Как не стоит чистить зубы? 5 ошибок, которые совершал каждый

Разбираем их вместе со стоматологом.

Стоматолог-хирург Максим Копылов выделил 5 типичных ошибок, которые мы допускаем в уходе за зубами, и рассказал, как их избежать.

Ошибка 1. Неправильный выбор зубной щетки

Ослепительно белые зубы остаются модными. Люди часто считают, что можно добиться идеальной белизны, если использовать максимально жесткую щетку. На самом деле механическим путем эффекта не достичь. Причина в том, что «голливудские» зубы — результат воздействия на эмаль химических веществ. В норме здоровая эмаль имеет кремовый/молочный оттенок. «Оттереть» его до полной белоснежности невозможно. При этом в процессе использования жесткой щетки есть риск поцарапать эмаль, а также повредить мягкие ткани. Повреждение грозит рецессией десны, то есть состоянием, при котором оголяется корень зуба. А это не только визуальный дефект, но и повышенная чувствительность, дискомфорт во время еды и питья.

Желательно использовать профессиональные зубные щетки: средней жесткости и мягкие.

Ошибка 2. Неправильный выбор зубной пасты

Чтобы добиться «правильного» цвета зубов, многие стремятся покупать исключительно отбеливающие зубные пасты. Они способны незначительно изменить оттенок зубов за счет содержания специальных компонентов. Вместе с тем большинство отбеливающих паст достаточно абразивны и агрессивно воздействуют на эмаль.

Ошибка 3. Неправильная техника чистки

Очень многие предпочитают водить щеткой по зубам горизонтально: вправо-влево. Так чистить зубы нельзя. Как правило, такая чистка выполняется с силой, что может привести к повреждению эмали. При этом налет в межзубных промежутках останется, что со временем приведет к образованию кариеса.

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Правильная техника: от десны к режущему краю зуба, то есть «выметающими» движениями сверху вниз. Можно применять легкие круговые движения.

Ошибка 4. Игнорирование «вспомогательных» средств для чистки

Пока очень немногие используют зубную нить (флосс). Она удаляет частички пищи и налет из межзубных промежутков, недоступных щетке. Если не использовать нить, может образоваться кариес. Он «селится» на труднодоступных для обычной чистки участках зубов и поначалу незаметен в зеркале. Обнаруживается такой кариес на достаточно поздних стадиях.

Совсем редко люди пользуются ирригатором. Он способствует устранению налета, оказывает массажное воздействие, стимулирует кровообращение.

Ирригатор и флосс не заменяют друг друга.

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Ошибка 5. Пренебрежение профессиональной чисткой

Благодаря рекламе все знают, что посещать стоматолога нужно раз в полгода, но выполняют эту рекомендацию единицы. Между тем следует приходить не только на профилактические осмотры, но и делать профессиональную чистку (гигиену). Она состоит из нескольких этапов: удаление мягких и твердых зубных отложений, зубного камня; воздушно-абразивная обработка и полировка эмали; реминерализация эмали и подбор средств для домашнего ухода.

Правильно ухаживать за зубами совсем несложно.

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