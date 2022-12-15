5 признаков плоскостопия. Проверяем себя по списку

Вы могли привыкнуть к неприятным симптомам, а ведь от них можно избавиться.

Плоскостопие можно назвать самым распространенным ортопедическим заболеванием. Его симптомы люди обычно игнорируют до тех пор, пока не наступит более серьезная стадия. При отсутствии лечения плоскостопие нередко приводит к развитию других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Когда стопы не справляются с ударной нагрузкой при ходьбе или беге, страдают коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. Все это часто заканчивается хроническими болями в ногах, спине и пояснице.

Если вы своевременно позаботитесь о здоровье стоп, такого развития событий можно избежать. Существует пять признаков того, что вашим ногам срочно нужна помощь. Игнорировать их определенно не стоит.

Боль, усталость и тяжесть

Чаще всего эти симптомы появляются после прогулок, даже не очень продолжительных. Они могут заявить о себе вечером, когда вы вернулись с работы. Если ноги болят и устают постоянно, значит, стопы не справляются с элементарными физическими нагрузками, которые вы испытываете в течение дня.

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Так как после отдыха или сна эти неприятные ощущения уходят, многие до последнего откладывают посещение врача и не пытаются выяснить причину их возникновения. Подобный подход к здоровью и становится причиной серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Проблемы с осанкой и походкой

Из-за плоскостопия нагрузка во время ходьбы или бега полностью оказывается на всю подошвенную часть стопы. В результате неправильной опоры меняется походка. Появляются неуклюжесть, нарушается координация движений. В запущенных случаях человек даже начинает косолапить или хромать.

Нарушение походки влияет и на осанку. Мышцы спины пытаются вернуть туловище в естественное положение, сильно напрягаются и в итоге быстро устают. Со временем они адаптируются к новым условиям и неестественная осанка закрепляется.

Попросите близких понаблюдать за вами. Порой даже не специалист замечает изменение походки.

Натоптыши

Сухие мозоли (натоптыши) — сигнал того, что стопы не справляются с ударной нагрузкой. Они появляются в результате постоянного давления и механического воздействия на кожу стоп, которое вызвано ношением неправильно подобранной обуви или плоскостопием. Если вы сменили туфли, а натоптыши не проходят, то, скорее всего, причина в плоскостопии.

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Стертый каблук

При отсутствии патологий каблук у любой обуви изнашивается равномерно. Сильно стертый внутренний край каблука любимых туфель говорит об избыточной нагрузке на эту область. Зачастую причина ее появления — продольное плоскостопие.

Неравномерный отпечаток стопы на стельке

Понять, правильно ли стопы распределяют нагрузку, можно и по стелькам. Если они изношены равномерно, волноваться не стоит. Сильно стертая часть стельки с внутренней стороны в определенных случаях сигнализирует о плоскостопии. Насторожить должны и заметные потертости в области переднего отдела стопы, пальцев, особенно большого, или в зоне пятки.

Точно определить наличие плоскостопия может только травматолог-ортопед. На приеме врач выполняет пациенту сканирование стоп. Эта процедура проводится с помощью специального оборудования — плантографа. Она дает максимально полную информацию о состоянии ног. По результатам сканирования врач выявляет плоскостопие или исключает его.

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При необходимости доктор подбирает ортопедические стельки, которые помогают бороться с патологией. Изделия устанавливают стопы в физиологически правильное положение, защищают их от ударных нагрузок и корректируют походку.

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