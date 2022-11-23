Как есть меньше соли? 5 советов от нутрициолога

23 ноября, 08:00
Соль — белый яд. Сегодня эту фразу слышат и повторяют многие. Действительно, эта приправа не самая полезная для здоровья. По возможности ее количество в рационе стоит сокращать. Но сделать это бывает непросто.
Делюсь пятью советами, которые помогут есть меньше соли.
Приучите себя не солить блюдо в процессе приготовления, чтобы не лишать вкусовые рецепторы возможности получать сигнал о солености.
Если подсаливать пищу в процессе готовки, вкус соли становится менее выражен, и организм не сразу «распознает» его. Поэтому требует подсолить блюдо — соответственно, вы съедаете больше соли.
Майонез и магазинные соусы, снеки, соленые орехи и длинный список продуктов быстрого приготовления — все это содержит обилие приправ и пищевых добавок с солью. Отказ от них сократит потребление соли в несколько раз.
Перед едой рекомендуется промыть овощи от рассола в обычной воде, чтобы смыть избыток соли. Если есть возможность заменить соленья свежими овощами, лучше отдать предпочтением им.
Соль не единственная специя, способная сделать блюдо насыщенным по вкусу. Например, привычные укроп, зеленый лук и петрушка могут заменить часть соли в блюде и придать ему пикантность и аппетитный аромат.
Базилик, тимьян, розмарин, тмин или молотый имбирь также наполнят блюдо изысканным вкусом, естественно усиливая вкус мяса или овощей, но не добавляя лишней соли.
Стоит также отметить пользу антиоксидантов в натуральных травах, которые поддержат работу иммунитета.
Они помогут поддержать баланс натрия и калия в организме, при этом вывести излишки соли. Если повышается количество калия, то концентрация натрия (соли) снижается.
Рекомендую есть больше фруктов и богатых калием овощей: бананы, шпинат, батат, авокадо, спаржа, яблоки, апельсины.