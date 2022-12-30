Как не заснуть в новогоднюю ночь? 4 эффективных совета от сомнолога

Сегодня, 16:00
Часто ожидания от празднования Нового года расходятся с реальностью. Из-за предпраздничного аврала на работе накапливается усталость, и, вместо того чтобы зажигать до утра, как мы мечтали неделями, вскоре после боя курантов приходится просто пойти спать.
Врач невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Ирина Завалко поделилась несколькими рекомендациями о том, как сохранить бодрость в самую долгожданную ночь года.
Не бойтесь, что это помешает подготовке к празднованию. Правильный отдых займет меньше времени, чем подарит вам в новогоднюю ночь.
И так, если удастся, постарайтесь поспать во второй половине дня, примерно в 17.00-18.00.
Советую выделить время перед всеми хлопотами, чтобы взбодриться. Желательно 20-30 минут, потому что, если поспать больше, человек может чувствовать себя разбитым и уставшим.Ирина ЗавалкоВрач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
И не переживайте, что заснуть не получится.
Во-первых, мысли в стиле «я не смогу и весь план провалится» только добавят напряжения, и в результате заснуть станет совсем невозможно.
А если человек идет отдыхать с настроем хотя бы полежать, вероятность того, что он сможет погрузиться в сон, больше.Ирина ЗавалкоВрач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
Во-вторых, просто полежать с закрытыми глазами — тоже вполне себе отдых.
Спокойное бодрствование, когда мы расслабляем все мышцы, слегка успокаиваем мысли, рассматривается организмом как некая перезагрузка. Это помогает и взбодриться, и дольше не засыпать впоследствии.Ирина ЗавалкоВрач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
Как бы охотно ни верилось в обратное, особенно на новогодней вечеринке, но алкоголь бодрости не товарищ. Он обладает расслабляющим действием, в том числе может способствовать засыпанию.
Умерить пыл придется и по отношению ко всеми нами любимым новогодним салатикам, которые никак не назовешь легкими. Потому что тяжелая пища тоже вызывает сонливость.
Речь в первую очередь о жирном, жареном, остром. Обо всем, что долго переваривается и может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Такая пища может приводить к менее активному состоянию, которое на фоне того, что человек привык в это время спать, может мешать поддерживать бодрствование.Ирина ЗавалкоВрач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
Не стоит просто сидеть за столом перед телевизором. Даже если это ваш любимый стиль празднования, периодически нужно прерываться на какую-нибудь физическую активность, иначе все очень скоро закончится теплой уютной кроватью.
Можно потанцевать, выйти на свежий морозный воздух, поводить хоровод, поиграть в снежки.Ирина ЗавалкоВрач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
Не стоит употреблять кофе и крепкий чай, особенно ближе к утру.
Если вы понимаете, что еще час-два будет веселье, а потом все пойдут спать, не стоит тянуться за чашкой кофе. Потому что, помимо того чтобы повеселиться в новогоднюю ночь, надо думать еще о том, как восстановиться после нее. Эта чашка кофе может помешать потом отоспаться.Ирина ЗавалкоВрач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
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