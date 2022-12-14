Как не стоит чистить зубы? 5 ошибок, которые совершал каждый

14 декабря, 21:00
Стоматолог-хирург Максим Копылов выделил 5 типичных ошибок, которые мы допускаем в уходе за зубами, и рассказал, как их избежать.
Ослепительно белые зубы остаются модными. Люди часто считают, что можно добиться идеальной белизны, если использовать максимально жесткую щетку. На самом деле механическим путем эффекта не достичь. Причина в том, что «голливудские» зубы — результат воздействия на эмаль химических веществ. В норме здоровая эмаль имеет кремовый/молочный оттенок. «Оттереть» его до полной белоснежности невозможно. При этом в процессе использования жесткой щетки есть риск поцарапать эмаль, а также повредить мягкие ткани. Повреждение грозит рецессией десны, то есть состоянием, при котором оголяется корень зуба. А это не только визуальный дефект, но и повышенная чувствительность, дискомфорт во время еды и питья.
Желательно использовать профессиональные зубные щетки: средней жесткости и мягкие.
Чтобы добиться «правильного» цвета зубов, многие стремятся покупать исключительно отбеливающие зубные пасты. Они способны незначительно изменить оттенок зубов за счет содержания специальных компонентов. Вместе с тем большинство отбеливающих паст достаточно абразивны и агрессивно воздействуют на эмаль.
Использовать отбеливающие пасты можно, но лучше чередовать их с обычными пастами (укрепляющими, освежающими).Максим КопыловCтоматолог-хирург
Очень многие предпочитают водить щеткой по зубам горизонтально: вправо-влево. Так чистить зубы нельзя. Как правило, такая чистка выполняется с силой, что может привести к повреждению эмали. При этом налет в межзубных промежутках останется, что со временем приведет к образованию кариеса.
Правильная техника: от десны к режущему краю зуба, то есть «выметающими» движениями сверху вниз. Можно применять легкие круговые движения.
Пока очень немногие используют зубную нить (флосс). Она удаляет частички пищи и налет из межзубных промежутков, недоступных щетке. Если не использовать нить, может образоваться кариес. Он «селится» на труднодоступных для обычной чистки участках зубов и поначалу незаметен в зеркале. Обнаруживается такой кариес на достаточно поздних стадиях.
Совсем редко люди пользуются ирригатором. Он способствует устранению налета, оказывает массажное воздействие, стимулирует кровообращение.
Ирригатор и флосс не заменяют друг друга.
Благодаря рекламе все знают, что посещать стоматолога нужно раз в полгода, но выполняют эту рекомендацию единицы. Между тем следует приходить не только на профилактические осмотры, но и делать профессиональную чистку (гигиену). Она состоит из нескольких этапов: удаление мягких и твердых зубных отложений, зубного камня; воздушно-абразивная обработка и полировка эмали; реминерализация эмали и подбор средств для домашнего ухода.
Только в кабинете врача-стоматолога можно добиться идеально чистой поверхности зубов.Максим КопыловCтоматолог-хирург
Правильно ухаживать за зубами совсем несложно.
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