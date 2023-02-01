8 ошибок в стиле, которые допускают мужчины

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Мода для мужчин не менее сложна и многообразна, чем для женщин. Поэтому разобраться во всех нюансах стиля сильной половине не всегда удается. Как избежать самых распространенных ошибок при создании мужского образа, рассказал стилист Александр Кузиков.
Одежда — показатель статуса, образа жизни и принадлежности к определенному кругу. Именно эти факторы диктуют, как нужно выглядеть. В современном обществе по-прежнему встречают по одежке. Поэтому все больше мужчин (да и женщин) интересуются стилем как инструментом, с помощью которого можно не просто хорошо выглядеть, но и в какой-то мере повысить свой статус.
Белые носки принято надевать под спортивный костюм и кроссовки. Для туфель больше подходят темные носки, даже если обувь коричневая или бежевая.
«Оптимальный вариант — подбирать носки под тон брюк и не забывать про правильную длину. Когда вы сидите, штанины немного поднимаются — носки не должны торчать из-под них, оголяя ногу. Этот нюанс может погубить даже самый стильный образ»Александр КузиковСтилист
Чересчур длинные или короткие брюки выглядят так, будто вы ошиблись с размером. Если штаны не доходят до щиколотки, лучше оставить их в магазине.
Брюки не должны лежать на обуви и тем более доставать до пола. В идеале штанины чуть касаются обуви. Для классических брюк допускается длина до середины каблука.
«Главное правило — брюки должны прикрывать лодыжки. При примерке новой пары обязательно попробуйте сесть на стул и на корточки. Если штанина поднимается слишком сильно, стоит поискать другой вариант»Александр КузиковСтилист
Обычно на мероприятие или прогулку приходится брать хотя бы несколько небольших вещей: телефон, ключи, карты, платок, которые в итоге раскладываются по карманам — ведь это быстро и удобно. Но карманы, набитые подобными мелочами, смотрятся безвкусно, особенно на узких джинсах и брюках.
«Все, что вам нужно взять с собой, лучше положить в сумку, рюкзак, кошелек или папку. Правильно подобранный аксессуар не только избавит вас от необходимости портить внешний вид, но и добавит образу завершающие штрихи»Александр КузиковСтилист
Несуразно сидящий пиджак перечеркнет все старания выглядеть стильно. Правильная длина — до основания большого пальца руки. Рукава должны заканчиваться чуть выше запястья и оставлять на виду 1-2 сантиметра манжеты рубашки.
Предпочтение лучше отдавать качественной и плотной ткани, которая будет держать форму и придаст внешнему виду изысканность и дороговизну.
«Важно помнить, что к джинсам классический костюмный пиджак не подходит. Для подобных образов отдайте предпочтение изделию с более мягким и свободным кроем. Если же вы надеваете поверх пиджака пальто — убедитесь, что он короче верхнего слоя одежды»Александр КузиковСтилист
Рубашки с коротким рукавом были созданы для того, чтобы немного отойти от классического стиля в теплое время года. Они прекрасно сочетаются с джинсами или шортами.
Носить рубашки с коротким рукавом нужно навыпуск, то есть не заправляя в брюки, и без второго слоя. Надевать к ним галстук не следует, как и надевать их под теплый строгий пиджак.
«Для делового образа летом лучше надеть классическую рубашку и подвернуть рукава. Исключением являются случаи с униформой, где рубашка с коротким рукавом прописана как обязательный элемент дресс-кода»Александр КузиковСтилист
Оверсайз сейчас в моде, но это не относится к рубашкам классического стиля. Неподходящее по размеру изделие будет выглядеть неаккуратно и может исказить пропорции тела не в лучшую сторону.
«Выглядеть элегантно позволит рубашка вашего размера: плечевые швы должны находиться на краю вашего плеча, а ткань не должна собираться складками на талии»Александр КузиковСтилист
Верхняя пуговица обязательно должна быть застегнута, если сверху вы надеваете галстук. В противном случае лучше оставить ее незастегнутой, сделав образ более стильным и расслабленным.
«Усердствовать с этим не стоит. Поскольку незастегнутые вторая и третья пуговицы могут выглядеть вульгарно и уместны только для похода в клуб»Александр КузиковСтилист
Подтяжки и ремень выполняют одну и ту же функцию — удерживают брюки в нужном положении. Если надеть эти два аксессуара одновременно, наряд становится нелепым и даже безвкусным.
«Подтяжки можно носить как чисто декоративный элемент, добавляющий костюму оригинальности, но всегда стоит помнить: они будут смотреться актуально только в отсутствие ремня»Александр КузиковСтилист