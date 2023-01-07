Где покататься на горных и беговых лыжах в Москве и Подмосковье?

Склоны и трассы для катания на горных и беговых лыжах в Москве и Подмосковье.

С наступлением зимней погоды и первых заморозков любители спорта и активного образа жизни достают лыжи. Расскажем, где лучшие склоны и трассы для катания на горных и беговых лыжах в столице и ближайшем Подмосковье. Берите на заметку!

Где покататься на горных лыжах в Москве и Подмосковье?

ГК «Воробьевы Горы»

На Воробьевых горах рядом с Москвой-рекой находится одно из самых известных и старейших горнолыжных мест столицы. Здесь функционируют три трассы (до 230 метров), пять подъемников. Перепад высот — 45 м. При этом один из склонов является учебным. ГК имеет сертификат FIS.

Также тут регулярно проходят официальные соревнования, перед посещением проверяйте график работы на сайте.

Снежного покрова в «Воробьевых Горах» всегда достаточно, так как используется искусственный снег. Ну, а приятным бонусом, является панорамный вид на Москву-реку и столицу.

Ближайшее метро: «Воробьевы горы»

Сайт: https://srkvg.ru/

Спортивный комплекс «КАНТ»

В СК «КАНТ» 11 склонов (3550 м). Также функционируют девять учебных спусков с постепенным усложнением и 55 м перепада высот. Каждая трасса оснащена подъемниками (включая и беби-лифт).

Склоны искусственно оснежаются и готовятся специальными машинами.

Все трассы освещаются. Для начинающих даже есть горнолыжный тренажер. Он позволяет отточить и понять технику катания в различных условиях: от бугров до леденистого склона.

Ближайшее метро: «Нагорная»

Сайт: http://kant-sport.ru

Горнолыжный комплекс «Лата Трэк»

Зимой в спортивном комплексе «Лата Трэк» работает горнолыжная база. Здесь есть четыре трассы протяженностью от 180 до 350 метров (одна учебная), тюбинговый склон и восемь подъемников. Перепад высот составляет от 12 до 60 м.

В 2022 году планируется закончить строительство горнолыжного трамплина К-75, на верхнем уровне которого разместится смотровая площадка с видом на Москву.

На территории работает всесезонная горнолыжная школа «Новая лига», которая научит кататься и детей, и взрослых. В «Лата Трэк» можно покататься на сноубордах, тюбингах и беговых лыжах.

ГК «Лата Трэк» работает ежедневно.

Ближайшее метро: «Крылатское»

Сайт: http://spusk.ru

Горнолыжный курорт «Сорочаны»

ГК «Сорочаны» располагается в 49 км от МКАД (д. Курово). Это экологически чистая зона, которую в народе называют подмосковной Швейцарией.

На горе высотой 225 м функционируют 10 освещенных трасс (от 200 до 1050 м), кресельные подъемники и подъемники без приспособлений, а также отдельные для детей. Перепад высот — от 40 до 90 м.

Также есть горки для тюбингов и каток.

Адрес: Дмитровский район, д. Курово, д. 68

Сайт: https://sorochany.ru

Горнолыжный комплекс «Снеж.ком»

В Красногорске находится уникальный крытый комплекс для катания на лыжах — «Снеж.ком». Он принимает гостей и зимой и летом, так как находится под крышей. Искусственный покров здесь около 100 см, а температура воздуха держится примерно минус 5-7°C. Длина склона составляет 365 м, а перепад высот — 65 м.

Функционирует в «Снеж.ком» один склон, но имеется три подъемника и парк с трамплинами. Также есть каток, зона для пейнтбола и фитнес-центр.

Ближайшее метро: «Мякинино» (г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 4)

Сайт: https://snej.com

ГК «Узкое» («Севастопольский проспект»)

Небольшой, но известный ГК «Узкое» имеет три трассы 200 м и три подъемника, включая беби-лифт. Перепад высот — 40 м.

При минимальных осадках прибегают к искусственному снегу. Склоны освещены, чтобы комфортно было кататься в темное время.

Эти склоны отлично подойдут для неопытных лыжников или детей. На учебной трассе имеются и страховочные тросы. В комплексе «Узкое» есть услуги инструктора, а также работает прокат инвентаря.

Ближайшее метро: «Ясенево»

Сайт: https://mskia.mossport.ru/page/sk-sevastopolskiy-prospekt/

Комплекс «Лисья гора»

В подмосковном городе Балашихе (7 км от МКАД) на берегу реки Пехорки находится ГК «Лисья гора». Тут имеется пять склонов протяженностью от 80 до 400 м. Перепад высот — 95 м. Отдельно выделено место для обучения детей.

В «Лисьей горе» функционирует особая технология освещения, которая позволяет кататься в любое время суток. Здесь вы можете не только взять в прокат оборудование, но и отремонтировать свой инвентарь.

Адрес: г. Балашиха, Леоновское шоссе

Сайт: http://foxrock.su

СК «Ново-Переделкино»

На западе Москвы в СК «Ново-Переделкино» регулярно проходят официальные соревнования по горным лыжам, сноубордингу и фристайлу. Гостям предоставлены три трассы (общий размер — 200 м), перепад высот — 50 м, а также горнолыжный тренажер. Для новичков имеется отдельная зона. Функционируют четыре подъемника, включая беби-лифт.

При небольших осадках используют искусственное оснежение. Склоны готовятся ратраком.

Также в «Ново-Переделкино» работают горка для тюбингов, эстакада для прыжков на воздушную подушку и крупнейший в Москве сноупарк с хафпайпом.

Ближайшее метро: «Солнцево»

Сайт: https://mskia.mossport.ru/page/sportivnyy-kompleks-novo-peredelkino-/

ГК «Куркино»

Недалеко от реки Сходни располагается горнолыжный комплекс «Куркино» (200 м) с двумя освещенными горнолыжными трассами, одна из которых предназначена для начинающих, и тренажерным городком. Перепад высот — 40 м. Также имеются две канатные дороги и беби-лифт.

Сезон катания начинается в ноябре и заканчивается в марте. А еще здесь круглый год учат детей кататься на горных лыжах.

Ближайшая остановка общественного транспорта: «Ландышевая улица» (Куркинское шоссе)

Сайт: https://mskia.mossport.ru/page/sk-kurkino/

СК «Северное Бутово»

Фото mskia.mossport.ru

Спуск здесь всего один, зато склон находится всего в 200 метрах от станции метро.

Высота трассы — 35 метров, протяженность — 120 метров. По будням на склоне проходят занятия детско-юношеской спортивной школы, поэтому, если вы не являетесь ее воспитанником, со вторника по пятницу покататься получится только с 20 до 22 часов. Качество катания от этого пострадать не должно: на склоне хорошее искусственное освещение, а трассу уплотняют с помощью ратрака.

Ближайшее метро: Бульвар Дмитрия Донского

Сайт: https://mskia.mossport.ru/page/sk-severnoe-butovo/

ГК Леонида Тягачева

Фото shukolovo.ru

Традиционная тренировочная база сборных России по горным лыжам и сноуборду, которую лыжники ценят за хорошие подъемники и сравнительно недорогой ски-пасс.

Имеет 11 горнолыжных трасс, две из которых — учебные, освещенную трассу для беговых лыж, трассу для тюбингов и каток.

Отдохнуть менее активно после всего этого многообразия можно здесь же — в гостиничном комплексе со СПА-центром.

Адрес: Дмитровский городской округ, деревня Шуколово, д. 108

Сайт: https://www.shukolovo.ru

ГК «Целеево»

Фото tseleevo.ru

Четыре склона для горных лыж и сноуборда протяженностью от 300 до 400 метров с перепадом высот до 65 метров работают ежедневно с утра и до позднего вечера. Ски-пасс действует сутки и предоставляет неограниченное по количеству право пользования подъемниками тарелочного типа.

Есть также освещаемая трасса для беговых лыж, площадки для катания на снегоходах, коньках и санках.

Адрес: Московская Область, Дмитровский район, 42 км Дмитровского шоссе

Сайт: https://tseleevo.ru/

ГК Гая Северина

Фото chylkovo.ru/

На склоне работают четыре трассы протяженностью до 420 метров и высотой до 76 метров, две из которых — учебные. Подъем осуществляется по бесфундаментным буксировочным канатным дорогам (ББКД) — идеальное решение для тех. кто панически боится не совладать бугелем.

Адрес: Московская область, Раменский район, п. им. Тельмана, ул. Курганная, д. 1

Сайт: https://chylkovo.ru/

ГК «Лоза»

Фото lozaski.ru

Курорт располагает четырьмя трассами протяженностью от 250 до 350 метров и с перепадом высот от 40 до 65 метров. Одна из трасс-учебная.

«Клуб расположен в лесистой местности, где не так ветрено в сравнении с другими подобными курортами. Поэтому вам будет комфортно кататься здесь даже во время сильного мороза», — обещают в «Лозе».

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Ситники

Сайт: https://lozaski.ru

Где покататься в Москве на беговых лыжах?

Если адреналина вы не ищете и на склоне, на ваш вкус, дух захватывает слишком уж сильно, вам больше подойдут классические или коньковые лыжи. На них можно покататься во многих московских парках. Главное, чтобы позволяли погодные условия.

· парк «Сокольники» (16 трасс общей протяженностью 45 км, имеется прокат);

· Царицыно (пять лыжных трасс общей протяженностью 28 км, имеется прокат);

· Коломенское (две трассы, одна из них 5 км, имеется прокат только для взрослых);

· Филевский парк (три лыжни от 1 до 5 км, имеется прокат);

· Мещерский парк (трассы 1,3 и 5 км, есть туристический маршрут, имеется прокат);

· парк Горького (несколько трасс — самая длинная 3,8 км, имеется прокат);

· парк 850-летия Москвы (лыжня 8 км, имеется прокат);

· Одинцовский парк им. Ларисы Лазутиной (трассы 3, 6 и 10 км, имеется прокат);

· парк Олимпийской деревни (профессиональные трассы 3 и 5 км, имеется прокат);

· парк Северное Тушино (три лыжные трассы, имеется прокат);

· Тимирязевский лес (ровная трасса, проката нет);

· парк Покровское-Стрешнево (лыжня 5 км, проката нет);

· усадьба Воронцово (трасса 2,5 км, есть детская трасса 0,5 км, проката нет);

· парк Митино (круговая трасса 3 км, проката нет);

· Измайловский парк (несколько видов лыжни, проката нет) и др.