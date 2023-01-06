5 простых правил, которые кардинально изменят вашу жизнь

Сегодня, 21:00
Как часто вы пытались начать новую жизнь с понедельника, со следующего месяца или с нового года, но взять себя в руки не получалось? И большие перемены переносились еще на неделю, месяц, год... Клинический и спортивный психолог, гипнотерапевт Владимир Дернов рассказал, на какие волшебные кнопки в нашем сознании нужно нажать, чтобы все наконец изменилось.
Кроме того, оправдания стимулируют чувство вины. И вместо того чтобы предпринять какие-то действия, вы рискуете опустить руки и заняться самобичеванием.
И точно так же, как и вам, оправдания не нужны тому, перед кем вы оправдываетесь.
Конечно, это не означает, что нужно отрицать свою вину. Но даже если произошло что-то неприятное, важно понять причины, проговорить их и сделать выводы.
Если вы позволите себе взглянуть на мир под таким углом, вам может открыться много интересного. Вы заметите неочевидные причины и механизмы происходящего. Конечно, придется взять ответственность за что-то. Но и открыть глаза на свои достижения — тоже.
Проведите мысленный эксперимент: когда что-то происходит в вашей жизни, скажите себе не «это случилось», а «я это выбрал». Окажется, что если вам это не нравится, но «вы это выбрали», значит, можно выбрать и что-то другое. Что-то, что будет вам по вкусу.Владимир ДерновПсихолог
Никто не любит быть неправым. Гораздо комфортнее, когда ваша точка зрения — верная и единственная. Можно быстро принимать решения и меньше сомневаться. Можно быстрее двигаться к своим целям. Но со временем эта жесткая позиция становится хрупкой.
Когда мы не допускаем другие точки зрения, то начинаем закрываться от мира и терять с ним контакт. Мы можем перестать своевременно реагировать на изменения, и начинаем жить в иллюзиях. Это становится медвежьей услугой самому себе: мы принимаем не рациональные решения и действия, а те, которые будут поддерживать нашу правоту.Владимир ДерновПсихолог
Вместо этого позвольте себе быть гибче. Рассматривать события с разных сторон, не отбрасывая заранее доводы, которые не вписываются в ваше понимание.
Мы копим в себе напряжение по разным причинам. В том числе и из желания быть правильными и хорошими для окружающих. К сожалению, итог всегда один — это выливается в конфликты с близкими, с детьми и даже в болезни.
Возьмите за правило выражать напряжение там, где оно возникло. Некоторые говорят: «Я же не могу в ответ наорать на начальника».Владимир ДерновПсихолог
Это верно лишь отчасти. Представьте, что на другой чаше весов — здоровье ваше и ваших близких. Защищайте себя и свое самочувствие.
Если стресс связан не с коммуникацией, его тоже важно высвобождать из тела и психики. В этом помогут прогулки, тренировки, водные процедуры, полноценный сон. Позволяйте телу восстанавливаться и отдыхать.
Существует огромное количество негласных правил, которым мы следуем. И очень часто — в ущерб себе и своему состоянию. Мы выбираем делать то, что хорошо для кого-то, а не для нас и наших близких. И все это для того, чтобы нас признали, одобрили или похвалили.
Страх осуждения, которого может и не случиться, загоняет людей в рамки. Некоторые проживают всю свою жизнь в стремлении оправдать ожидания других. И здесь надо вспомнить о том, что вы не можете нравиться всем. Главный человек, которому должны нравиться ваши действия, — это и есть вы.Владимир ДерновПсихолог
Смелость следовать за своими стремлениями в итоге поможет и в том, чтобы окружить себя близкими по духу людьми. Отслеживайте подобные моменты, где действуете из внутреннего желания соответствовать чему-то, и проверяйте — действительно ли это хорошо для вас?
У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!