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Стиль жизни и ЗОЖ

18 мая, 16:13

Как часто можно есть редис? Вред и польза

Мария Сальникова
,
Александр Крагжда
Александра Степаненко
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Пучок свежего редиса
Фото unsplash.com/@jo_lanta
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Редис — родственник редьки и капусты. Благодаря такому родству редис полностью съедобен, хотя мало кто знает, что ботву тоже можно есть. Невысокая калорийность этого овоща позволяет включать его в состав диетических блюд, но, конечно, в меру: в больших количествах редис вреден.

Нутрициолог Александра Степаненко рассказала, в чем польза редиса, кому этот овощ противопоказан, что из него можно приготовить и как убрать лишнюю горечь.

Полезные свойства редиса

Состав редиса

Редис в небольшом количестве содержит:

  • фолиевую кислоту;
  • рибофлавин;
  • витамин В6;
  • медь;
  • марганец;
  • магний.

Также в плодах содержатся детоксифицирующие вещества, такие как: индолы, флавоноиды, бета-каротин, лютеин и зеаксантин. В небольшом количестве есть кальций.

Полезные свойства редиса

Способствует активной работе желудочно-кишечного тракта

В редисе содержится клетчатка, которая способствует здоровой активности кишечника. Также высокое содержание клетчатки облегчает прохождение пищи по ЖКТ и тем самым поддерживает чистоту и функционирование системы.

Много редиса
unsplash.com/@ninjason

Очищает организм

Редис является естественным мочегонным средством, очищает мочевыделительную систему, почки и снимает воспаление.

Поддерживает здоровье сердца

Редис содержит антоцианин — один из видов флавоноидов, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Антоцианин необходим для циркулирования метаболитов. Благодаря этому процессу сердце меньше подвержено окислительному стрессу. Противовоспалительные свойства редиса уменьшают вероятность развития заболеваний периферических артерий и сердечной недостаточности.

Нужно помнить, что в покупной редиске вместе с полезными микроэлементами есть и нежелательные, прежде всего нитраты. Наиболее полезен редис, выращенный самостоятельно. Кстати, его легко вырастить на балконе или подоконнике.

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Калорийность и БЖУ редиса

Пищевая ценность редиса (на 100 граммов) и процент от рекомендуемой суточной потребности (РСП):

Калорийность

20 ккал

1.3% от РСП

Белки

1.2 г

1.3% от РСП

Жиры

0.1 г

0.15% от РСП

Углеводы

3.4 г

2.43% от РСП

Пищевые волокна

1.6 г

8% от РСП

Вода

93 г

3.42% от РСП

Вред редиса

Как и любой другой овощ, редис полезен только в определённых количествах. Не стоит съедать больше 200-300 г в день. Для некоторых будет полезно съедать по 1-2 небольших плода в сутки. Но и такие порции рекомендуется потреблять только в том случае, если у человека нет противопоказаний к потреблению этого продукта. Как правило, его можно есть, но не переусердствуйте, если у вас проблемы с щитовидной железой.

  • Исследования 2006 года показывают, что чрезмерное и постоянное употребление редиса увеличивает вес и размер щитовидной железы и снижает вырабатываемый ею уровень гормонов.
  • Если у вас есть камни в желчном пузыре — а редис может увеличить выработку желчи — не ешьте его без разрешения вашего лечащего врача.
  • При употреблении редиса натощак он может вызывать вздутие живота.
  • Редис не следует употреблять при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите и желчнокаменной болезни.
Несколько свежих редисок на белом фоне
unsplash.com/@jo_lanta

Если у человека возникнет аллергическая реакция или сыпь после того, как он съел редис, нужно немедленно прекратить его употребление и обратиться к врачу. Кроме того, редис в больших количествах может вызвать раздражение пищеварительного тракта.

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Как выбрать редис

Пик сезона редиса приходится на весну, но в магазинах и на рынке его легко купить круглый год. Выбирая свежий редис, ищите твердые, гладкие, ярко окрашенные корни со свежими листьями. Если видите на поверхности черные пятна — это значит, что покупать такие плоды не надо: скорее всего, уже начался процесс гниения. Рекомендуется покупать не голый плод, желательно, чтобы была зеленая ботва. Не покупайте мягкие плоды — это сигнал того, что редис перезрелый.

После покупки храните плоды отдельно от других фруктов и овощей. Так редис может пролежать в холодильнике несколько недель. Его можно также сначала заморозить и порезать. Размороженный редис лучше всего подходит для готовых блюд, чем для салатов или других свежих продуктов.

Как убрать горечь из редиса

Отсутствие полива и некоторые другие погрешности в выращивании могут сделать редис слишком горьким. Чтобы сделать вкус овоща более нейтральным, нужно порезать редиску тонкими ломтиками, посолить и полить лимонным соком.

Девушка режет редис
Istockphoto.com/DusanManic

Счищать красную кожицу для избавления от горечи бесполезно: горчит внутренняя, белая часть. Замачивание в воде тоже не сделает редиску менее горькой, но поможет уменьшить количество нитратов.

Вкусные рецепты из редиса

Редис можно есть сам по себе, с солью и хлебом. Но нужно помнить, что употребление натощак может вызвать вздутие живота и резь в желудке.

Редис иногда добавляют в окрошку и холодный борщ. Но чаще всего его используют как ингредиент для салатов и вторых блюд.

Салат с редисом и яйцом

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • редис — 10 шт.;
  • лук зеленый — 20 г;
  • петрушка— 20 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.
Салат из редиса, яиц и огурцов
Istockphoto.com/Alexandr Vorontsov

Способ приготовления:

Огурец и редис нарезать дольками. Зелень измельчить и добавить к овощам. Яйца отварить, очистить и нарезать кубиками. Салат заправить сметаной, посолить и при желании немного поперчить. Все ингредиенты хорошо перемешать.

Это достаточное легкое блюдо. Калорийность 100 г такого салата — 51,3 ккал. В нем 3,5 г белков, 2,8 г жиров и 2,9 г углеводов.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Соус из творога с редисом

Ингредиенты:

  • нежирный творог (до 5%) — 170 г;
  • редис — 120 г;
  • сливки 10% — 30 мл;
  • чеснок — 8 г;
  • соль и приправа смесь перцев — по вкусу.
Соус из творога и редиса
Istockphoto.com/virusowy

Способ приготовления:

Творог протереть через сито. Редис натереть на средней терке. Чеснок измельчить. Творог, редис и чеснок смешать, посолить, поперчить. Разбавить сливками или молоком.

Использовать такой соус можно с блюдами из мяса или птицы либо в качестве заправки для овощных салатов. Чтобы сделать его менее калорийным, сливки можно заменить молоком с процентом жирности до 2,5%.

Калорийность 100 г соуса — 66,4 ккал. В нем 9,4 г белков, 1,9 г жиров, 3,1 г углеводов.

Александра Степаненко
Нутрициолог

Холодный суп с редисом

Ингредиенты:

  • кефир 2 % — 500 мл;
  • огурец — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • редис — 1 пучок;
  • зеленый лук — 0,5 пучка;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • специи и приправы — 1 ч. л.;
  • свекла — 1/2 шт.
Холодный суп из свеклы и редиса
Freepik/d3images

Способ приготовления:

Мелко нарезать сельдерей, редис и огурцы. Измельчить зеленый лук, добавить давленый чеснок и перемешать с овощами. Натереть свеклу на терке и процедить через марлю, чтобы остался только сок. Смешать кефир со свекольным соком и специями и залить овощи.

Летний рецепт в качестве низкокалорийной альтернативы окрошке. Калорийность 100 г продукта — 40,37 ккал. Белков — 2,54 г, жиров — 1,32 г, углеводов — 4,5 г.
Александра Степаненко
Нутрициолог

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Польза и вред
Рецепты
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