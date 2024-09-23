Гречневая диета: меню — результаты и противопоказания

Гречневая крупа — одна из самых полезных. Она питательна, содержит много важных микроэлементов, минералов, в ней есть витамины группы В и аминокислоты. Желающие похудеть часто включают в свой рацион эту крупу или даже садятся на монодиету, в которую не входит ничего, кроме гречки.
Разбираемся в особенностях такого рациона с диетологом-нутрициологом Кристиной Пришвиной.
Гречневая диета имеет три уровня сложности.
Долго сидеть на диетах нельзя. Каждый из этих рационов рассчитан примерно на неделю.
Этот вариант самый строгий. На протяжении недели в день можно съедать 200 г гречки без соли и приправ, пить воду, минералку или зеленый чай, а также принимать витамины. Перекусы из овощей или фруктов, кефир и свежевыжатые соки запрещены. При этом считается, что гречка принесет больше пользы, если ее не варить обычным способом, а запаривать, то есть заливать кипятком и в течение 4-6 часов ждать, пока она разбухнет.
Чуть более щадящий вариант. Здесь гречку нужно запаривать способом, описанным выше, и непосредственно перед употреблением заливать кефиром . Остальные условия те же, что и в монодиете.
В этом варианте гречневая крупа составляет только 70% рациона, оставшиеся 30% приходятся на сухофрукты, овощи, вареные яйца, небольшое количество грибов или даже нежирное мясо. При этом суточный калораж не должен превышать 1800 калорий.
Количество потребляемой в день крупы можно сократить с 200 до 150 г. Съесть ее нужно за 2-3 приема. Оставшееся количество калорий следует восполнить за счет других продуктов. Стоит помнить о том, что ужин должен быть не слишком плотным, но и не слишком легким.
Сама по себе гречневая крупа полезна. Ее стоит включить в рацион для:
профилактики железодефицитной анемии;
поддержания здоровья нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем;
укрепления костной ткани;
улучшения состояния кожи, волос и ногтей;
замедления процессов старения.
Гречка достаточно сытна, но при этом не очень калорийна. Могут влиять на похудение и ценные свойства этой крупы.
Ни один продукт не дает возможности получать все питательные вещества. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Исключение из рациона даже одного нутриента плохо отражается на организме.
В гречневой крупе достаточное количество углеводов, но мало белка. Чтобы восполнить его дефицит, организм начинает использовать собственные ресурсы, забирая их из мышц и крови.
Ни один продукт не может быть безвредным на все 100%, и гречка здесь не исключение. От ее избытка возможны:
аллергические реакции;
дискомфорт, вздутие и боли в животе, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
повышение свертываемости крови.
Кажется, что чем меньше есть, тем лучше эффект, но это не так. Резко сниженный калораж (в частности, от перехода на гречневую монодиету) может вызвать чувство слабости, а также снизить метаболизм. В результате организм может войти в режим энергосбережения, что затруднит дальнейшее похудение.
Меню диеты на базе гречки на семь дней может выглядеть следующим образом:
Считается, что в результате монопитания гречкой можно за неделю сбросить в среднем 3-5 кг. При этом чем больше изначальный избыточный вес, тем сильнее похудение. Интенсивные занятия спортом в период диеты способствуют еще большему эффекту, однако врачи советуют воздерживаться от нагрузок.
Результат от гречнево-кефирной диеты чуть хуже: примерно 2-3 кг. На диете на базе гречки теряют 1-2 кг за неделю.
Негативные последствия для здоровья могут наступить от любой диеты, не только гречневой. Однако некоторым людям не следует даже пробовать рацион, основанный на этой крупе.
Противопоказания к гречневой диете:
проблемы с ЖКТ любой степени тяжести (гастрит, язва);
сахарный диабет;
анемия;
депрессия/подавленное состояния;
большие физические или психоэмоциональные нагрузки;
период беременности или лактации.
Гречневая диета способна привести к похудению, но не за счет особых свойств крупы. Потеря веса происходит из-за уменьшения количества калорий. С большой долей вероятности потерянные килограммы и сантиметры вернутся, возможно, даже в большем количестве. Кроме того, питание, в котором нет разнообразия, провоцирует срывы, а также может повлиять на количество «запрещенных» продуктов, потребляемых после завершения диеты.
Диета сама по себе — всегда стресс для организма. Еще больше вредна для него нехватка нутриентов. Несмотря на то, что гречка богата минералами, она не содержит жиров и белков в том количестве, которое требуется организму для нормальной работы. При этом даже кефир, употребляемый вместе с гречкой, не закрывает потребность в белке.
Любая диета — это не панацея. Разумнее придерживаться принципов правильного питания и разумного потребления.