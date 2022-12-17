Гормоны или психика — в чем главная причина ожирения? Отвечает врач

Иногда дело вовсе не в «неправильном» рационе.

Как взаимосвязаны гормоны и психика, что играет ключевую роль, объясняет психолог, тренер, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ) Артем Тужиков.

Почему возникает ожирение

Наш организм — сложная и слаженная система. Поэтому ожирение не возникает по одной-единственной причине. По своей природе оно имеет разнородное происхождение. Чтобы возникло ожирение, необходимо несколько составляющих:

генетическая (предрасположенность);

физиологическая (переедание, малоподвижный образ жизни, те самые гормоны, различные патологии и пр.);

психологическая и психиатрическая (внутреннее состояние человека).

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Поэтому и похудение, как процесс, обратный ожирению, должно проходить комплексно.

Психосоматика — это связь между головой, правильнее будет сказать — высшими вегетативными центрами центральной нервной системы (ЦНС), и органами и тканями.

Сбой в гормональной системе может доставить ряд сложностей. Однако, если разобраться, причина разлада в различных системах организма может быть запущена вами же, и впоследствии уже она будет влиять на вас, ваше настроение, здоровье и внешний вид. В отдельных случаях лишний вес и обжорство могут быть психосоматической патологией, то есть преобладающую роль в их возникновении играет психосоматика.

Немецкий психолог и психиатр Эрнст Кречмер стал первым, кто предположил связь между темпераментом, психическим состоянием и метаболическим синдромом — нарушением обмена веществ, связанным с ожирением. Он выяснил, что лица с абдоминальным ожирением (когда жир скапливается в области живота) склонны к депрессиям, инсультам, атеросклерозу и подагре. Позднее Кречмер подтвердил, что пациенты с подобным комплексом симптомов оказались подтверждены нарушениям углеводного обмена, снижению чувствительности к инсулину и вегетативной дисфункции. Кречмером же было выявлено наличие психических расстройств у лиц с морбидным ожирением (когда индекс массы тела свыше 40 или даже 35, но при этом уже имеются осложняющие заболевания). Таким образом, депрессия, тревога и ожирение оказывают друг на друга взаимно негативное влияние.

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Исследования, проведенные немецким ученым и его последователями, доказывают, что наше психоэмоциональное состояние напрямую связано с физическим, которое обеспечивается сложной работой различных систем, в том числе и гормональной. К примеру, в основе депрессий, расстройств пищевого поведения и, как следствие, ожирения может лежать дисфункция передачи нервного сигнала в ЦНС, в которой задействованы серотонин, норадреналин и дофамин. Каждый из этих гормонов играет важную функцию в организме:

серотонин ускоряет насыщение, влияет на аппетит и выбор макронутриентов. Его дефицит увеличивает желание потреблять углеводы, которые снижают симптомы тревожности и увеличивают ИМТ;

норадреналин может как повысить аппетит, так и напрочь вас его лишить;

дофамин усиливает приятные впечатления от приема пищи, снижает объем и число приемов еды, влияет на расход энергии.

Работа этих гормонов напрямую связана с сигналами, которые посылает или не посылает наша нервная система, с настроением и физическим состоянием.

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Как работает психосоматика

Исследовательский центр ХАНТА (Норвегия) не так давно завершил масштабное исследование того, как состояние здоровья людей и их информированность об этом влияют на качество жизни. Участниками эксперимента стали пациенты с:

сахарным диабетом (относится к заболеваниям эндокринной системы, связанным с нарушением углеводного обмена);

гипертонией (в том числе связана с поражениями эндокринных органов, при которых нарушен синтез гормонов);

гипотиреозом (заболевание эндокринной системы, характеризующееся нехваткой гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ, влияют на эмоциональный фон, а их дефицит может нарушать работу сердца и почек, вызывать ожирение, снижать иммунитет и приводить к бесплодию).

Испытуемых разделили на 4 группы:

абсолютно здоровые;

люди с заболеваниями, которые о них не знали;

люди, которые узнали о наличии заболеваний на этапе диагностики, до исследования;

люди, которые давно знали о своих проблемах со здоровьем.

По итогу исследований наивысшую субъективную (личную) оценку качества жизни дали те пациенты, кто имел заболевания и об этом не знал. Самые низкие оценки были у тех, кто узнал о своем недуге перед исследованием.

Исследование норвежских ученых — яркое подтверждение тому, что наше самочувствие неразрывно связано с психикой, а наше отношение к той или иной ситуации в 95% случаев — самопрограммирование или психосоматика. Поэтому искать причину лишнего веса, расстройств пищевого поведения и прочего нужно внутри себя, но не в гормонах, а в своем психическом состоянии. Этот вопрос требует комплексного решения. Нельзя сбросить все на гормоны и продолжить безмерно есть под этим предлогом или требовать помощи у врачей. В итоге все равно отправной точкой к достижению результата станет комплексный подход: