Как правильно выбрать клубнику: советы нутрициолога

Весной клубнику привозят из южных регионов — Крыма, Краснодара, Ставрополья, а летом — из центральной части России и Подмосковья. И ягоды поступают в продажу до конца осени. Зимой доступна только импортная ягода. Обычно с ноября по январь-февраль можно купить клубнику из Египта, Марокко, а также из стран Центральной и Южной Америки.

Про пользу и вред клубники уже писали, а в сегодняшней статье разберем, как во всем этом разнообразии найти вкусную и полезную ягоду.

Как должна выглядеть клубника при покупке

На ягоде не должно быть каких-то помятостей или неровностей. Клубника должна быть умеренно плотная. Излишняя твердость или мягкость может быть признаком незрелости или, соответственно, внутреннего гниения. Также на ягоде не должно быть никаких зеленоватых пятен.

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Сами плоды могут быть округлыми, овальными или удлиненными, это зависит от сорта. Например, сорт «али-баба» часто имеет выраженную вытянутую форму. А сорт «богота» обычно представлен крупными ягодами с неоднородной формой.

Еще очень важный признак — аромат. Если садовая земляника пахнет приятно, значит, она должна быть спелой и вкусной. Но аромат ягоды может быть более или менее интенсивным в зависимости от сорта или погодных условий во время ее созревания.

Если ягода имеет интенсивный темно-красный цвет, скорее всего, она либо переспелая, либо в полной стадии спелости. Такую ягоду рекомендуется употреблять сразу после покупки или не приобретать в принципе.

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Важно, чтобы на плодах присутствовал чашелистик — зеленые листья, обрамляющие ягоду. Их наличие показывает, что сбор ягоды проходил правильно и аккуратно. Если их нет, то в это место могут попасть микробы. Также плоды без этих листочков достаточно быстро портятся.

Обычно самая вкусная ягода у тех производителей, которые собирают плоды сразу в розничную упаковку. Упаковка должна быть из дерева, картона или пластика, а также маленького размера. Так как при перевозке в крупных контейнерах ягода мнется и из нее начинает течь сок, а это плохо сказывается на плодах.

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Кроме того, при покупке клубники в пластиковом контейнере нужно обязательно проверить дно. Если ягоды залежались, снизу они будут помятые или даже подгнившие. Если на дне контейнера большое количество сока, стоит воздержаться от покупки.

На рынке можно попросить у продавца попробовать товар. Лучше выбрать несколько ягод самостоятельно, ведь иногда продавцы дают пробовать не то, что лежит на прилавке. Также не забудьте помыть плоды перед тем, как их есть.

Как определить плохую клубнику

Одно из самых опасных и распространенных заболеваний земляники, которое заметно сокращает урожай, — это серая гниль. Ее возбудитель — грибок Botrytis cinerea. Обычно на ягоде появляются серые пятна, но сам патоген также попадает в ткани мякоти плода. После чего клубника усыхает и превращается в серый комок. Употреблять такую ягоду в пищу, конечно, не стоит.

Если на ягоде есть пятна от повреждений, то, скорее всего, она очень быстро испортится или уже испорчена. В упаковке, где лежит клубника, не должно быть много сока: ягода, лежащая в собственном соке на солнце в теплую погоду, портится мгновенно.

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Листья, обрамляющие ягоду, не были сухими или желтыми: такой цвет чашелистика означает, что клубника сорвана давно.

Нужно также обратить внимание на размер ягод.

Чек-лист хорошей клубники

ягоды сухие, плотные и без областей гниения;

листья, обрамляющие ягоду, зеленые и не увядшие;

ягоды имеют насыщенный аромат;

цвет красно-розовый, однородный и насыщенный, без зеленых и белых пятен.

Что делать с ягодой перед употреблением

После покупки клубнику нужно сначала перебрать. Несколько заплесневелых ягод в упаковке могут испортить все остальные.

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После того, как убраны все испорченные плоды, клубнику необходимо помыть. Можно положить ягоду на сито и подержать под проточной водой несколько минут. Потом плоды нужно обсушить: на капельках воды может остаться грязь, а еще сухая клубника хранится лучше.

Как хранить клубнику

Лучше всего хранить ягоды в один слой, если же это невозможно, то положить между слоями бумажные полотенца. Если необходимо сохранить плоды на неделю и дольше, то их можно заморозить. Для такого хранения не надо отрывать у клубники листья и плодоножки и мыть. От этого ягода может быстрее испортиться.

При правильном хранении от клубники можно получить максимальную пользу. Ведь ягода:

содержит много витамина С;

богата антиоксидантами;

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза;

оказывает профилактику глазных болезней.

Однако не нужно забывать, что клубника — сильный аллерген. Также ягоду не рекомендуется есть людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, при контакте со слизистой оболочкой желудка клубника усиливает ее раздражение, что может способствовать обострению гастрита. Воздействие на желудок оказывает и употребление ягоды натощак. Поэтому лучше есть ее после еды, например, в качестве десерта. Можно смешивать клубнику со сметаной, сливками или йогуртом — это положительно сказывается на усвоении продукта.