Хлорка в бассейне: как избежать ее негативного влияния на организм

Поход в бассейн, казалось бы, априори полезен всем, но хлорирование воды вносит свои коррективы. Разбираемся, как влияет хлорированная вода бассейна на организм и как минимизировать вред от таких водных процедур.

Хлорирование — самый популярный на данный момент способ очищения воды в бассейне. Хлор обеззараживает воду, избавляет ее от неприятного запаха, привкусов, делает воду прозрачнее. Но у этого борца с микроорганизмами есть и «темная сторона».

Чем опасен хлор в воде

Вода, содержащая хлор, при контакте с кожей уничтожает ее липидный слой. Пожалуй, всем знакомо ощущение сухости кожи после посещения бассейна. Именно хлор в воде сушит кожу, из-за него может появляться шелушение и покраснение кожных покровов. Кроме того, он раздражает слизистую глаз, довольно часто вызывает насморк, чихание, разрушает структуру волос, делает локоны слабыми, тусклыми и ломкими, иногда хлор вызывает перхоть. Именно поэтому рекомендовано заниматься плаванием в шапочке и маске. Здоровому человеку бояться хлора не стоит. «На самом деле, хлор в концентрированном виде сожжет нормальную кожу. Но в бассейне его концентрация такова, что он лишь убивает бактерии и он не может быть веществом, раздражающим слизистые оболочки, во всяком случае для большинства населения» — говорит аллерголог Леонард Билори. А вот людям с различными заболеваниями кожи посещение бассейна может быть вообще противопоказано.

Противопоказания для занятий плаванием в бассейне

Экзема, ихтиоз, атопический дерматит, псориаз, иные хронические кожные заболевания, астма, аллергический ринит — повод не идти в бассейн, так как при наличии подобных вещей в анамнезе, хлорированная вода может нанести серьезный вред здоровью, усугубить имеющуюся проблему со здоровьем.

Кстати, помимо заболеваний есть еще такое противопоказание как повышенная чувствительность к хлору. Узнать, что у вас гиперчувствительность можно по таким симптомам: сыпь, похожая на крапивницу, зуд, конъюнктивит, насморк, кашель после посещения бассейна. Избавиться от сыпи в домашних условиях можно с помощью экстракта свежего алоэ веры. Алоэ Вера снимет зуд и воспаление. Но если у вас появились подобные «друзья» после пребывания в хлорированной воде, стоит обратиться к аллергологу.

Плавание в бассейне. Фото Global Look Press

Минимизация вреда

Если вы посещаете бассейн не больше двух раз в месяц и вы здоровый человек бояться хлорки не стоит, негативных последствий почти не будет. Разве что ваш купальник будет выцветать быстрее обычного. Если же вы ходите в бассейн часто, скажем, 2-3 раза в неделю, то и кожа и волосы будут страдать без соответствующего ухода.

Итак, для того, чтобы вода с хлоркой не принесла вреда стоит соблюсти несколько несложных правил. Во-первых, перед тем, как нырнуть в бассейн стоит принять прохладный душ. Прохладный тут ключевое слово. Распаривать кожу не надо. Во-вторых, волосы можно смазать маслом, например, кокосовым. Так вы создадите дополнительный барьер между нехорошим хлором и вашими волосами. Обязательно надевайте шапочку! Довольно часто можно видеть в бассейне «русалок»: распущенные волосы — это конечно красиво, но для волос вода в бассейне — это как шоковая терапия.

После тренировки в бассейне рекомендовано вновь принять душ, используя липидовосстанавливающий гель для душа, например, «Липобейз». После душа стоит нанести увлажняющий крем, молочко.

Плавание столь полезно для самых разных групп населения, ведь в отличие от большинства видов спорта плавание наравне с йогой задействует все группы мышц, не угнетая при этом функции суставов, не оставляя следов в виде травм и ран, поэтому не стоит отказываться от бассейна из-за хлорки. Лучше принять несложные меры предосторожности и дальше заниматься плаванием с пользой для здоровья.