Как не перебрать с алкоголем: 3 главных правила

Все знают, что алкоголь — это яд, но не все боятся отравиться. Рассказываем, как употреблять алкоголь без риска захмелеть с первой же порции.

Сезон шашлыков и посиделок с друзьями на природе сменился сезоном «осеннего супа» глинтвейна, а там и до новогодних корпоративов недалеко. Если отказаться от употребления алкоголя не получается, остается только следить за тем, чтобы не опьянеть (или не впасть в нетрезвое состояние слишком быстро). Напоминаем основные правила, как пить и долго оставаться трезвым.

Не пить на голодный желудок

В сочетании с пищей алкоголь будет медленнее всасываться в кровь, поэтому опьянение наступит не слишком быстро. Есть даже «народный» способ — съесть ложку масла до начала праздника. Но следует иметь в виду, что употребление чистого жира на голодный желудок может привести к несварению, тошноте и другим последствиям. Поэтому лучше не есть масло, а использовать какой-то менее концентрированный жир, например куриный бульон или холодец.

Жирный кефир подходит только тем, кто уверен в выносливости своего желудка. В идеале просто заблаговременно съесть какую-то еду до приема спиртного, не делая упор на масло. Если поесть примерно за час до начала возлияния не получилось, необходимо обильно закусывать — даже если выбранное блюдо не будет соответствовать нормам алкогольного этикета. К примеру, мы знаем, что к шампанскому полагаются фрукты и шоколад, к коньяку — лимон, а к водке — соленые огурцы. Однако если пить на голодный желудок, разумнее отказаться от традиционных закусок и сделать выбор в пользу более плотной еды — бутербродов, пирожков и т. д. Отметим, что жирная пища в сочетании со спиртным заставляет печень работать на износ.

Разбавлять алкоголь

ВОЗ и Минздрав придерживаются мнения, что наименее тяжкий вред организму можно причинить, употребляя от 1 до 10 мл этанола. В пересчете на разные виды алкоголя это максимум стопка (50 мл) коньяка, виски или водки, бокал (100 мл) вина или кружка (500 мл) пива.

На крупном мероприятии легко можно просидеть весь вечер с одним-единственным бокалом алкоголя. В небольших компаниях, где участники алкомероприятия пристально следят за тем, сколько кто из них пьет, можно соблюсти рекомендованную Минздравом дозу, если разбавлять алкоголь. Не имеет значения, пить ли безалкогольный напиток вслед за алкоголем или лить его непосредственно в бокал со спиртным. Однако использовать для разбавления можно только чистую воду или лед. Газированные напитки (даже обычная минеральная вода, не кола) и соки приведут к обратному эффекту — быстрому всасыванию алкоголя в кровь и, соответственно, ускорению состояния опьянения.

Добавим, что алкоголь перерабатывается в организме с определенной скоростью — не более 1 мл этанола в час. Поэтому пить нужно медленно, а не опрокидывая в себя алкоголь порция за порцией. Исходя из этого, тот, кто заказывает серию шотов, опьянеет быстрее, чем тот, кто растянет то же количество алкоголя на весь вечер.

Коньяк. Фото Global Look Press

Придерживаться одного напитка

Понижение или повышение градуса приводят примерно к одинаковым последствиям для организма, но влияют скорее на состояние похмелья утром, чем на скорость опьянения. Для того чтобы не напиться слишком быстро, нужно выбрать какой-то один вид спиртного. Желательно, чтобы это был «чистый» алкоголь, а не коктейль, содержащий несколько видов спиртных напитков. Так что сочетать мартини с водкой может позволить себе только киногерой. Опасность коктейлей еще в том, что они, как правило, содержат сладкие сиропы, которые, с одной стороны, делают менее выраженным вкус крепкого алкоголя, а с другой — увеличивают скорость наступления опьянения. То есть можно выпить пару мохито, ошибочно полагая, что все под контролем, а потом обнаружить, что ноги не идут. Или вообще перестать воспринимать реальность.

Что сделать, чтобы протрезветь

Если, несмотря на все предосторожности, состояние опьянения все же наступило, желательно выполнить следующие действия:

— умыться холодной водой.

Не рекомендуется подставлять под струю воды голову целиком: в нетрезвом состоянии органы чувств притуплены, поэтому можно переохладиться и не заметить этого. Переохлаждение головы грозит в лучшем случае простудой.

— заняться чем-то несложным, но осмысленным.

Выходить танцевать, будучи нетрезвым, вряд ли стоит. Для тех, кто пьет дома, подойдут такие занятия, как мытье посуды или составление в ряд обуви в коридоре. Тем, кто употребляет алкоголь в гостях или в баре, можно посоветовать вдумчиво пересчитать костяшки четок или сделать что-то подобное.

— выйти на свежий воздух.

Свежий — значит, вдали от мест курения. Табак тоже способствует повышению всасывания алкоголя в кровь. Поэтому курить или вдыхать дым от чужих сигарет нельзя, если ставить себе за цель как можно дольше не пьянеть.

— освободить желудок.

В конце концов, древние римляне использовали этот способ не только для того, чтобы подготовиться к перемене блюд.

После прочистки желудка можно принять несколько таблеток активированного угля или другого сорбента, который сочетается с алкоголем.

Нельзя в целях отрезвления пить крепкий кофе или чай — это создаст избыточную нагрузку на сердце и может закончиться инфарктом.