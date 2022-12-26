Когда нужно чистить зубы — до или после еды? Отвечает стоматолог

В некоторых случаях только зубной щеткой не обойтись.

Чистка зубов — неотъемлемая часть гигиены полости рта. Как правило, эту процедуру мы делаем дважды в день — утром и вечером. Это позволяет удалять остатки пищи, налет на зубах и деснах, сохраняя их здоровье.

Поддерживая гигиену полости рта, мы помогаем иммунитету работать в штатном режиме без повышенной нагрузки. Кроме того, это профилактика многих заболеваний сердца, почек, суставов, кровеносных сосудов — ведь все в организме связано.

Вместе с врачом-стоматологом Дмитрием Чолакяном рассказываем, когда следует чистить зубы — до или после еды.

Когда нужно чистить зубы

Чистить зубы следует либо за полчаса до завтрака, либо после него. По мнению специалиста, предпочтительнее этот ритуал совершать после утренней трапезы.В течение дня после каждого приема пищи на зубах появляется налет, остаются кусочки еды. Но удалять их всякий раз зубной щеткой затруднительно — она не всегда находится под рукой. Да и в этом нет острой необходимости.

Но при этом, если речь идет об ужине, то после следует обязательно почистить зубы. Эта процедура позволяет удалять остатки пищи, предотвращая появление бактерий.

Как правильно пользоваться зубной нитью

Не всегда достаточно только щетки, в некоторых случаях стоит прибегнуть к другим приспособлениям. К примеру, использовать зубную нить, чтобы очистить пространство между зубов.

Обязательна ли зубная паста

На смену зубному порошку уже давно пришла паста. По мнению стоматолога, она нужна лишь для освежения дыхания. Несмотря на все хитрости рекламы, которая обещает лечебный эффект от ее применения, не стоит ждать чудес.

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При каких-либо заболеваниях зубов необходимо обратиться за медицинской помощью к специалистам.

Какую выбрать щетку

Производители предлагают широкий выбор зубных щеток — от простых до электрических. Стоматолог советует отдать предпочтение обычным.

Нужен ли ирригатор

Ирригатор — это специальный прибор для чистки зубов, межзубных промежутков и десен. С его помощью можно удалить мягкий бактериальный налет там, где щеткой это сделать затруднительно. Струя воды очищает труднодоступные участки полости рта.

В первую очередь ирригатор необходим людям, которые используют брекеты или имеют скученное положение зубов. Ирригатор помогает продлить срок службы зубных имплантатов. Помимо этого, он улучшает кровоснабжение, массирует десны, ускоряет процессы регенерации.

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