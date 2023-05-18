Как часто можно есть редис? Вред и польза

18 мая, 16:13
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Редис — родственник редьки и капусты. Благодаря такому родству редис полностью съедобен, хотя мало кто знает, что ботву тоже можно есть. Невысокая калорийность этого овоща позволяет включать его в состав диетических блюд, но, конечно, в меру: в больших количествах редис вреден.
Нутрициолог Александра Степаненко рассказала, в чем польза редиса, кому этот овощ противопоказан, что из него можно приготовить и как убрать лишнюю горечь.
Редис в небольшом количестве содержит:
Также в плодах содержатся детоксифицирующие вещества, такие как: индолы, флавоноиды, бета-каротин, лютеин и зеаксантин. В небольшом количестве есть кальций.
Способствует активной работе желудочно-кишечного тракта
В редисе содержится клетчатка, которая способствует здоровой активности кишечника. Также высокое содержание клетчатки облегчает прохождение пищи по ЖКТ и тем самым поддерживает чистоту и функционирование системы.
Очищает организм
Редис является естественным мочегонным средством, очищает мочевыделительную систему, почки и снимает воспаление.
Поддерживает здоровье сердца
Редис содержит антоцианин — один из видов флавоноидов, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Антоцианин необходим для циркулирования метаболитов. Благодаря этому процессу сердце меньше подвержено окислительному стрессу. Противовоспалительные свойства редиса уменьшают вероятность развития заболеваний периферических артерий и сердечной недостаточности.
Нужно помнить, что в покупной редиске вместе с полезными микроэлементами есть и нежелательные, прежде всего нитраты. Наиболее полезен редис, выращенный самостоятельно. Кстати, его легко вырастить на балконе или подоконнике.
Пищевая ценность редиса (на 100 граммов) и процент от рекомендуемой суточной потребности (РСП):
|
Калорийность
|
20 ккал
|
1.3% от РСП
|
Белки
|
1.2 г
|
1.3% от РСП
|
Жиры
|
0.1 г
|
0.15% от РСП
|
Углеводы
|
3.4 г
|
2.43% от РСП
|
Пищевые волокна
|
1.6 г
|
8% от РСП
|
Вода
|
93 г
|
3.42% от РСП
Как и любой другой овощ, редис полезен только в определённых количествах. Не стоит съедать больше 200-300 г в день. Для некоторых будет полезно съедать по 1-2 небольших плода в сутки. Но и такие порции рекомендуется потреблять только в том случае, если у человека нет противопоказаний к потреблению этого продукта. Как правило, его можно есть, но не переусердствуйте, если у вас проблемы с щитовидной железой.
Если у человека возникнет аллергическая реакция или сыпь после того, как он съел редис, нужно немедленно прекратить его употребление и обратиться к врачу. Кроме того, редис в больших количествах может вызвать раздражение пищеварительного тракта.
Пик сезона редиса приходится на весну, но в магазинах и на рынке его легко купить круглый год. Выбирая свежий редис, ищите твердые, гладкие, ярко окрашенные корни со свежими листьями. Если видите на поверхности черные пятна — это значит, что покупать такие плоды не надо: скорее всего, уже начался процесс гниения. Рекомендуется покупать не голый плод, желательно, чтобы была зеленая ботва. Не покупайте мягкие плоды — это сигнал того, что редис перезрелый.
После покупки храните плоды отдельно от других фруктов и овощей. Так редис может пролежать в холодильнике несколько недель. Его можно также сначала заморозить и порезать. Размороженный редис лучше всего подходит для готовых блюд, чем для салатов или других свежих продуктов.
Отсутствие полива и некоторые другие погрешности в выращивании могут сделать редис слишком горьким. Чтобы сделать вкус овоща более нейтральным, нужно порезать редиску тонкими ломтиками, посолить и полить лимонным соком.
Счищать красную кожицу для избавления от горечи бесполезно: горчит внутренняя, белая часть. Замачивание в воде тоже не сделает редиску менее горькой, но поможет уменьшить количество нитратов.
Редис можно есть сам по себе, с солью и хлебом. Но нужно помнить, что употребление натощак может вызвать вздутие живота и резь в желудке.
Редис иногда добавляют в окрошку и холодный борщ. Но чаще всего его используют как ингредиент для салатов и вторых блюд.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Огурец и редис нарезать дольками. Зелень измельчить и добавить к овощам. Яйца отварить, очистить и нарезать кубиками. Салат заправить сметаной, посолить и при желании немного поперчить. Все ингредиенты хорошо перемешать.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Творог протереть через сито. Редис натереть на средней терке. Чеснок измельчить. Творог, редис и чеснок смешать, посолить, поперчить. Разбавить сливками или молоком.
Использовать такой соус можно с блюдами из мяса или птицы либо в качестве заправки для овощных салатов. Чтобы сделать его менее калорийным, сливки можно заменить молоком с процентом жирности до 2,5%.
Калорийность 100 г соуса — 66,4 ккал. В нем 9,4 г белков, 1,9 г жиров, 3,1 г углеводов.Александра СтепаненкоНутрициолог
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Мелко нарезать сельдерей, редис и огурцы. Измельчить зеленый лук, добавить давленый чеснок и перемешать с овощами. Натереть свеклу на терке и процедить через марлю, чтобы остался только сок. Смешать кефир со свекольным соком и специями и залить овощи.
Летний рецепт в качестве низкокалорийной альтернативы окрошке. Калорийность 100 г продукта — 40,37 ккал. Белков — 2,54 г, жиров — 1,32 г, углеводов — 4,5 г.Александра СтепаненкоНутрициолог
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