Как научиться быстро засыпать? 3 эффективных способа от сомнолога

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Бывает, что до утреннего будильника остается все меньше времени, а шансы выспаться становятся все призрачнее с каждой минутой. Что можно предпринять в таком случае, рассказала сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова.
Заснуть за минуту или даже пять, если спать совсем не хочется, невозможно. Здесь бессильна даже наука. Однако способы справиться с обстоятельствами, которые мешают заснуть, все же есть.
Например, от 1000 отнимаем 13, получится 987, потом еще 13 и еще. Суть в том, что интеллектуальное упражнение перебивает плотность мыслей. Одновременно прокручивать их в голове и решать задачи у вас вряд ли получится.София ЧеркасоваСомнолог, кандидат медицинских наук
Если два предыдущих совета не помогли, не нужно продолжать мучаться и ворочаться в постели, пока не придет время вставать. Лучше расслабиться и пойти «от обратного».
Попробуйте уйти в другую комнату, там включить неяркий свет, настольную лампу или что-то вроде и начать заниматься рутинными и скучными делами. Например, читать книжку, складывать пазл, делать какие-то дела по хозяйству, не требующие большой физической активности, и просто пассивно дожидаться, когда придет сонливость. А до того момента не возвращаться в постель.София ЧеркасоваСомнолог, кандидат медицинских наук
Прибегать к специальным лайфхакам не придется, если вы будете заботиться о своем сне заранее.
Просыпаться в привычное время, даже если заснуть не удавалось очень долго. Лучше чувствовать себя невыспавшимся один день и вечером крепко заснуть, чем отоспаться допоздна, окончательно сломать режим и заработать бессонницу.
Установить четкие границы рабочего дня. Можно договориться с собой и ни при каких обстоятельствах не работать, например, последние три часа перед сном, а последние два — не заниматься никакими делами и обязанностями. Дайте себе время перестроиться с режима активности на режим покоя.
Отказаться от кофеина за восемь часов до сна. Ну или хотя бы за максимально приближенный к этому значению промежуток времени.
Не забывать о физической активности. Здоровая усталость еще никому не помешала уснуть.
Не переедать перед сном. Это мешает не только заснуть, но и восстанавливаться во время ночного отдыха.
Не употреблять алкоголь за три часа до сна. Спиртное может помочь заснуть, но делает сон более поверхностным и, соответственно, менее качественным.
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