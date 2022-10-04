Как питаться экономно. Рекомендации врача и примеры рациона на день

Важно, чтобы даже дешевое питание оставалось сбалансированным.

О чем нельзя забывать при составлении бюджетного рациона

Даже если вы решили начать серьезно экономить на еде — не спешите хвататься за сосиски с хлебом. Питаться недорого совсем не обязательно означает забыть о своем здоровье.

«Главное — чтобы даже в доступном питании продолжали присутствовать белки, полезные жиры, углеводы и клетчатка, — подчеркивает врач-нутрициолог Алиса Гаргаева, — и есть цельные полезные продукты, которые позволят соблюдать это правило и сэкономить куда больше денег, чем если вы будете питаться полуфабрикатами».

Как питаться экономно? Фото Global Look Press

Доступные источники белка и полезных жиров

Источник самого качественного белка — мясо — доступным продуктом назвать сложно. Однако заменить его на недорогой и не менее полезный не так уж и сложно — на помощь придет мясо птицы, а также субпродукты:

«Стоит обратить внимание на куриные и индюшачьи сердечки, богатые коэнзимом q10, куриную и индюшачью печень, куриные желудочки, бараньи и говяжьи сердца и языки».

Перечисленные продукты примечательны еще и тем, что, в отличие от белого мяса, которым часто из экономии заменяют красное, нисколько не проигрывают ему по содержанию железа. Даже, наоборот, превосходят его.

Есть и еще один вид субпродуктов, чью пользу и дешевизну сложно переоценить, — говяжьи сахарные кости. Костный бульон можно взять за основу приготовления супов, каш и других блюд, а можно и употреблять в пищу отдельно.

«Главное, помнить, что оптимальное время варки бульона — 12 часов! Он получается легкоусвояемым и очень питательным. Является ценнейшим источником белка, коллагена. Питает кожу, ногти, волосы. Поддерживает опорно-двигательный аппарат: кости, суставы, связки. Также полезен при железодефиците, проблемах раздраженного кишечника, гипоацидности (пониженная кислотность желудочного сока)».

И белок, и полезные жиры содержат недорогие виды рыбы, хоть жира в них и меньше, чем, скажем, в семге, форели и лососе. Нутрициологи рекомендуют остановить выбор на кете и кижуче.

И, наконец, самый быстро- и легкоусвояемый белок, вместе с полезными жирами, содержится в яйцах.

«В яйцах собран полный комплекс аминокислот с высоким уровнем усвоения, лютеин, селен, лецитин, который улучшает память, позитивно влияет на другие когнитивные функции, помогает нервной системе, укрепляет мембрану клеток».

Самые полезные из яиц — яйца кур, находящихся на свободном выгуле, цесарок и перепелок.

Среди масел предпочтение лучше отдавать сливочному с содержанием молочного жира не ниже 82,5 процента и нерафинированному оливковому — как правило, в супермаркетах всегда можно найти хотя бы одно наименование по акции.

Как питаться экономно? Фото Global Look Press

Доступные источники углеводов

Со стоимостью углеводсодержащих продуктов все относительно просто и без «диет для кошелька», поэтому тут разумным решением будет сэкономить, исключив из рациона так называемые «быстрые» углеводы: рафинированные сахара, варенье, шоколадки, печенья, и прочие сладости.

А оставить, соответственно, полезные углеводы.

Они содержатся во всех видах круп, а также в корнеплодах: картофель, морковь, батат, свекла, корень сельдерея.

Качественные углеводы можно получить из макарон, но выбирать следует те, что производятся из твердых сортов пшеницы.

Не стоит забывать и про недорогие умеренно-крахмалистые овощи, которые являются источником одновременно и углеводов, и клетчатки: кабачки, цукини, брокколи, цветная капуста.

Как питаться экономно? Фото Global Look Press

Доступные источники клетчатки

Категория, которую ни в коем случае не стоит упускать из виду, если хотите сохранить нормальное функционирование и здоровье своего кишечника, а также всех зависящих от него систем организма, — продукты, содержащие клетчатку.

Экономнее всего будет получать клетчатку из сезонных овощей, причем желательно цельных, с кожурой, а также свежей зелени и ягод — если, например у вас или ваших близких есть свой огород.

Среди фруктов предпочтение стоит отдать богатым клетчаткой цитрусовым: апельсины и мандарины обычно стоят относительно недорого.

Источниками одновременно клетчатки и растительного (а значит, усваиваемого значительно слабее, чем животного) белка являются фасоль, горох и чечевица, а также злаки.

Примеры рациона на день

Пример 1.

Завтрак:

кукурузная каша со сливочным маслом;

горсть смородины;

вареное яйцо.

Обед:

гороховый суп на костном бульоне;

тушеная куриная печень с рисом;

припущенные кабачки.

Ужин:

кета на пару;

вареная цветная капуста с зеленью и оливковым маслом.

Как питаться экономно? Фото Global Look Press

Пример 2.

Завтрак:

пшенная каша с тыквой и сливочным маслом;

омлет.

Обед:

суп из куриных потрошков;

тушеная треска;

макароны из твердых сортов пшеницы на сливочном масле;

тушеная белокочанная капуста.

Ужин:

филе индейки тушеное с овощами.

Пример 3.

Завтрак:

перловка на костном бульоне;

яйцо пашот;

свежий апельсин.

Обед:

рыбный суп;

тушеная говяжья печень;

вареный картофель со сливочным маслом;

вареная стручковая фасоль.

Ужин:

вареная куриная грудка;

капуста брокколи, припущенная на оливковом масле с чесноком.