5 главных ошибок, которые мешают похудеть после праздников

Радикальный подход может только навредить.

После окончания праздников многие сталкиваются с последствиями сбитого режима. Переедание, недостаток движения, поздний отход ко сну — все это приводит к лишним килограммам и последующим мыслям об избавлении от них. И на этом этапе принимается много поспешных и опасных для здоровья решений. Разберемся, какие методики для снижения веса не стоит пробовать, чтобы прийти в «допраздничную» форму.

Если после всех застолий вы заметили у себя пару лишних кило и намерены от них избавиться, то старайтесь обойти стороной следующие способы.

Резкое снижение калорийности меню

Желание побыстрее избавиться от лишних килограммов вполне объяснимо, но снижать калорийность рациона до минимума, садиться на жесткие диеты точно не стоит. Дело в том, что радикальные способы похудения могут помочь, но не так, как вы бы этого хотели. За короткий промежуток времени уйдет вода, а жировая масса останется почти в полном объеме. Потому что жир не способен с такой скоростью покидать организм. Как итог, вес в скором времени вернется, возможно, даже в большем количестве.

Freepik/senivpetro

Чтобы получить долгосрочный результат и похудеть за счет жировых отложений, необходимо слегка снизить калорийность питания, начать больше двигаться и приготовиться подождать чуть дольше, чем если бы вы сели на диету. Но в таком случае вы не только похудеете, но еще и сделаете это без вреда для организма и своего психологического состояния. При условии полноценного питания и допустимого дефицита калорий у вас не возникнет недостатка витаминов и минералов, а психика не пострадает из-за резких перепадов в питании, когда только что можно было все и в неограниченных количествах, а сейчас почти все продукты попали в категорию запретных.

Тренировки в усиленном режиме

Если все праздники вы провели в спокойном режиме, не посещали спортзал, то стоит проявить осторожность. Вам не только не следует усиленно начинать тренироваться, но даже возвращаться в привычный режим занятий надо постепенно. После большого количества калорийных, жирных блюд и алкогольных напитков, которые стали для организма стрессом, есть вероятность нанести вред сердечно-сосудистой системе и органам желудочно-кишечного тракта слишком интенсивными занятиями.

Freepik/standret

Поэтому если у вас были силовые тренировки, то к привычным рабочим весам возвращайтесь не сразу, дайте себе время на адаптацию. Если чувствуете, что пока не готовы к силовым, начните с кардио: это поможет подготовить сердце к нагрузкам.

Детоксы

Многочисленные программы по очистке организма, печени и других органов с невероятной активностью начинают зазывать к себе после праздников. Но не спешите пробовать эти методы на себе: если приглядеться, многие подобные программы рассчитаны на короткий срок, в неделю или две, и обещают быстрый результат. Схема действия здесь совпадает с тем, как работают жесткие диеты, о которых вы читали выше.

Поэтому, если хотите помочь организму справиться с последствиями переедания, начните больше двигаться, старайтесь больше гулять и употребляйте больше свежих овощей и фруктов. Содержащаяся в них клетчатка быстро насытит, а еще наладит работу ЖКТ, что особенно важно в период после праздников.

Исключение жиров из рациона

Может показаться, что после жирных салатов, десертов, закусок организм насытился жирами на год вперед. Но это не так.

Во-первых, речь идет о насыщенных жирах, которых и в обычной жизни у большинства хватает в рационе, не говоря о праздничных днях. Если говорить о ненасыщенных жирных кислотах, содержащихся в авокадо, орехах, растительных маслах, жирной морской рыбе, то именно они и должны составлять большую часть от всех жиров в нашем повседневном меню, оставляя мясу, молочным продуктам, сырам меньшую долю.

Freepik/haritanita

Во-вторых, без наличия жиров питание не может считаться полноценным. Поэтому старайтесь не исключать жиры, а выбирать разные их источники, комбинируя и чередуя их.

Разгрузочные дни

Как и диеты, изначально это понятие имело только медицинский характер, но с течением времени вышло в массы. Это говорит о том, что без контроля со стороны врача самостоятельно назначать себе разгрузочные дни нельзя. Они имеют множество особенностей и противопоказаний.

Кроме того, надо понимать, что один или даже два дня не сыграют роли в похудении, а только обострят чувство голода, после которого вырастет риск переедания. В большинстве случаев организм сам подсказывает, что необходимо снизить количество потребляемых калорий: у вас может снизиться аппетит, уменьшиться размер порций, в результате чего ослабится нагрузка на пищеварительную систему.

И есть еще одно правило, про которое стоит помнить: не ругайте себя. Увидев большую цифру на весах, первая реакция у большинства — это чувство вины, желание сразу же сильно ограничить себя в питании. Но важно понимать, что вы отдыхали, вкусно и весело проводили время, и ничего страшного не произошло, даже если вес стал больше за эти дни.

Просто вернитесь в привычный режим, не предпринимая дополнительных действий. Иногда и этого бывает достаточно, чтобы вес начал снижаться. Сделайте основой рациона питательные продукты, способные хорошо насыщать, покупайте сезонные фрукты и питайтесь с учетом чувства голода, пусть именно он будет главным индикатором, тогда справиться с последствиями праздников будет легче.

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