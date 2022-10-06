Как приготовить самый простой суп за 10 минут: топ-5 удобных рецептов

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«Что в день грядущий мне готовить» — вопрос, которым задаются миллионы людей. Теоретически во Всемирной паутине на него есть ответы. Но многие рецепты, обещающие быстрый результат, включают ингредиенты, которые бывают не в каждом доме и не каждый день: кокосовое молоко, свежая мята и пр. Предлагаем пять простых супов из минимума доступных продуктов.
1. Поставить на огонь кастрюлю с 1,5-2 литрами воды.
2. Пока вода закипает, почистить картошку и лук, порезать картошку кубиками, сыр покрошить тонкими пластинками.
3. Дождаться закипания воды, добавить соль, опустить в кипящую воду половинку луковицы, сыр и приправы.
4. В течение 1-2 минут размешивать сыр ложкой, чтобы он быстрее разошелся.
5. Добавить в суп картошку.
6. Продолжать помешивать суп до готовности картошки (7-8 минут).
1. Вскипятить 1,5-2 литра воды, добавить соль.
2. Положить в кипящую воду брокколи и приправы, варить 6-7 минут.
3. Слить отвар в отдельную емкость.
4. Измельчить вареное брокколи в пюре, по мере необходимости добавляя отвар.
5. Разложить получившийся суп по тарелкам, сверху добавить 1 ст. ложку масла.
Этот же рецепт можно усовершенствовать, добавив вместо овощного бульона сливки 20% жирности. Тогда масло не нужно.
1. Вскипятить воду, посолить.
2. Положить вариться очищенный и нарезанный кубиками картофель, варить в течение 5 минут.
3. Пока картошка варится, мелко нашинковать лук и обжарить его в масле до золотистого цвета (2-3 минуты).
4. Нарезать свеклу.
5. Через 5 минут после начала варки картошки добавить в кастрюлю обжаренный лук и свеклу.
6. Всыпать 0,5 чайной ложки лимонной кислоты или добавить 1 столовую ложку лимонного сока.
7. Готовить все вместе еще 3-4 минуты.
8. Суп, разлитый по тарелкам, посыпать зеленью, по желанию добавить сметану.
1. Вскипятить воду, посолить.
2. Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель.
3. Варить 5 минут.
4. Обжарить на сковороде мелко нарезанный лук.
5. Добавить в суп вермишель, лук и приправы.
6. Варить еще 3-4 минуты.
Для тех, кто не любит вегетарианскую еду.
1. Вскипятить воду, посолить.
2. Добавить очищенную и порезанную кубиками картошку.
3. Варить 5 минут.
4. Мелко нарезать лук, обжарить его в масле до золотистого цвета.
5. Добавить в суп лук и консервы.
6. Варить еще 3-5 минут.