Как правильно выбрать ребенку первый прикорм: советы эксперта

Сегодня, 15:00
На баночках с детским питанием обычно пишут возраст 5+ или 6+ месяцев, это соответствует рекомендациям ВОЗ. Однако достижение возраста не означает, что ребенок автоматически готов попробовать взрослую еду. Готовность к прикорму родители могут определить по поведению и общему развитию ребенка:
— ребенок самостоятельно сидит (или может сесть с посторонней помощью);
— у него минимально развита координация — то есть понятно, что руку или ложку он подносит ко рту осознанно;
— ребенок не просто засовывает в рот предметы, но и пытается их жевать;
— у ребенка уменьшается рефлекс выталкивания (младенцы рефлекторно выталкивают предметы, попадающие на кончик языка, в более старшем возрасте это проходит);
— ребенок пытается попробовать пищу, которую едят взрослые.
Вместе с тем нельзя начинать вводить прикорм до возраста 4 месяцев, даже если у ребенка снижается вес — в этом случае необходимы скорее искусственные молочные смеси. Слишком ранний прикорм приведет к ухудшению работы ЖКТ ребенка.
Привычная последовательность продуктов для прикорма выглядит так:
— кабачок или цветная капуста;
— морковь, тыква, персик, зеленый горошек, брокколи, шпинат;
— каши: гречневая, овсяная, ячменная, рисовая;
— вареные яйца (и белок, и желток);
— мясо, рыба;
— кефир, йогурт, творог.
Мясо, рыба и кисломолочные продукты вводятся, когда малышу уже есть 8-9 месяцев, но последовательность знакомства с другими продуктами нестрогая. То есть можно попробовать дать сначала кашу, потом фрукты и т.д. Вводить новые продукты можно каждые два-три дня, если на предыдущий продукт не было аллергии. Однако лучше воздержаться от того, чтобы давать ребенку покупной сок и детское печенье — в них много сахара.
Оба способа имеют как достоинства, так и недостатки, поэтому нужно исходить из собственного удобства.
— наличие готовой схемы введения каждого продукта (на каждой банке написано, сколько ложек пюре можно дать в первый раз и через какое время допускается увеличить количество);
— отсутствие необходимости готовить для ребенка отдельно.
— указанные в схеме порции могут не соответствовать потребностям малыша (то есть одному ребенку одной банки может оказаться мало, а другому — много);
— малая питательность (ребенок может быстро проголодаться);
— однообразие продуктов;
— в кашах и творожках может содержаться сахар.
— известен состав;
— можно менять количество еды для каждой порции.
— необходимость готовить отдельно;
— обязательная проверка качества и состава продуктов;
— ограниченное количество способов готовки (допускаются вареные, приготовленные на пару, тушеные и запеченные продукты);
— ограниченный срок хранения еды: не более 12 часов.
В первое время, когда ребенок еще совсем не умеет жевать, продукты нужно измельчать до состояния пюре. Крупы для каш можно молоть в кофемолке. Но и слишком долго держать малыша на пюре не нужно — после 9 месяцев уже допускается введение измельченной, но не перемолотой пищи.
Начинать следует с микродоз — на кончике чайной ложки, в первый день — не более 1 чайной ложки.
Ни в коем случае нельзя кормить насильно — ребенок должен пробовать продукты добровольно, чтобы в будущем не отказываться от определенных типов еды и не страдать отсутствием аппетита.