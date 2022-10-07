Как обнаружить онкологию в самом начале? Советы хирурга

Как проявляет себя рак на ранних стадиях, знает детский хирург Роман Булавко

Что такое рак?

Рак, онкология, злокачественная опухоль — все это синонимы, обозначающие одно страшное заболевание, носящее жизненно опасную форму. Оно может возникнуть в любой системе организма или органе, причем не только у людей, но и у животных.

Онкологические заболевания основаны на разрастании клеток, имеющих повреждения и мутации в своей структуре, являющихся атипичными. Они довольно быстро заменяют собой здоровые ткани, со временем нарушая работу всего организма и приводя к необратимым последствиям.

Усталость — один из признаков болезни. Фото Global Look Press

Почему важно знать признаки развивающейся опухоли?

Если на первой стадии онкологии, когда размножение раковых клеток только началось, ее победить реально, то последняя, четвертая стадия фактически неизлечима. Поэтому чем скорее новообразование будет замечено и диагностировано, тем эффективнее окажется лечение, меньше пострадают другие органы и ткани.

Пока раковые клетки не просочились в кровеносную систему и лимфоток, не начали распространяться по всему организму, процесс все еще обратим. Когда опухоль заметна невооруженным глазом, ощутима и доставляет дискомфорт, велика вероятность того, что заболевание уже запущено и беспрепятственно прогрессирует.

Общие симптомы онкологии на ранних стадиях

Роман Булавко в своем видеоблоге говорит о том, что практически все виды рака имеют определенную симптоматику в зависимости от локализации и стадии и заметить ее вполне возможно еще на раннем этапе:

в месте роста онкологии появляется болевой синдром;

ухудшается общее состояние организма, самочувствие;

незначительно повышается температура (уже опасно);

меняются вкусовые предпочтения, снижается аппетит, как следствие — и масса тела в короткие сроки без специальных диет и упражнений (5 кг и более).

В суете будней не каждый заметит и поймет, с чем могут быть связаны те или иные симптомы. Вряд ли кто-то обратит особое внимание на усталость и апатию, снижение активности или раздражительность, тогда как стоило бы — вполне возможно, это одни из признаков развивающегося недуга.

Заболевание прогрессирует, если появились такие признаки, как:

тошнота, рвота, проблемы с глотанием;

изменение цвета кожи и ногтей, ухудшение их состояния, появление пятен, возможный зуд;

нарушение метаболизма;

гипогликемия (патологическое снижение глюкозы в крови);

синдром Кушинга (чрезмерная выработка кортизола надпочечниками);

постоянно повышенная температура (говорит о том, что снижен иммунитет и организм уже не справляется).

Появление черного акантоза (изменение качества и структуры кожи, злокачественный дерматоз) может за пару-тройку месяцев, а порой и лет, сигнализировать о возможной онкологии, в частности раке желудка.

Если появились незаживающие раны и язвы на теле или слизистых, а также кровяные или слизистые выделения, это крайне опасный знак — немедленно обратитесь к врачу.

Определить онкологию должен специалист после полноценного обследования, которое может включать:

сбор анамнеза, визуальный осмотр, пальпацию;

общий анализ крови, биохимию;

анализ мочи и кала;

колоноскопию и гастроскопию (ФГДС);

рентген внутренних органов, МРТ, КТ.

В наше время по-настоящему важно регулярно посещать врачей с целью профилактических осмотров, сдавать анализы. Только так можно обнаружить заболевание, в том числе и онкологию, в зачатке.

Пробирка с кровью пациента. Фото Global Look Press

Первые признаки лейкемии

Рак крови, лейкемия, или в народе — белокровие, характеризуется увеличением числа лейкоцитов — белых кровяных телец, из-за чего кровь приобретает специфический бледный оттенок. Но и это не самое страшное, что происходит с организмом человека:

ослабляется иммунитет, нет возможности противостоять любым, даже незначительным инфекциям;

происходят различные мутации в крови.

Раковые клетки бесконтрольно делятся и вытесняют здоровые, вместе с кровью попадая во все органы.

Особенно внимательным стоит быть, если:

много курите;

подвергались облучению или химиотерапии;

имели длительный контакт с бензолом, формальдегидом и другими опасными химическими веществами;

вследствие той или иной патологии костный мозг не вырабатывает клетки крови;

в семье кто-то имел онкологические заболевания, Т-клеточный вирус или синдром Дауна.

Обратите внимание на такие симптомы, как:

нарастающая беспричинная слабость;

шум в голове, головокружение;

воспаление любых лимфоузлов;

подкожные уплотнения;

кровоточивость и отеки десен, слизистых, геморрой;

участившиеся инфекции;

распирающая тяжесть в печени и селезенке;

боли в костях и суставах.

Заметив подобные симптомы, обратитесь к гематологу, а лучше даже к онкогематологу.

Осмотр пациента. Фото Global Look Press

Первые симптомы онкологии кожи

Любые изменения кожных покровов, их цвета или текстуры, могут быть опасны, сигнализировать в том числе о кожной онкологии.

Рак кожи бывает нескольких видов:

базальноклеточный, или базалиома, появляется чаще на лице (нос, лоб, верхние и нижние веки, щеки), удаляется путем иссечения, лазером, криотерапией;

плоскоклеточный, более агрессивен, чем базалиома, поражает лицо и открытые участки тела (грудь, плечи и пр.), удаляется методом иссечения, применяется иммунотерапия, возможна лучевая терапия;

меланома, злокачественная опухоль, развившаяся из пигментных клеток, может образоваться не только на коже, но и на слизистых оболочках или сетчатке глаза, опасна, может проникать в любые ткани и органы, а также повторяться после излечения.

Первые два вида вылечиваются более чем в 80% случаев, редко дают метастазы. Их сложно отнести к привычной онкологии, но это не говорит о том, что на них не стоит обращать внимания и лечить. А лечатся они довольно неплохо и эффективно, особенно на ранних стадиях. Если вовремя не обратиться, можно получить довольно серьезные, уродующие осложнения, которые требуют сложного хирургического вмешательства и восстановления.

Симптомом, который должен заставить вас обеспокоиться, должна быть любая ранка, которая долго не заживает. Некоторые могут ждать месяц, а то и несколько лет. Ранка незначительная, кровит, потом покрывается корочкой и вроде бы заживает, существенного дискомфорта нет. В этом и таится опасность.

Любые образования на вашем теле могут оказаться злокачественными, не бойтесь и не стесняйтесь показать их доктору. Ведь время в случае с онкологией очень ценно.

Осмотр пациента. Фото Global Look Press

Первые признаки опухоли головного мозга

Опухоли головного мозга разделяют на два типа:

первичные, когда поражается именно какой-то из отделов головного мозга;

вторичные, когда это становится следствием метастазирования из других органов и систем, пораженных ранее.

Новообразование может быть в любом месте внутри черепа, вырасти из мозговой ткани, нервов или оболочек.

К первичные признакам рака головного мозга можно отнести:

нарушение чувствительности;

резкое ухудшение зрения, слуха;

приступы эпилепсии;

нарушение движения и координации, напоминающее болезнь Паркинсона;

речевые нарушения и пр.

Симптомы сложны тем, что их можно спутать с другими заболеваниями. Их проявление зависит от локализации опухоли в определенном участке мозга, и нарушается именно та функция, за которую этот участок отвечает.

Могут быть и общемозговые симптомы:

специфичная распирающая головная боль по утрам;

локальные боли в голове (постоянно в одном месте);

тошнота, рвота.

Чтобы убедиться и подтвердить или отвергнуть симптоматику, врачом будут обязательно назначены МРТ и КТ мозга.

Осмотр пациента. Фото Global Look Press

Первые симптомы рака полости рта

Рак полости рта — одно из частых заболеваний, особенно среди мужчин. Чаще всего оно связано с курением и неумеренным потреблением алкоголя. Но даже не будучи подверженным таким вредным привычкам, можно попасть в зону риска.

Спровоцировать онкологию полости рта могут бактерии. Если вы не соблюдаете гигиену или пренебрегаете своевременным лечением зубов и регулярным профилактическим посещением стоматолога, будьте готовы ко всему.

Первые признаки рака полости рта — это язвочки во рту. Если они становятся хроническими, это повод обеспокоиться. Бывают случаи, когда некачественно установленный имплант постоянно доставляет дискомфорт и повреждает слизистую, это обязательно нужно исправить.

В случае определенных сомнений в отношении здоровья полости рта обязательно обратитесь к стоматологу или онкологу.

Первые признаки рака легких

Рак легких является довольно опасным и неприятным заболеванием, доставляющим постоянный дискомфорт. Его можно определить по таким признакам, как:

кашель с выделением мокроты;

сухой кашель;

увеличение шейных, надключичных или подмышечных лимфоузлов;

трудности с дыханием, одышка;

боли в грудной клетке.

Если при кашле выделяется мокрота с кровью, нужно поспешить к врачу, чтобы он провел рентген, КТ, бронхоскопическое исследование и как можно скорее назначил лечение.

Осмотр пациента. Фото Global Look Press

Первые симптомы онкологии желудка и кишечника

Онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта в последнее время не редкость. Наш образ жизни и питание накладывают видимый отпечаток на здоровье.

Рак желудка характеризуется:

тяжестью в животе;

изменениями вкусовых пристрастий;

ранним насыщением, снижением аппетита и потерей веса.

Уже при этих признаках нужно обратиться хотя бы к гастроэнтерологу. Потому что следующим этапом будут внутренние кровотечения, которые заявят о себе кровавой рвотой и черным стулом со зловонным запахом. Лучше этого не дожидаться.

Очень схожи эти симптомы с признаками рака кишечника, их могут дополнить:

появление не только крови, но и слизи при дефекации;

дискомфорт в области заднего прохода.

Если заметили подобное, немедленно обратитесь к проктологу. 90% рака кишечника развивается из полипов. После 45-50 лет нужно обязательно раз в год проходить осмотр у врача, делать гастроскопию и колоноскопию.

Первые признаки рака печени

Предпосылками развития рака печени могут быть любые ее хронические заболевания, в том числе длительный вирусный гепатит. К первым симптомам, которые станут заметны, относятся желтизна кожи и склер глаз. Однако может быть уже поздно.

Поэтому обратиться к специалисту необходимо после любых токсических поражений, будь то алкоголь, химические вещества или фармакология, а также имея генетическую предрасположенность или иные онкологические заболевания, во избежание вторичного метастазирования.

Первые симптомы опухоли почек

К сожалению, почки не дают первичных симптомов, они не болят. Выявить опухоль может только ультразвук. Периодически проходить обследование нужно при наличии такой предрасположенности, как:

сахарный диабет;

ожирение;

гиподинамия;

курение;

переедание.

Осмотр пациента. Фото Global Look Press

Первые признаки онкологии груди

Рак груди преимущественно бывает у женщин. Чтобы вовремя заметить изменения, каждый раз после менструации проводите самообследование. Если заметили какое-то уплотнение, натяжение или асимметрию, которой изначально не было, нужно обратиться к врачу. Нехорошим сигналом может быть изменение кожи в области груди, различные покраснения и пигментация.

Максимум после 40 лет каждая женщина должна регулярно делать маммографию, а лучше с 30-35.

Если вы имеете факторы риска, будьте особенно внимательны:

возраст 45-50;

наличие онкологии у родственников (репродуктивных органов, толстой кишки, груди);

злоупотребление курением и алкоголем;

ожирение;

прием оральных контрацептивов до родов.

Первые симптомы женских онкологических заболеваний

Следующее место после онкологии груди у женщин занимает рак:

матки, зависит от уровня эстрогена, о нем могут говорить длительные менструации, выделения в период менопаузы, колющие и тянущие боли в животе;

шейки матки, на первых этапах заметить довольно непросто, когда появляются боли и выделения, уже может быть поздно, увеличивается риск заболевания при наличии папилломавируса;

яичников, долго о себе никак не заявляет, вероятность возникновения велика, если постоянно присутствуют кисты (больше четырех месяцев).

Онкологические заболевания женских половых органов могут длительное время протекать незаметно. Поэтому важно:

регулярно проходить гинекологический осмотр;

сдавать мазки на жидкостную цитологию;

делать УЗИ малого таза;

проверяться на инфекции, в первую очередь на папилломавирус.

При наличии генетической предрасположенности можно сдать кровь на онкомаркеры.

Первые признаки рака простаты

Простата (предстательная железа) находится под мочевым пузырем, через нее проходит мочеиспускательный канал. С возрастом ее клетки разрастаются, что для мужчин старше 50 лет чревато аденомой, и, как следствие, возможна онкология. Ее симптомами являются:

ухудшение мочеиспускания;

ночные позывы в туалет;

ощущение, что не до конца опустошили мочевой пузырь.

Лучшим способом предотвратить и своевременно обнаружить рак простаты будет ежегодная сдача крови на простатспецифический антиген (PSA) — маркер, определяющий риск ее развития. Он должен быть в среднем не выше 4, но показатели могут варьироваться в зависимости от возраста. Современная медицина способна вылечить этот вид рака полностью, если обратиться на ранних стадиях. Если вы мужчина старше 47 лет, не забывайте сдавать PSA для контроля.