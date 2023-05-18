Как часто можно есть редис? Вред и польза

Редис — родственник редьки и капусты. Благодаря такому родству редис полностью съедобен, хотя мало кто знает, что ботву тоже можно есть. Невысокая калорийность этого овоща позволяет включать его в состав диетических блюд, но, конечно, в меру: в больших количествах редис вреден. Нутрициолог Александра Степаненко рассказала, в чем польза редиса, кому этот овощ противопоказан, что из него можно приготовить и как убрать лишнюю горечь.

Полезные свойства редиса

Состав редиса

Редис в небольшом количестве содержит:

фолиевую кислоту;

рибофлавин;

витамин В6;

медь;

марганец;

магний.

Также в плодах содержатся детоксифицирующие вещества, такие как: индолы, флавоноиды, бета-каротин, лютеин и зеаксантин. В небольшом количестве есть кальций.

Полезные свойства редиса

Способствует активной работе желудочно-кишечного тракта

В редисе содержится клетчатка, которая способствует здоровой активности кишечника. Также высокое содержание клетчатки облегчает прохождение пищи по ЖКТ и тем самым поддерживает чистоту и функционирование системы.

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Очищает организм

Редис является естественным мочегонным средством, очищает мочевыделительную систему, почки и снимает воспаление.

Поддерживает здоровье сердца

Редис содержит антоцианин — один из видов флавоноидов, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Антоцианин необходим для циркулирования метаболитов. Благодаря этому процессу сердце меньше подвержено окислительному стрессу. Противовоспалительные свойства редиса уменьшают вероятность развития заболеваний периферических артерий и сердечной недостаточности.

Нужно помнить, что в покупной редиске вместе с полезными микроэлементами есть и нежелательные, прежде всего нитраты. Наиболее полезен редис, выращенный самостоятельно. Кстати, его легко вырастить на балконе или подоконнике.

Калорийность и БЖУ редиса

Пищевая ценность редиса (на 100 граммов) и процент от рекомендуемой суточной потребности (РСП):

Калорийность 20 ккал 1.3% от РСП Белки 1.2 г 1.3% от РСП Жиры 0.1 г 0.15% от РСП Углеводы 3.4 г 2.43% от РСП Пищевые волокна 1.6 г 8% от РСП Вода 93 г 3.42% от РСП

Вред редиса

Как и любой другой овощ, редис полезен только в определённых количествах. Не стоит съедать больше 200-300 г в день. Для некоторых будет полезно съедать по 1-2 небольших плода в сутки. Но и такие порции рекомендуется потреблять только в том случае, если у человека нет противопоказаний к потреблению этого продукта. Как правило, его можно есть, но не переусердствуйте, если у вас проблемы с щитовидной железой.

Исследования 2006 года показывают , что чрезмерное и постоянное употребление редиса увеличивает вес и размер щитовидной железы и снижает вырабатываемый ею уровень гормонов.

Если у вас есть камни в желчном пузыре — а редис может увеличить выработку желчи — не ешьте его без разрешения вашего лечащего врача.

При употреблении редиса натощак он может вызывать вздутие живота.

Редис не следует употреблять при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите и желчнокаменной болезни.

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Если у человека возникнет аллергическая реакция или сыпь после того, как он съел редис, нужно немедленно прекратить его употребление и обратиться к врачу. Кроме того, редис в больших количествах может вызвать раздражение пищеварительного тракта.

Как выбрать редис

Пик сезона редиса приходится на весну, но в магазинах и на рынке его легко купить круглый год. Выбирая свежий редис, ищите твердые, гладкие, ярко окрашенные корни со свежими листьями. Если видите на поверхности черные пятна — это значит, что покупать такие плоды не надо: скорее всего, уже начался процесс гниения. Рекомендуется покупать не голый плод, желательно, чтобы была зеленая ботва. Не покупайте мягкие плоды — это сигнал того, что редис перезрелый.

После покупки храните плоды отдельно от других фруктов и овощей. Так редис может пролежать в холодильнике несколько недель. Его можно также сначала заморозить и порезать. Размороженный редис лучше всего подходит для готовых блюд, чем для салатов или других свежих продуктов.

Как убрать горечь из редиса

Отсутствие полива и некоторые другие погрешности в выращивании могут сделать редис слишком горьким. Чтобы сделать вкус овоща более нейтральным, нужно порезать редиску тонкими ломтиками, посолить и полить лимонным соком.

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Счищать красную кожицу для избавления от горечи бесполезно: горчит внутренняя, белая часть. Замачивание в воде тоже не сделает редиску менее горькой, но поможет уменьшить количество нитратов.

Вкусные рецепты из редиса

Редис можно есть сам по себе, с солью и хлебом. Но нужно помнить, что употребление натощак может вызвать вздутие живота и резь в желудке.

Редис иногда добавляют в окрошку и холодный борщ. Но чаще всего его используют как ингредиент для салатов и вторых блюд.

Салат с редисом и яйцом

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

огурец — 1 шт.;

редис — 10 шт.;

лук зеленый — 20 г;

петрушка— 20 г;

сметана — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

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Способ приготовления:

Огурец и редис нарезать дольками. Зелень измельчить и добавить к овощам. Яйца отварить, очистить и нарезать кубиками. Салат заправить сметаной, посолить и при желании немного поперчить. Все ингредиенты хорошо перемешать.

Соус из творога с редисом

Ингредиенты:

нежирный творог (до 5%) — 170 г;

редис — 120 г;

сливки 10% — 30 мл;

чеснок — 8 г;

соль и приправа смесь перцев — по вкусу.

Istockphoto.com/virusowy

Способ приготовления:

Творог протереть через сито. Редис натереть на средней терке. Чеснок измельчить. Творог, редис и чеснок смешать, посолить, поперчить. Разбавить сливками или молоком.

Холодный суп с редисом

Ингредиенты:

кефир 2 % — 500 мл;

огурец — 1 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

редис — 1 пучок;

зеленый лук — 0,5 пучка;

чеснок — 1 зубчик;

специи и приправы — 1 ч. л.;

свекла — 1/2 шт.

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Способ приготовления:

Мелко нарезать сельдерей, редис и огурцы. Измельчить зеленый лук, добавить давленый чеснок и перемешать с овощами. Натереть свеклу на терке и процедить через марлю, чтобы остался только сок. Смешать кефир со свекольным соком и специями и залить овощи.

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