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Сегодня, 08:00

Как быстро восстановить поврежденные волосы? Советы эксперта

Светлана Бутова
Домашний уход за волосами.
Фото Global Look Press
Соблюдение питьевого режима влияет на здоровье волос.
Фото Global Look Press
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Разбираемся вместе с парикмахером Викторией Тен, как за короткое время привести в порядок волосы.

После завершения летнего сезона многие задумываются, как улучшить внешний вид волос. Помимо похода к специалисту, который может помочь в этом вопросе, существует ряд несложных манипуляций. Большинство из них можно делать самостоятельно в домашних условиях.

Минимальное использование фена

«Вы должны понимать, что при ежедневном использовании термоинструментов необходимо постоянно ухаживать за волосами.

Обязательно проконсультируйтесь со своим парикмахером в подборе индивидуального домашнего ухода.

Ведь именно он стоит на страже красоты ваших волос. Если домашний уход не справляется, значит, нужно его поменять. Термозащита должна быть, если вы прибегаете к помощи термоинструментов», — комментирует специалист.

При этом сокращение количества использований фена, утюжка и других приспособлений для сушки и укладки волос значительно обезопасит их от повреждений.

 
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Соблюдение питьевого режима

Виктория Тен для сохранения здоровья волос рекомендует соблюдать питьевой режим. Так как вследствие недостатка жидкости волосы становятся сухими и ломкими. «То же самое касается блеска. Он тоже зависит от того, сколько вы пьете воды. Также я всегда рекомендую пройти обследование на витамины группы В, D, проверять щитовидную железу и контролировать уровень гемоглобина — это одни из основных факторов, влияющих на волосы. В моем арсенале есть суперпродукт, чтобы придать волосам красивый блеск после летнего сезона. Это фитотонирование. Оно наносится на чистые волосы, выдерживается 30 минут. Смываем и получаем снова блестящий и натуральный цвет волос. Благодаря содержанию оливкового масла средство имеет уходовый эффект. Кислый pH красителя позволяет не осветлять натуральную базу волос, благодаря чему при отрастании корней не остается заметного перехода», — подчеркивает парикмахер.

Соблюдение питьевого режима влияет на здоровье волос. Фото Global Look Press
Соблюдение питьевого режима влияет на здоровье волос.
Фото Global Look Press

Домашний уход за волосами

По мнению Виктории, не существует какого-то определенного средства, которое подходит абсолютно всем. Здесь важно методом проб подобрать то, что подходит именно вам. Высокая стоимость того или иного средства вовсе не означает, что оно наверняка вам подойдет. В домашнем арсенале по уходу за волосами должны быть такие средства, как шампунь, кондиционер, маска и термозащита, если вы пользуетесь средствами для укладки, выпрямления или сушки локонов.

 
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Сбалансированное питание

По словам парикмахера, питание очень сильно влияет на волосы. Ухудшение их внешнего вида — первый показатель того, что в организме что-то не так работает.

Чрезмерное выпадение волос может быть связано с частыми стрессами, приемом антибиотиков, наркозом, химиотерапией.

Сухость и электризация волос — это показатели недостатка жидкости, нехватки витаминов и микроэлементов.

Повышенная жирность является признаком нарушения правильного питания, а также частого мытья шампунем для увеличения объема.

Для того чтобы выяснить, в чем истинная причина ухудшения состояния волос, необходимо обратиться за медицинской консультацией. При помощи лабораторного исследования можно выявить нехватку тех или иных витаминов и элементов. Данный вид диагностики позволяет скорректировать питание и выявить заболевание на начальных этапах.

 
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Стрижка посеченных концов

«Как правило, сечение происходит на длинных волосах, поэтому рекомендуется стричься раз в 1,5-2 месяца», — советует Виктория Тен.

При этом важно отметить, что на здоровье волос, как и на состояние организма в целом, влияют образ жизни, питание и отсутствие пагубных привычек.

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