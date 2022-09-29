Как приготовить сытный и полезный завтрак за 15 минут? 5 простых рецептов

Утром не хочется тратить время на долгую готовку, но хороший завтрак — это бодрость и прилив сил минимум на ближайшие полдня.
Известно, что яйца богаты веществами, полезными для организма человека. Классика утренней трапезы во многих семьях — яичница. Но при этом можно разнообразить ранний прием пищи и приготовить быстрое и простое блюдо из яиц — скрэмбл, или, как еще называют это блюдо, болтунью.
Ингредиенты:
— яйца — 3-5 шт.;
- ветчина — 50 г;
- молоко — 1/3 стакана;
- специи — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Для приготовления необходимо предварительно измельчить ветчину в виде кубиков. Яйца взбить при помощи венчика с молоком, зеленью, специями.
Вылейте получившуюся смесь на разогретую сковороду. Готовьте на медленном огне, помешивая силиконовой лопаткой.
В зависимости от количества участников утренней трапезы объем используемых ингредиентов может меняться.
Молочные продукты, при условии отсутствия индивидуальной непереносимости, станут прекрасной основой для полезного и питательного завтрака.
- творог — 180 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 5-6 ст.л.
- сахар — по вкусу;
- ванилин — по вкусу.
Взбейте венчиком яйцо с сахаром и ванилином. Добавьте творог, перемешайте. В полученную смесь добавьте муку. Вскипятите воду, добавив в нее щепотку соли. Готовое тесто разделите на равные части. Сформируйте из них колбаски, разрежьте их на небольшие одинаковые кусочки. Отправьте ленивые вареники в кипящую воду на несколько минут. К готовым вареникам добавьте немного сливочного масла.
После завершения летнего сезона у многих дачников есть запасы замороженных или сушеных ягод и фруктов. С наступлением холодов и отсутствием прежнего изобилия свежих ягод самое время позаботиться об укреплении иммунитета и использовать припасы. Также в любом магазине можно приобрести свежезамороженные ягоды. Продукт не теряет своих полезных свойств при использовании такого метода, как шоковая заморозка.
- молоко — 100 мл.;
- каша овсяная — 0,5 ст.;
- сахар — по вкусу;
- любые ягоды.
Вскипятите молоко, добавьте по желанию сахар и размешайте. В молоко добавьте овсянку, помешивая ложкой. После пары минут варки на медленном огне накройте крышкой кастрюлю, выключите огонь. Спустя 10 минут каша готова к употреблению. За это время можно приготовить напиток — чай, какао, кофе.
В зависимости от индивидуальных предпочтений соотношение ингредиентов может меняться. Любителям более жидкой каши лучше увеличить количество молока, а более густой — добавить больше овсянки.
Свежеприготовленные и ароматные сырники со сметаной или джемом украсят даже самое хмурое утро.
- творог — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 5-6 ст. л.
- сахар — по вкусу;
- сода или разрыхлитель — щепотка;
- ванилин — по вкусу.
Яйца смешайте с сахаром и ванилином при помощи венчика. Добавьте творог, перемешайте. В полученную смесь всыпьте муку, соду или разрыхлитель. Также можно в сочетании с мукой использовать немного манной крупы.
Тесто должно получиться достаточно плотное, не жидкое. Разделите его на две-три равные части, из каждой сформируйте колбаску. Поделите их на одинаковые части в форме, напоминающей оладьи. Обжарьте на разогретой сковороде с обеих сторон до образования румяной корочки.
Когда совершенно нет времени утром возиться с приготовлением завтрака, можно использовать продукты, которые, как правило, найдутся в любом холодильнике, или сделать заготовки накануне вечером.
- тонкий лаваш — 1 лист;
- сыр — 50 г;
- грудка куриная — 50-100 г;
- помидор — 1 шт.;
- зелень — по вкусу.
Предварительно сваренную куриную грудку или приготовленную на гриле мелко порежьте. Измельчите помидор и зелень. Сыр натрите на терке. На лист лаваша нужно выложить всё слоями и завернуть. Обжарьте лаваш с начинкой на рифленой сковороде 2-3 минуты с обеих сторон. В качестве наполнения можно использовать также болгарский перец, лук и другие продукты.
Сторонники ведения здорового образа жизни, а также Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» рекомендуют не пропускать завтрак, так как он является одним из важных приемов пищи.