Как приготовить самый простой суп за 10 минут: топ-5 удобных рецептов

Рассказываем, как приготовить быстрый и полезный обед из продуктов, которые есть под рукой.

«Что в день грядущий мне готовить» — вопрос, которым задаются миллионы людей. Теоретически во Всемирной паутине на него есть ответы. Но многие рецепты, обещающие быстрый результат, включают ингредиенты, которые бывают не в каждом доме и не каждый день: кокосовое молоко, свежая мята и пр. Предлагаем пять простых супов из минимума доступных продуктов.

Суп. Фото Global Look Press

Суп из плавленого сырка

Ингредиенты:

Как готовить:

1. Поставить на огонь кастрюлю с 1,5-2 литрами воды.

2. Пока вода закипает, почистить картошку и лук, порезать картошку кубиками, сыр покрошить тонкими пластинками.

3. Дождаться закипания воды, добавить соль, опустить в кипящую воду половинку луковицы, сыр и приправы.

4. В течение 1-2 минут размешивать сыр ложкой, чтобы он быстрее разошелся.

5. Добавить в суп картошку.

6. Продолжать помешивать суп до готовности картошки (7-8 минут).

Суп. Фото Global Look Press

Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты:

упаковка замороженного брокколи

соль;

приправы по вкусу;

растительное масло.

Как готовить:

1. Вскипятить 1,5-2 литра воды, добавить соль.

2. Положить в кипящую воду брокколи и приправы, варить 6-7 минут.

3. Слить отвар в отдельную емкость.

4. Измельчить вареное брокколи в пюре, по мере необходимости добавляя отвар.

5. Разложить получившийся суп по тарелкам, сверху добавить 1 ст. ложку масла.

Этот же рецепт можно усовершенствовать, добавив вместо овощного бульона сливки 20% жирности. Тогда масло не нужно.

Суп. Фото Global Look Press

Горячий свекольный суп

Ингредиенты:

3-4 картофелины;

1 готовая свекла из магазина;

1/5 луковицы для зажарки;

соль;

лимонная кислота или лимонный сок.

приправы.

Как готовить:

1. Вскипятить воду, посолить.

2. Положить вариться очищенный и нарезанный кубиками картофель, варить в течение 5 минут.

3. Пока картошка варится, мелко нашинковать лук и обжарить его в масле до золотистого цвета (2-3 минуты).

4. Нарезать свеклу.

5. Через 5 минут после начала варки картошки добавить в кастрюлю обжаренный лук и свеклу.

6. Всыпать 0,5 чайной ложки лимонной кислоты или добавить 1 столовую ложку лимонного сока.

7. Готовить все вместе еще 3-4 минуты.

8. Суп, разлитый по тарелкам, посыпать зеленью, по желанию добавить сметану.

Суп. Фото Global Look Press

Вермишелевый суп

Ингредиенты:

3-4 картофелины;

0,5 луковицы;

1/3 стакана вермишели.

Как готовить:

1. Вскипятить воду, посолить.

2. Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель.

3. Варить 5 минут.

4. Обжарить на сковороде мелко нарезанный лук.

5. Добавить в суп вермишель, лук и приправы.

6. Варить еще 3-4 минуты.

Для тех, кто не любит вегетарианскую еду.

Суп из консервов

Ингредиенты:

3-4 картофелины;

0,5 банки мясных или рыбных консервов

Соль;

0,5 луковицы.

Как готовить:

1. Вскипятить воду, посолить.

2. Добавить очищенную и порезанную кубиками картошку.

3. Варить 5 минут.

4. Мелко нарезать лук, обжарить его в масле до золотистого цвета.

5. Добавить в суп лук и консервы.

6. Варить еще 3-5 минут.