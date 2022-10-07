Как обнаружить онкологию в самом начале? Советы хирурга

Рак, онкология, злокачественная опухоль — все это синонимы, обозначающие одно страшное заболевание, носящее жизненно опасную форму. Оно может возникнуть в любой системе организма или органе, причем не только у людей, но и у животных.
Онкологические заболевания основаны на разрастании клеток, имеющих повреждения и мутации в своей структуре, являющихся атипичными. Они довольно быстро заменяют собой здоровые ткани, со временем нарушая работу всего организма и приводя к необратимым последствиям.
Если на первой стадии онкологии, когда размножение раковых клеток только началось, ее победить реально, то последняя, четвертая стадия фактически неизлечима. Поэтому чем скорее новообразование будет замечено и диагностировано, тем эффективнее окажется лечение, меньше пострадают другие органы и ткани.
Пока раковые клетки не просочились в кровеносную систему и лимфоток, не начали распространяться по всему организму, процесс все еще обратим. Когда опухоль заметна невооруженным глазом, ощутима и доставляет дискомфорт, велика вероятность того, что заболевание уже запущено и беспрепятственно прогрессирует.
Роман Булавко в своем видеоблоге говорит о том, что практически все виды рака имеют определенную симптоматику в зависимости от локализации и стадии и заметить ее вполне возможно еще на раннем этапе:
в месте роста онкологии появляется болевой синдром;
ухудшается общее состояние организма, самочувствие;
незначительно повышается температура (уже опасно);
меняются вкусовые предпочтения, снижается аппетит, как следствие — и масса тела в короткие сроки без специальных диет и упражнений (5 кг и более).
В суете будней не каждый заметит и поймет, с чем могут быть связаны те или иные симптомы. Вряд ли кто-то обратит особое внимание на усталость и апатию, снижение активности или раздражительность, тогда как стоило бы — вполне возможно, это одни из признаков развивающегося недуга.
Заболевание прогрессирует, если появились такие признаки, как:
тошнота, рвота, проблемы с глотанием;
изменение цвета кожи и ногтей, ухудшение их состояния, появление пятен, возможный зуд;
нарушение метаболизма;
гипогликемия (патологическое снижение глюкозы в крови);
синдром Кушинга (чрезмерная выработка кортизола надпочечниками);
постоянно повышенная температура (говорит о том, что снижен иммунитет и организм уже не справляется).
Появление черного акантоза (изменение качества и структуры кожи, злокачественный дерматоз) может за пару-тройку месяцев, а порой и лет, сигнализировать о возможной онкологии, в частности раке желудка.
Если появились незаживающие раны и язвы на теле или слизистых, а также кровяные или слизистые выделения, это крайне опасный знак — немедленно обратитесь к врачу.
Определить онкологию должен специалист после полноценного обследования, которое может включать:
сбор анамнеза, визуальный осмотр, пальпацию;
общий анализ крови, биохимию;
анализ мочи и кала;
колоноскопию и гастроскопию (ФГДС);
рентген внутренних органов, МРТ, КТ.
В наше время по-настоящему важно регулярно посещать врачей с целью профилактических осмотров, сдавать анализы. Только так можно обнаружить заболевание, в том числе и онкологию, в зачатке.
Рак крови, лейкемия, или в народе — белокровие, характеризуется увеличением числа лейкоцитов — белых кровяных телец, из-за чего кровь приобретает специфический бледный оттенок. Но и это не самое страшное, что происходит с организмом человека:
ослабляется иммунитет, нет возможности противостоять любым, даже незначительным инфекциям;
происходят различные мутации в крови.
Раковые клетки бесконтрольно делятся и вытесняют здоровые, вместе с кровью попадая во все органы.
Особенно внимательным стоит быть, если:
много курите;
подвергались облучению или химиотерапии;
имели длительный контакт с бензолом, формальдегидом и другими опасными химическими веществами;
вследствие той или иной патологии костный мозг не вырабатывает клетки крови;
в семье кто-то имел онкологические заболевания, Т-клеточный вирус или синдром Дауна.
Обратите внимание на такие симптомы, как:
нарастающая беспричинная слабость;
шум в голове, головокружение;
воспаление любых лимфоузлов;
подкожные уплотнения;
кровоточивость и отеки десен, слизистых, геморрой;
участившиеся инфекции;
распирающая тяжесть в печени и селезенке;
боли в костях и суставах.
Заметив подобные симптомы, обратитесь к гематологу, а лучше даже к онкогематологу.
Любые изменения кожных покровов, их цвета или текстуры, могут быть опасны, сигнализировать в том числе о кожной онкологии.
Рак кожи бывает нескольких видов:
базальноклеточный, или базалиома, появляется чаще на лице (нос, лоб, верхние и нижние веки, щеки), удаляется путем иссечения, лазером, криотерапией;
плоскоклеточный, более агрессивен, чем базалиома, поражает лицо и открытые участки тела (грудь, плечи и пр.), удаляется методом иссечения, применяется иммунотерапия, возможна лучевая терапия;
меланома, злокачественная опухоль, развившаяся из пигментных клеток, может образоваться не только на коже, но и на слизистых оболочках или сетчатке глаза, опасна, может проникать в любые ткани и органы, а также повторяться после излечения.
Первые два вида вылечиваются более чем в 80% случаев, редко дают метастазы. Их сложно отнести к привычной онкологии, но это не говорит о том, что на них не стоит обращать внимания и лечить. А лечатся они довольно неплохо и эффективно, особенно на ранних стадиях. Если вовремя не обратиться, можно получить довольно серьезные, уродующие осложнения, которые требуют сложного хирургического вмешательства и восстановления.
Симптомом, который должен заставить вас обеспокоиться, должна быть любая ранка, которая долго не заживает. Некоторые могут ждать месяц, а то и несколько лет. Ранка незначительная, кровит, потом покрывается корочкой и вроде бы заживает, существенного дискомфорта нет. В этом и таится опасность.
Любые образования на вашем теле могут оказаться злокачественными, не бойтесь и не стесняйтесь показать их доктору. Ведь время в случае с онкологией очень ценно.
Опухоли головного мозга разделяют на два типа:
первичные, когда поражается именно какой-то из отделов головного мозга;
вторичные, когда это становится следствием метастазирования из других органов и систем, пораженных ранее.
Новообразование может быть в любом месте внутри черепа, вырасти из мозговой ткани, нервов или оболочек.
К первичные признакам рака головного мозга можно отнести:
нарушение чувствительности;
резкое ухудшение зрения, слуха;
приступы эпилепсии;
нарушение движения и координации, напоминающее болезнь Паркинсона;
речевые нарушения и пр.
Симптомы сложны тем, что их можно спутать с другими заболеваниями. Их проявление зависит от локализации опухоли в определенном участке мозга, и нарушается именно та функция, за которую этот участок отвечает.
Могут быть и общемозговые симптомы:
специфичная распирающая головная боль по утрам;
локальные боли в голове (постоянно в одном месте);
тошнота, рвота.
Чтобы убедиться и подтвердить или отвергнуть симптоматику, врачом будут обязательно назначены МРТ и КТ мозга.
Рак полости рта — одно из частых заболеваний, особенно среди мужчин. Чаще всего оно связано с курением и неумеренным потреблением алкоголя. Но даже не будучи подверженным таким вредным привычкам, можно попасть в зону риска.
Спровоцировать онкологию полости рта могут бактерии. Если вы не соблюдаете гигиену или пренебрегаете своевременным лечением зубов и регулярным профилактическим посещением стоматолога, будьте готовы ко всему.
Первые признаки рака полости рта — это язвочки во рту. Если они становятся хроническими, это повод обеспокоиться. Бывают случаи, когда некачественно установленный имплант постоянно доставляет дискомфорт и повреждает слизистую, это обязательно нужно исправить.
В случае определенных сомнений в отношении здоровья полости рта обязательно обратитесь к стоматологу или онкологу.
Рак легких является довольно опасным и неприятным заболеванием, доставляющим постоянный дискомфорт. Его можно определить по таким признакам, как:
кашель с выделением мокроты;
сухой кашель;
увеличение шейных, надключичных или подмышечных лимфоузлов;
трудности с дыханием, одышка;
боли в грудной клетке.
Если при кашле выделяется мокрота с кровью, нужно поспешить к врачу, чтобы он провел рентген, КТ, бронхоскопическое исследование и как можно скорее назначил лечение.
Онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта в последнее время не редкость. Наш образ жизни и питание накладывают видимый отпечаток на здоровье.
Рак желудка характеризуется:
тяжестью в животе;
изменениями вкусовых пристрастий;
ранним насыщением, снижением аппетита и потерей веса.
Уже при этих признаках нужно обратиться хотя бы к гастроэнтерологу. Потому что следующим этапом будут внутренние кровотечения, которые заявят о себе кровавой рвотой и черным стулом со зловонным запахом. Лучше этого не дожидаться.
Очень схожи эти симптомы с признаками рака кишечника, их могут дополнить:
появление не только крови, но и слизи при дефекации;
дискомфорт в области заднего прохода.
Если заметили подобное, немедленно обратитесь к проктологу. 90% рака кишечника развивается из полипов. После 45-50 лет нужно обязательно раз в год проходить осмотр у врача, делать гастроскопию и колоноскопию.
Предпосылками развития рака печени могут быть любые ее хронические заболевания, в том числе длительный вирусный гепатит. К первым симптомам, которые станут заметны, относятся желтизна кожи и склер глаз. Однако может быть уже поздно.
Поэтому обратиться к специалисту необходимо после любых токсических поражений, будь то алкоголь, химические вещества или фармакология, а также имея генетическую предрасположенность или иные онкологические заболевания, во избежание вторичного метастазирования.
К сожалению, почки не дают первичных симптомов, они не болят. Выявить опухоль может только ультразвук. Периодически проходить обследование нужно при наличии такой предрасположенности, как:
ожирение;
гиподинамия;
курение;
переедание.
Рак груди преимущественно бывает у женщин. Чтобы вовремя заметить изменения, каждый раз после менструации проводите самообследование. Если заметили какое-то уплотнение, натяжение или асимметрию, которой изначально не было, нужно обратиться к врачу. Нехорошим сигналом может быть изменение кожи в области груди, различные покраснения и пигментация.
Максимум после 40 лет каждая женщина должна регулярно делать маммографию, а лучше с 30-35.
Если вы имеете факторы риска, будьте особенно внимательны:
возраст 45-50;
наличие онкологии у родственников (репродуктивных органов, толстой кишки, груди);
злоупотребление курением и алкоголем;
ожирение;
прием оральных контрацептивов до родов.
Следующее место после онкологии груди у женщин занимает рак:
матки, зависит от уровня эстрогена, о нем могут говорить длительные менструации, выделения в период менопаузы, колющие и тянущие боли в животе;
шейки матки, на первых этапах заметить довольно непросто, когда появляются боли и выделения, уже может быть поздно, увеличивается риск заболевания при наличии папилломавируса;
яичников, долго о себе никак не заявляет, вероятность возникновения велика, если постоянно присутствуют кисты (больше четырех месяцев).
Онкологические заболевания женских половых органов могут длительное время протекать незаметно. Поэтому важно:
регулярно проходить гинекологический осмотр;
сдавать мазки на жидкостную цитологию;
делать УЗИ малого таза;
проверяться на инфекции, в первую очередь на папилломавирус.
При наличии генетической предрасположенности можно сдать кровь на онкомаркеры.
Простата (предстательная железа) находится под мочевым пузырем, через нее проходит мочеиспускательный канал. С возрастом ее клетки разрастаются, что для мужчин старше 50 лет чревато аденомой, и, как следствие, возможна онкология. Ее симптомами являются:
ухудшение мочеиспускания;
ночные позывы в туалет;
ощущение, что не до конца опустошили мочевой пузырь.
Лучшим способом предотвратить и своевременно обнаружить рак простаты будет ежегодная сдача крови на простатспецифический антиген (PSA) — маркер, определяющий риск ее развития. Он должен быть в среднем не выше 4, но показатели могут варьироваться в зависимости от возраста. Современная медицина способна вылечить этот вид рака полностью, если обратиться на ранних стадиях. Если вы мужчина старше 47 лет, не забывайте сдавать PSA для контроля.