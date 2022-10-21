Что будет, если есть продукты быстрого приготовления каждый день?

Рассказываем, можно ли есть часто обработанные продукты.

Многие продукты питания требуют обработки в той или иной степени. За последние годы потребление обработанных продуктов во всем мире значительно увеличилось. 25-60% ежедневно приходится на еду быстрого приготовления.

Что такое обработанные продукты питания?

Определение «обработанные продукты» может вызвать некоторые сомнения и путаницу, так как большинство продуктов обрабатываются тем или иным способом.

Стоит отметить, что не каждый вид обработки может негативно сказаться на состоянии здоровья.

1. Механическая обработка — измельчение пищи не делает продукты вредными для здоровья.

2. Термическая обработка может повлечь потерю ценных нутриентов, например витамина С. Но в большинстве случаев она является неотъемлемой частью приготовления пищи. Употребление продуктов, подвергшихся тепловой обработке, пастеризации не оказывает негативного воздействия на организм человека.

3. Химически обработанные продукты могут содержать рафинированные ингредиенты и искусственные вещества, имеющие низкую питательную ценность. При таком способе обработки добавляются красители, усилители вкуса, ароматизаторы, подсластители и так далее.

Продукты, подвергающиеся химической обработке, содержат большое количество сахара, искусственных ингредиентов, рафинированных углеводов и трансжиров. Регулярное употребление подобной пищи является одним из основополагающих факторов, провоцирующих ожирение и различные заболевания внутренних органов.

К обработанным пищевым продуктам можно отнести:

· каши быстрого приготовления;

· зерновые завтраки;

· лапшу быстрого приготовления;

· восстановленное мясо — сосиски, наггетсы, рыбные палочки и прочие.

Вредны ли обработанные продукты?

Каши быстрого приготовления. Фото Global Look Press

Употребление в пищу обработанных продуктов питания существенно снижает затраты времени на их приготовление. Зачастую бывает гораздо удобнее утром залить кашу или хлопья молоком, подождать 3-5 минут — и завтрак готов. Такая еда имеет хорошие вкусовые качества и невысокую стоимость. Однако необходимо учитывать, что данный подход в питании не следует использовать на регулярной основе. Дело в том, что обработанные продукты могут нанести вред здоровью, если потребляются ежедневно. В них содержатся насыщенные жиры, сахар, соль, консерванты. При этом содержание витаминов, минералов и клетчатки в такой пище невысокое.

В результате широкомасштабного исследования, в котором приняло участие 100 000 человек, стала известна связь употребления обработанных продуктов и риска развития сердечно-сосудистых патологий. Исследователи пришли к такому выводу после учета потребления насыщенных жиров, натрия и сахара.

Еще одно исследование с 20 000 участников показало, что ежедневное употребление более четырех порций обработанной пищи повышает риск смертности от каких-либо причин.

Вред обработанных продуктов для организма человека

Сосиски. Фото Global Look Press

За последнее время продукты быстрого приготовления стали широко распространены. Употребление подобной пищи увеличивает риск развития патологических состояний, опасных для здоровья. Для того чтобы получать максимум пользы от еды, необходимо сократить количество отработанных продуктов. Сбалансированный рацион включает зерновые, орехи, нежирное мясо, рыбу, фрукты, овощи, бобовые, ягоды молочные и кисломолочные продукты.

Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» не рекомендует часто употреблять в пищу продукты быстрого приготовления, так как они могут привести к нежелательным последствиям для здоровья.

Добавленный сахар

Обработанные пищевые продукты содержат добавленный сахар, который является высококалорийным. Также в их составе можно встретить большое содержание фруктозы. Эти ингредиенты в небольших количествах при разумном потреблении не причинят вреда здоровью. Но в случае частого использования это может повлечь за собой ряд негативных последствий для организма. Особенно внимательными следует быть тем людям, которые страдают сахарным диабетом, имеющим избыточную массу тела и ожирение. Обработанные продукты — один из основных источников сахара в рационе питания.

Соль

Зачастую обработанные продукты, в составе которых есть восстановленное мясо, содержат в большом количестве соль. Избыточное потребление данного ингредиента значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Искусственные ингредиенты

Читая состав того или иного продукта, можно встретить большое количество незнакомых веществ. Как правило, помимо основных составляющих, в списке есть ингредиенты, которые делают данный продукт более приятным на вкус и имеющим довольно большой срок хранения.

Обработанные пищевые продукты часто содержат следующие виды химических веществ:

· консерванты;

· искусственные красители;

· химические ароматизаторы и еще ряд других дополнительных веществ, указанных на упаковке.

Рафинированные углеводы

Рафинированные (простые) углеводы организм быстро расщепляет. Это влечет за собой резкий подъем уровня сахара в крови. Такой тип питания может в дальнейшем повысить риск развития диабета второго типа. В то время как углеводы из цельных продуктов необходимы для сбалансированного питания.

Низкий уровень питательных веществ

Обработанные продукты не обладают высокой питательной ценностью. Производители зачастую дополнительно обогащают подобную пищу синтетическими витаминами и минеральными веществами, которые были потеряны в процессе обработки. Но при этом следует отметить, что в цельных продуктах есть те вещества, которых нет в обработанных. К ним относятся растительные соединения, обладающие антиоксидантными противовоспалительными свойствами.

Низкий уровень содержания клетчатки

Как правило, в обработанных продуктах низкий уровень клетчатки. Пищевые волокна, необходимые для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, улучшают перистальтику кишечника, моторную функцию.

Быстрые калории

Химическая обработка продуктов питания приводит к тому, что на их усвоение требуется меньше энергии и времени. Даже употребление их значительно упрощается за счет текстуры — их проще жевать и глотать. В результате за короткий промежуток времени съедается значительный объем подобной пищи. Потребление калорий возрастает. Это может стать причиной набора лишнего веса.