Как накрыть полезный новогодний стол на двоих до 5000 рублей

Можно обойтись без чрезмерных трат и вредных продуктов.

Здоровый и вкусный рацион даже для праздничного стола не обязательно должен быть дорогим. Как при небольшом бюджете распределить средства не в ущерб здоровью и праздничному настроению, рассказал маркетолог Денис Нуждин и диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков.

Как спланировать бюджет для новогоднего стола

Изрядно потратившись на подготовку к Новому году, хочется хотя бы немного сэкономить. Если подарки можно успеть выгодно купить на различных распродажах, то еда по подозрительно низкой цене или тем более на которую действуют скидки, вряд ли отличается хорошим качеством. В первом случае велика вероятность того, что производитель сэкономил на составе, во втором — что истекает или уже истек срок годности. Такая экономия чревата не только испорченным настроением, но и здоровьем, которое бесценно.

Единственный правильный способ сэкономить на новогоднем меню — продумать и составить его заранее, не набирая лишнего. При этом еда для праздничного стола может быть полезной и оригинальной. Правильное питание не обязательно должно быть скудным и примитивно однообразным или чрезвычайно дорогим, чтобы быть вкусным.

Выбирая блюда для полезного новогоднего стола, прежде всего обратите внимание на:

ваши вкусовые предпочтения;

калорийность блюд;

соотношение в продуктах белков, жиров и углеводов (БЖУ).



В приоритете в здоровом праздничном меню продукты с высоким содержанием витаминов, минералов и клетчатки.

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Основой сбалансированного новогоднего ужина могут стать:

любые овощи;

легкое белое мясо (курица, индейка, крольчатина) или рыба;

растительные жиры (кукуруза, оливки, оливковое и прочие масла, авокадо, орехи).

Основные блюда

В качестве основного блюда можно приготовить филе индейки в духовке. Диетическое мясо с соусом из сметаны или кефира и специй по вашему выбору обладает сочным вкусом и высоким содержанием белка.

Альтернативой может быть запеченная скумбрия с овощами. Для такого блюда вам понадобится:

скумбрия — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сметана — 1 упаковка;

горчица — 3 ложки.



Вместо моркови, болгарского перца и лука можно взять готовую овощную смесь.

Фото Freepik/jcomp

Любой из этих вариантов «горячего» на двух персон обойдется примерно в 500 рублей.

Салаты

Привычный оливье и прочие богатые холестерином салаты на полезном праздничном столе можно заменить овощным. Сочетание свежих огурцов, помидоров черри, листьев салата и маслин с заправкой из оливкового масла, меда и лимонного сока станет глотком летнего настроения посреди зимы. Такой салат — кладезь витаминов и клетчатки.

Закуски

Идеальный вариант закуски — вареные яйца, фаршированные тунцом. Простое блюдо, богатое белком и омега-3, точно порадует и обойдется примерно в 250 рублей.

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Второй закуской могут стать рулетики из огурца с начинкой из плавленого сыра и крабовых палочек.

Напитки и десерты

Учитывая, что это меню подобрано с учетом концепции правильного питания и здорового образа жизни, традиционное шампанское или любой другой алкоголь исключен. Его может заменить настоящий домашний лимонад из свежих лимонов, газированной воды и сахарозаменителя. Подойдет также натуральный морс из богатых витаминами замороженных ягод.

Новый год у всех ассоциируется не просто с оливье, селедкой под шубой, холодцом, мандаринами, но и с их количеством.

В дополнение — большое количество алкоголя для создания «праздничного» настроения. Человек ест, пьет и даже не задумывается, действительно ли он хочет эти блюда.

С позиции адекватного психологического состояния и здорового пищевого поведения нужно перестать ассоциировать праздники с конкретными продуктами и блюдами.

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