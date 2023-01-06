5 простых правил, которые кардинально изменят вашу жизнь

Эти советы психолога помогут взглянуть на мир под другим углом.

Как часто вы пытались начать новую жизнь с понедельника, со следующего месяца или с нового года, но взять себя в руки не получалось? И большие перемены переносились еще на неделю, месяц, год... Клинический и спортивный психолог, гипнотерапевт Владимир Дернов рассказал, на какие волшебные кнопки в нашем сознании нужно нажать, чтобы все наконец изменилось.

Правило 1. Прекратите оправдываться

Кроме того, оправдания стимулируют чувство вины. И вместо того чтобы предпринять какие-то действия, вы рискуете опустить руки и заняться самобичеванием.

И точно так же, как и вам, оправдания не нужны тому, перед кем вы оправдываетесь.

Конечно, это не означает, что нужно отрицать свою вину. Но даже если произошло что-то неприятное, важно понять причины, проговорить их и сделать выводы.

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Правило 2. Возьмите за аксиому: «Я сам — главная причина всего происходящего в моей жизни»

Если вы позволите себе взглянуть на мир под таким углом, вам может открыться много интересного. Вы заметите неочевидные причины и механизмы происходящего. Конечно, придется взять ответственность за что-то. Но и открыть глаза на свои достижения — тоже.

Правило 3. Выбирайте не правоту, а гибкость

Никто не любит быть неправым. Гораздо комфортнее, когда ваша точка зрения — верная и единственная. Можно быстро принимать решения и меньше сомневаться. Можно быстрее двигаться к своим целям. Но со временем эта жесткая позиция становится хрупкой.

Вместо этого позвольте себе быть гибче. Рассматривать события с разных сторон, не отбрасывая заранее доводы, которые не вписываются в ваше понимание.

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Правило 4. Перестаньте копить в себе напряжение

Мы копим в себе напряжение по разным причинам. В том числе и из желания быть правильными и хорошими для окружающих. К сожалению, итог всегда один — это выливается в конфликты с близкими, с детьми и даже в болезни.

Это верно лишь отчасти. Представьте, что на другой чаше весов — здоровье ваше и ваших близких. Защищайте себя и свое самочувствие.

Если стресс связан не с коммуникацией, его тоже важно высвобождать из тела и психики. В этом помогут прогулки, тренировки, водные процедуры, полноценный сон. Позволяйте телу восстанавливаться и отдыхать.

Правило 5. Не стремитесь всегда соответствовать правилам

Существует огромное количество негласных правил, которым мы следуем. И очень часто — в ущерб себе и своему состоянию. Мы выбираем делать то, что хорошо для кого-то, а не для нас и наших близких. И все это для того, чтобы нас признали, одобрили или похвалили.

Смелость следовать за своими стремлениями в итоге поможет и в том, чтобы окружить себя близкими по духу людьми. Отслеживайте подобные моменты, где действуете из внутреннего желания соответствовать чему-то, и проверяйте — действительно ли это хорошо для вас?

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