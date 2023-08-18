Инжир: польза и вред для организма человека

История инжира

У этого растения, которое выращивается более 5000 лет, существует множество названий: инжир, фиговое дерево, тутовый фикус, смоковница, винная ягода и так далее. В Древней Греции считали, что инжир — символ любви и плодородия. В Древнем Риме полагали, что плоды этого растения являются дарами бога виноделия. Согласно Библии, Адам и Ева скрывали свою наготу фиговыми листьями. А в Евангелии от Луки упоминается неплодная смоковница.

Для хорошего плодоношения растению требуется теплый и солнечный климат. Родиной инжира, одного из самых древних растений, известных человеку, считается Малая Азия. Оттуда инжир был завезен в средиземноморские страны. В наши дни его выращивают в Турции, Иране, Греции, Италии, Португалии, Азербайджане и Израиле. В России инжир можно встретить на побережье Черного моря, в Краснодарском крае, где для его выращивания наиболее подходящие условия.

Фото Global Look Press

В Турции инжир пользуется большим спросом. Здесь из него готовят не только разнообразные десерты, но и добавляют в мясо и первые блюда. А вот спать под фиговым деревом в этой стране считают плохой идеей — якобы это делает сон тяжелым.

В Израиле употребление инжира регулируется кашрутом: ортодоксальным иудеям рекомендуется проверять, нет ли в плодах насекомых. Для этого его опускают в воду. Если в воде окажутся червяки, плод становится некошерным (потому что насекомые не кошерны), и есть его нельзя.

Кстати, по похожему основанию инжир запрещен веганам. Дело в том, что у фигового дерева цветок вывернут внутрь. Для его опыления насекомым — осам-блафостагам — нужно пробраться во внутреннюю часть. Самка осы откладывает яйца и погибает, не выходя из цветка, Самцы, которые выведутся из яиц, оплодотворяют самок и тоже погибают в цветке. При этом по мере развития плода все тела перерабатываются в белок под воздействием энзима фицина, так что в спелом инжире никаких мертвых ос уже нет. Тем не менее, с точки зрения веганов инжир — фрукт, в котором есть продукты животного происхождения.

Состав и калорийность инжира

Инжир созревает к концу лета, но его можно есть весь год в сушеном или замороженном виде. В 100 г свежего продукта содержится:

калории — 56 ккал;

белки — 0,7 г;

жиры — 0,2 г;

углеводы — 12 г;

клетчатка — 2,8 г.

В сушеном плоде в несколько раз больше питательных веществ, но и в несколько раз больше калорий.

Безопасная для здоровья норма как свежего, так и сушеного инжира — не более 2-3 плодов в сутки. Это количество эквивалентно 70-90 г сушеного продукта и 120-150 г свежего.

Польза инжира для организма человека

Плоды инжира обладают рядом полезных свойств.

Витамины и минералы, содержащиеся в инжире, оказывают благотворное воздействие на здоровье человека.

Активизация иммунитета

Инжир показан в период восстановления после вирусных и бактериальных заболеваний. Употребление его плодов повышает устойчивость к простуде. Этап восстановления после поражения органов верхних и нижних дыхательных путей значительно сокращается. В острый период заболеваний также рекомендуется употреблять инжир, если нет противопоказаний. Его плоды обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием.

Фото Global Look Press

Улучшение настроения и работы нервной системы

Эффект достигается за счет сочетания калия, магния, кальция, витамина В6 и полифенолов.

Не менее важен для работы нервной системы и магний, присутствующий в инжире.

Магний участвует в синтезе эндорфинов, отвечает за эмоциональное состояние, перепады настроения, качество сна и работоспособность. Макроэлемент способствует повышению устойчивости организма к стрессовым ситуациями.

Хорошее настроение обеспечивается и за счет содержания в инжире витаминов группы В. Серотонин вырабатывается в результате поступления в организм В6.

Кальций, содержащийся в инжире, необходим для правильного функционирования нейронов.

Полифенолы, такие как антоцианы и флавонолы, улучшают когнитивные функции и память.

Профилактика инсульта

За счет содержания калия уменьшается вероятность появления атеросклероза, инфарктов и инсультов. Введение в привычный рацион питания инжира обеспечивает нормальную работу сосудов, снижая риск варикозного расширения и ощущения тяжести в ногах. Помимо этого продукт помогает нормализовать обмен веществ, снижает вероятность аллергических реакций и способствует уменьшению отеков.

Укрепление мышц и костей

В инжире содержится кальций, который отвечает за правильную работу скелетной и мышечной системы. Дефицит этого элемента у детей может привести к нарушению осанки, деформациям и повышенной хрупкости костей, кариесу.

Кальций оказывает профилактическое воздействие на мышечную ткань. В результате снижается вероятность судорожной активности и спазмов. Магний способствует лучшему усвоению кальция, необходимого для профилактики остеопороза. При его достаточном потреблении снижается риск перелома костей.

Улучшение пищеварения

В инжире содержится довольно большое количество клетчатки, которая оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт. Улучшается перистальтика кишечника, нормализуется стул.

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Свежий инжир подходит для питания тем, кто избегает калорийной пищи.

Профилактика анемии

При помощи инжира можно поднять уровень гемоглобина. Это может быть актуально людям, ограничивающим употребление мяса.

Борьба со свободными радикалами

Флавоноиды, которыми богат инжир, наделяют плод антиоксидантным и противовоспалительным свойствами.

Вред инжира для организма человека

В некоторых случаях употребление инжира может причинить вред здоровью.

Увеличение количества сахара в крови

Сушеный инжир содержит до 75% сахара. Стоит ограничить его употребление людям, страдающим сахарным диабетом.

Аллергия

Людям, склонным к пищевой аллергии, следует быть внимательными при употреблении инжира. При первых симптомах аллергии необходимо принять антигистаминный препарат. В случае ухудшения состояния незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.

Снижение артериального давления

Для гипертоников такое качество фрукта относится к плюсам, но при гипотонии не рекомендуется злоупотреблять инжиром.

Кроме того, инжир сгущает кровь из-за содержания витамина К. Людям, принимающим лекарственные вещества для разжижения крови, следует ограничить употребление инжира.

Нарушение работы пищеварительной системы

При заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта следует предварительно проконсультироваться с врачом. Употребление инжира может вызвать диарею.

Как выбрать инжир

Окрас свежего инжира может варьироваться от темно-фиолетового до желтого и светло-зеленого. Это зависит от сорта.

Фрукт с зеленой кожурой и розовой мякотью называется белым, а плод с фиолетовой кожурой и красной мякотью — черным.

У черного инжира мякоть менее сладкая, а кожура более плотная. Ее чаще всего не едят, а плод употребляют так же, как киви, выскребая мякоть чайной ложкой.

Фото Freepik/stockking

Коричневые сорта обычно идут на варенье и не продаются на рынках.

Независимо от цвета кожуры ее поверхность должна быть без повреждений и пятен, гнили и плесени.

Спелый инжир должен быть упругим и гладким. Слишком плотная поверхность говорит о том, что плод неспелый. Слишком мягкая, на которой остаются вмятины после надавливания, — что инжир, наоборот, перезрелый.

У спелого инжира приятный сладкий аромат. Если ощущаются посторонние запахи, возможно, нарушены условия хранения и транспортировки.

У сушеного инжира на поверхности может быть белый налет. Если от плодов не пахнет плесенью, значит, налет — не что иное, как кристаллы сахара.

Как хранить инжир

После приобретения свежий инжир лучше употребить в пищу как можно быстрее. Его не стоит хранить более 10 дней после сбора урожая.

Допустимо хранение свежих плодов в холодильнике. Для этого их нужно положить в контейнер, не закрывая крышкой, чтобы конденсат мог испаряться.

Мыть инжир следует непосредственно перед употреблением в пищу.

Для увеличения срока хранения плоды можно заморозить или засушить.

Фото Global Look Press

Сушеный инжир нужно держать в сухом, темном и прохладном месте. Желательно использовать герметично закрытый контейнер или банку, чтобы на плодах не образовывалась плесень.

Блюда из инжира

Инжир едят вместе с семенами, находящимися в мякоти. Кожуру, если она тонкая, не нужно очищать. Перед употреблением необходимо тщательно вымыть свежий инжир под проточной водой. Сушеные плоды также следует промыть и вымочить в воде. Эта процедура позволяет сделать сухофрукт более мягким.

Свежие плоды инжира используются в приготовлении различных блюд. Из них можно сделать компот, джем и варенье. Сушеный инжир сочетается с другими сухофруктами и орехами. В таком виде его плоды могут стать полезным и питательным перекусом, который можно взять с собой в дорогу или на пикник.

Салат с инжиром и сыром

Ингредиенты:

инжир — 8 шт.;

авокадо — 2 шт.;

сыр фермерский — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

кедровые орехи — 30 г;

оливковое масло — 50 мл;

рукола — 50 г;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Yulia Gusterina

Способ приготовления:

1. Половину апельсина очистите от кожуры и удалите белую пленку с каждой дольки. Нарежьте мякоть на кубики. Из второй половины выжмите сок, смешайте его с оливковым маслом и солью.

2. Инжир нарежьте в виде долек. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку. Измельчите его кубиками или полукольцами. Сыр нарежьте кубиками.

3. Выложите в тарелку инжир, авокадо, дольки апельсина и руколу. Полейте все заправкой из оливкового масла и апельсинового сока. Посыпьте кедровыми орешками.

Летний торт с инжиром

Ингредиенты:

йогурт без сахара — 500 г;

сыр маскарпоне — 250 г;

желатин или пектин — 20 г;

сахар — 100 г;

запеченные мюсли с орехами — 300 г;

сливочное масло — 100 г;

инжир — 10 шт.

Фото istockphoto.com/Dar1930

Способ приготовления:

1. Подготовьте разъемную форму, застелите ее полиэтиленовой пленкой.

2. Растопите сливочное масло. В блендере измельчите мюсли в крошку и смешайте со сливочным маслом. Получившуюся массу переложите в форму и разровняйте. Поставьте в холодильник на 30 минут.

3. Желатин или пектин замочите в воде на 20 минут. Затем подогрейте его на медленном огне до полного растворения и остудите.

4. Смешайте желатин, йогурт и сыр. Получившуюся массу взбейте при помощи венчика.

5. Перелейте начинку на основу для торта, украсьте порезанным на дольки инжиром. Уберите торт в холодильник на три часа.

Запеченный инжир

Ингредиенты:

свежий инжир — 10 шт.;

сливочный сыр — 150 г;

мед — 1-2 ст. л.;

кедровые орехи — 50 г.

Фото istockphoto.com/Vladimir Mironov

Способ приготовления:

1. Вымойте инжир под проточной водой и просушите его.

2. На каждом плоде сделайте неглубокий крестообразный надрез.

3. В качестве начинки используйте сыр. Сверху на него положите немного меда и кедровые орехи.

4. Каждый плод оберните в фольгу и положите все в форму для запекания.

5. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.

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