Как научиться кататься на коньках взрослому? Советы от профессионалов

Может ли взрослый научиться кататься на коньках, и что для этого нужно, объясняют фигуристка, многократная чемпионка, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина и PRO-эксперт «Спортмастер PRO», КМС по хоккею Александр Голдин .

Зима — прекрасное время, чтобы разнообразить свой досуг катанием на коньках в заснеженном сказочном парке или на уютной крытой площадке. А для кого-то — это шанс этому научиться и впервые встать на лед.

Каждый ли взрослый может научиться кататься на коньках

Научиться кататься на коньках с нуля взрослому возможно. Причем есть выбор — пройти весь путь самостоятельно или в специальных школах фигурного катания, где есть группы не только для детей, но и для взрослых.

Насколько сложно или легко будет даваться процесс обучения, зависит непосредственно от самого человека.

Проще научиться кататься на коньках будет тем, кто:

— более подвижный, физически развитый, гибкий от природы;

— имеет спортивное прошлое;

— хоть немного тренировался;

— не имеет лишнего веса, обладает стройным телосложением.

Чем человек моложе, тем легче ему будет встать на коньки.

Сложности могут возникнуть у людей, совершенно неприспособленных к спорту, — неповоротливых, с плохой гибкостью, координацией и ужасом в глазах от всего происходящего на льду. Но и они могут научиться, просто займет этот процесс больше времени и потребует больше сил — придется запастись терпением.

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Необходимо помнить, что с возрастом могут появиться ограничения по здоровью. Есть они или нет, определяет врач. Если вы решите заниматься с тренером или в школе фигурного катания, у вас непременно потребуют справку. Обязательно проконсультируйтесь с терапевтом. Он точно скажет, можно ли вам вставать на коньки, есть ли ограничения и противопоказания к этому виду спорта.

Сколько времени потребуется, чтобы научиться кататься

Как быстро человек освоит коньки зависит от количества времени, которое он готов уделить тренировкам. Чем они чаще, чем больше практики, даже при минимуме способностей, тем быстрее и эффективнее будет проходить обучение. Если кататься раз в два месяца, конечно, времени уйдет больше. Делая хотя бы две тренировки в неделю, за сезон можно освоить некие основы катания и уверенно встать на коньки.

Сезон катания на коньках длится:

— на крытых площадках с сентября по апрель-май;

— на открытых — с конца ноября или начала декабря по февраль.

Если вы хотите освоить более сложные элементы, грезите тулупами и прочими изысками, тренироваться придется каждый день, а то и по два раза.

Можно ли научиться кататься самостоятельно

«Сложносочиненные» виды спорта, такие как фигурное катание, горные лыжи и прочие, изначально подразумевают наличие тренера или инструктора, который хотя бы расскажет и покажет, что делать:

— куда наклонять или не наклонять корпус;

— как правильно сгибать колени, а где их сгибать не нужно;

— где какие «ребра»;

— как ехать назад и т.д.

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Самостоятельно разобраться во всем будет сложно, а кроме того, это чревато ошибками и травмами. Очень быстро интерес может иссякнуть. Поэтому первое занятие лучше провести с инструктором — индивидуально или в группе таких же взрослых, как и вы.

Освоить простейшие движения не трудно, но некоторым хочется и более сложных элементов. Понять, как они делаются, самостоятельно проблематично, и точно понадобится помощь инструктора.

Где и когда лучше начинать кататься

Вставать на коньки нужно там, где вы себя хорошо и комфортно чувствуете. При этом лучше учесть, что:

— на крытых ледовых аренах теплее и точно есть инструкторы;

— катки городских парков располагают своей красотой и атмосферой новогодней сказки.

Почти все подобные площадки оборудованы раздевалками, прокатами и местами отдыха. Но большинство из них платные.

К акие коньки выбрать для начинающих

Коньки определяют ваш комфорт и безопасность. В какой-то мере и от них зависит, как быстро вы освоите этот вид активности. Коньки бывают трех видов:

— совсем дешевые, «ломкие» из кожзама;

— полупрофессиональный вариант;

— профессиональные коньки.

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Полупрофессиональные коньки — это стандарт. Они идеально подойдут для самостоятельного катания и один-два года обучения, где нет сложных прыжков, вращений и дорожек. Такие коньки обеспечат комфортное и безопасное катание.

Как одеться на каток

Кататься, одевшись как капуста, неудобно. Это мешает движениям. Если вы вышли на закрытый каток, выбирайте спортивный костюм как для горных лыж: брюки или комбинезон и куртку. В них удобно и не больно падать. Они непромокаемые. Сверху надеваете жилетку, на руки — водонепроницаемые перчатки, не варежки.

Если каток открытый, то в качестве первого слоя обязательно надевайте термобелье.

Нужна ли разминка

Разминка обязательна перед любой физической активностью, в том числе и перед катанием на коньках. Достаточно выполнить стандартную суставную зарядку, включающую:

- приседания;

— наклоны;

— вращения тазом;

— махи руками.

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После этого нужно динамично растянуться и сделать легкую пробежку или прыжки на месте. Это поможет:

— привести тело в тонус;

— разогреть мышцы;

— подготовиться к нагрузке;

— снизить риск мелких травм в виде растяжений.

С чего начать

Начать знакомство с коньками стоит с базовых упражнений у опоры. Чтобы почувствовать себя на льду и понять механику движения на этой поверхности, держась за борт или другой устойчивый объект, сделайте несколько:

- приседаний;

— перекатов;

— подъемов ног к груди.

Отойдя от опоры, нужно научиться правильно падать и подниматься, чтобы защитить себя и окружающих от травм. Только после этого подойдет время упражнений на катание.

Если самостоятельно отработать базовые элементы не получается, лучше обратиться к инструктору.

Как правильно падать

От падений никто не застрахован. Поэтому необходимо сразу научиться правильно падать:

- не вытягивайте прямые руки вперед;

— сгруппируйтесь в позу зародыша и падайте только на бок;

— падая назад, пытайтесь увернуться и все равно упасть вбок;

— даже заваливаясь на спину, старайтесь держать голову, чтобы затылок не дал так называемую отмашку назад по инерции.

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Если обобщить эти правила, то делайте все то же самое, чему учат при падении в гололед.

Чего остерегаться на катке

В местах большого скопления людей непосредственно на катке вас может подстерегать ряд опасностей. Для начинающих такими могут оказаться:

— маленький ребенок, которого легко не заметить под ногами;

— молодые гонщики, не умеющие правильно тормозить,

— активная компания, которая затеяла игру в салки.

Важно быть очень внимательным и самому не создавать опасных ситуаций.