостаток сна или при сильно пониженных температурах.

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Зная свою особенность, провела коррекцию:

Сдала анализы на свертываемость крови.

Наладила процесс сна (стала ложиться спать в 22.00 и вставать в 5.00-6.00 — так успокаиваются надпочечники).

Наладила питьевой режим (что крайне важно при нарушении кровообращения).

Повысила натриевый баланс: дефицит натрия означает истощение надпочечников (как результат хронического стресса).

Изменила отношение к ситуации и из проблемы сделала профессию.

Когда холодно и нет возможности иначе разогнать кровь, делаю два-три глотка красного вина — это помогает быстро расширить капилляры и согреть конечности.

Мы не рекомендуем злоупотреблять алкогольными напитками даже в лечебных целях.

Периферическая невропатия

Когда мы испытываем ощущение холода в ногах, даже если они не холодные на ощупь, это может быть связано с периферической невропатией. Она возникает в результате повреждения нервов, вызванного травмой или каким-либо заболеванием. Периферическая невропатия часто начинается с самых длинных нервов в теле, которые спускаются к пальцам ног. Поэтому симптомы появляются сначала в стопах, а только затем в нижней части ног. Некоторые симптомы включают также онемение, покалывание или зуд.

Диабет — одна из наиболее частых причин периферической невропатии, так как из-за скачков сахара и кетоновых тел идет большая нагрузка на сосуды.

Дефицит витаминов

Особенно В1 и В6 — это также может привести к периферической невропатии и, следовательно, к холодным ногам.

Чрезмерное потоотделение

Гипергидроз тоже может вызвать ощущение холода в ногах, особенно когда испарение быстро охлаждает их.

Курение

Хотя мы склонны связывать курение в основном с бронхолегочными и сердечными заболеваниями и риском онкологии, оно также может быть причиной холодных ног. Простое курение сигареты может значительно снизить температуру конечностей — это происходит потому, что никотин вызывает сужение кровеносных сосудов, тем самым уменьшая количество поступающей в них крови.

Вдыхание одной сигареты способно уменьшить приток крови к ногам на 50%, и может пройти около часа, прежде чем кровоток вернется к норме.

Анемия

Такая распространенная патология, как дефицит железа (переносчика кислорода), также может влиять на регуляцию температуры тела, за счет нарушения кровообращения.

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Хроническое нарушение кровообращения может поражать стопы ног и пальцы рук. Длительное сужение сосудов приводит к гипоксии и воспалению сосудистых стенок. Низкие температуры также могут спровоцировать усиление дерматитов и экземы.

Заболевания печени или почек, проблемы с обменом веществ, инфекции или воздействие токсинов тоже отражаются на постоянном ощущении холода ног.

Что делать, если мерзнут ноги

Регулярно двигайтесь

Такая простая вещь, как подъем из сидячего положения и движение, может быть одним из лучших способов разогреть тело и улучшить ток крови к ногам и от них.

Движение позволяет разогнать кровообращение и согреться, а дополнительный массаж ног помогает улучшить кровообращение.

Подберите правильные носки и обувь

Теплые носки из натуральных волокон, например, хлопка, шерсти, бамбука, помогут сохранить ноги в тепле. Обувь также предпочтительна из натуральных материалов или хотя бы с натуральным утеплителем (зимой). Важно, чтобы у нее была резиновая подошва (непроводящий материал и, следовательно, хороший изолятор). Кроме того, зимой лучше выбирать обувь на размер больше или неплотно прилегающую к ноге — это позволит создать дополнительную согревающую воздушную «подушку».

Правильно питайтесь

Продукты, богатые магнием, кальцием и витаминами Е, К и С, помогают улучшить тонус сосудов и, следовательно, кровообращение.

Кроме того, некоторые острые специи, такие как перец, увеличивают частоту сердечных сокращений.

Молочные продукты, напротив, могут усиливать ощущение холода, а кофеин сжимает кровеносные сосуды.

Не злоупотребляйте алкоголем

Существует мнение, что алкоголь помогает согреться, и в этом есть доля истины. Красное вино за счет содержания полифенолов в составе способно расширять кровеносные сосуды. Но будьте осторожны с этой идеей, потому что чрезмерное употребление алкоголя (особенно спиртосодержащего) способствует обезвоживанию кожи, что увеличивает риск обморожения.

Принимайте ванну

Ванны с теплой и холодной водой особенно рекомендуются тем, у кого проблемы с кровообращением. А также отлично подойдут после занятий зимними видами спорта, например катания на лыжах.

Не пытайтесь быстро согреть ноги

Не пытайтесь согреть ноги с помощью прямого источника тепла, потому что это увеличивает риск повреждения сосудов. При сильном охлаждении лучше греться пассивным теплом: теплой, а не горячей водой, теплым воздухом, а не прямым контактом с батареей.

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Нужно ли обращаться к врачу, если мерзнут ноги

Когда это вызывает дискомфорт или проблема сохраняется долгое время, конечно, стоит обратиться к доктору. Главное в этих случаях — убедиться, что это всего лишь случайное и временное состояние, а не серьезная проблема.