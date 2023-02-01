8 ошибок в стиле, которые допускают мужчины

Важно знать основные правила как в деловом, так и в повседневном стиле.

Мода для мужчин не менее сложна и многообразна, чем для женщин. Поэтому разобраться во всех нюансах стиля сильной половине не всегда удается. Как избежать самых распространенных ошибок при создании мужского образа, рассказал стилист Александр Кузиков.

Одежда — показатель статуса, образа жизни и принадлежности к определенному кругу. Именно эти факторы диктуют, как нужно выглядеть. В современном обществе по-прежнему встречают по одежке. Поэтому все больше мужчин (да и женщин) интересуются стилем как инструментом, с помощью которого можно не просто хорошо выглядеть, но и в какой-то мере повысить свой статус.

Белые носки под брюки

Белые носки принято надевать под спортивный костюм и кроссовки. Для туфель больше подходят темные носки, даже если обувь коричневая или бежевая.

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Слишком длинные или короткие брюки

Чересчур длинные или короткие брюки выглядят так, будто вы ошиблись с размером. Если штаны не доходят до щиколотки, лучше оставить их в магазине.

Брюки не должны лежать на обуви и тем более доставать до пола. В идеале штанины чуть касаются обуви. Для классических брюк допускается длина до середины каблука.

Карманы, набитые вещами

Обычно на мероприятие или прогулку приходится брать хотя бы несколько небольших вещей: телефон, ключи, карты, платок, которые в итоге раскладываются по карманам — ведь это быстро и удобно. Но карманы, набитые подобными мелочами, смотрятся безвкусно, особенно на узких джинсах и брюках.

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Неподходящий пиджак

Несуразно сидящий пиджак перечеркнет все старания выглядеть стильно. Правильная длина — до основания большого пальца руки. Рукава должны заканчиваться чуть выше запястья и оставлять на виду 1-2 сантиметра манжеты рубашки.

Предпочтение лучше отдавать качественной и плотной ткани, которая будет держать форму и придаст внешнему виду изысканность и дороговизну.

Неуместная длина рукава рубашки

Рубашки с коротким рукавом были созданы для того, чтобы немного отойти от классического стиля в теплое время года. Они прекрасно сочетаются с джинсами или шортами.

Носить рубашки с коротким рукавом нужно навыпуск, то есть не заправляя в брюки, и без второго слоя. Надевать к ним галстук не следует, как и надевать их под теплый строгий пиджак.

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Слишком большие рубашки

Оверсайз сейчас в моде, но это не относится к рубашкам классического стиля. Неподходящее по размеру изделие будет выглядеть неаккуратно и может исказить пропорции тела не в лучшую сторону.

Застегнутая верхняя пуговица на рубашке

Верхняя пуговица обязательно должна быть застегнута, если сверху вы надеваете галстук. В противном случае лучше оставить ее незастегнутой, сделав образ более стильным и расслабленным.

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Подтяжки вместе с ремнем

Подтяжки и ремень выполняют одну и ту же функцию — удерживают брюки в нужном положении. Если надеть эти два аксессуара одновременно, наряд становится нелепым и даже безвкусным.