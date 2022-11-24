Как понять, что у вас проблемы с памятью? 10 тревожных симптомов

Первые изменения, как правило, замечает не сам человек, а его близкие.

Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее неврологическое расстройство, которое приводит к уменьшению головного мозга (атрофия) и смерти его нейронов. Это наиболее распространенная причина деменции, постоянного ухудшения мышления, изменений в поведении. Все это влияет на способность человека жить независимо от других.

Почему развивается болезнь Альцгеймера

Точные причины болезни Альцгеймера не до конца понятны и изучены. Большинство ученых считают, что в основе заболевания лежит сочетание генетических, экологических и жизненных факторов, которые влияют на мозг человека и развиваются с возрастом.

Повреждения чаще появляются в области мозга, которая контролирует память. Причем процесс начинается за несколько лет до появления первых симптомов. Потеря нейронов распространяется непредсказуемо на другие области мозга. И на поздней стадии заболевания его объем значительно уменьшается.

Риск болезни Альцгеймера немного выше, если среди родственников первой линии (родители, брат, сестра, бабушки и дедушки) кто-то болен. До конца генетическая природа заболевания не изучена и активно изучается сейчас.

Какие симптомы у болезни Альцгеймера

Самые ранние признаки заболевания, как правило, ярче всего проявляются в виде забывчивости о последних событиях и разговорах. Сначала человек с болезнью Альцгеймера может осознать, что ему трудно запоминать вещи и организовывать мысли.

Aiony Haust/Unsplash

Зачастую раньше всего изменения замечают близкие. К таким «звоночкам» относятся:

повторение одних и тех же фраз и вопросов;

проблемы с запоминанием последних разговоров, встреч и событий;

систематическая «потеря» вещей или их размещение в абсурдных местах (например, оставить телефон в холодильнике);

проблемы с узнаванием родственников, друзей, названий повседневных предметов.

Рассказываем, на какие еще симптомы стоит обратить внимание.

Проблемы с концентрацией

Болезнь Альцгеймера вызывает проблемы с концентрацией и мышлением. Особенно если дело касается абстрактных предметов, чисел и цифр.

Проблемы с многозадачностью

Выполнение одновременно нескольких задач дается особенно сложно, так же как и контроль финансов, обновление счетов и их своевременная оплата. В долгосрочной перспективе человек с болезнью Альцгеймера не может распознавать цифры и справляться со счетом.

Проблемы с рациональностью

Болезнь Альцгеймера приводит к ухудшению способности принимать разумные решения и высказывать здравые суждения о повседневных ситуациях. Например, человек может нагрубить невзначай, сделать необычный выбор в социальных взаимодействиях или начать носить одежду, не подходящую для погоды.

Christian Erfurt/Unsplash

Проблемы с повседневными задачами

Человеку с развивающейся болезнью Альцгеймера может быть труднее эффективно реагировать на повседневные проблемы. Например, у таких людей может чаще пригорать еда на плите или переливаться ванна.

Постепенно развивается серьезное ухудшение памяти, теряется способность выполнять повседневные задачи. Со временем люди с прогрессирующей болезнью Альцгеймера часто забывают, как справляться с такими базовыми делами, как одевание, чистка зубов, приготовление пищи и т. п.

Проблемы с выполнением сложных действий

По мере обострения болезни действия, которые в какой-то момент были частью рутины и которые требовали последовательных шагов, (например, планирование или игра в любимую игру) становятся затруднительными.

Проблемы с настроением

Изменения в мозге могут повлиять на настроение и поведение. Как результат развиваются такие отклонения, как:

депрессия;

апатия;

желание изолироваться от общества;

резкие перепады настроения;

недоверие к окружающим;

раздражительность, агрессивность;

изменение режима сна, невозможность уснуть или, наоборот, постоянная сонливость;

дезориентация в речи и пространстве.

Jonathan Borba/Unsplash

Почему болезнь Альцгеймера сложно заметить на раннем этапе развития

Многие важные навыки сохраняются в течение длительного времени, даже когда симптомы прогрессируют. Например, человек способен читать, рисовать, может рассказывать истории и мастерить поделки.

Поэтому признаки Альцгеймера на первых порах так трудно заметить. Болезнь в основном влияет на обработку памяти, непосредственно связанную с хранением «новых данных». По этой причине люди с таким диагнозом повторяют один и тот же вопрос несколько раз или не помнят последние события.

С другой стороны, долгосрочная память затрагивается позже, как и другие способности и навыки, приобретенные в течении жизни. В конечном итоге болезнь добирается и до них.

В случае с болезнью Альцгеймера важно не только заметить первые признаки нарушений, но и своевременно обратиться за помощью к специалистам. Зачастую многие симптомы можно вывести в хорошую и стабильную ремиссию — с помощью коррекции поведения, социальных взаимодействий и специальных препаратов.