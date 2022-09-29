Как приготовить сытный и полезный завтрак за 15 минут? 5 простых рецептов

Рассказываем, как, не затрачивая много времени на приготовление пищи, порадовать себя вкусной и полезной едой утром.

Утром не хочется тратить время на долгую готовку, но хороший завтрак — это бодрость и прилив сил минимум на ближайшие полдня.

Скрэмбл с ветчиной

Известно, что яйца богаты веществами, полезными для организма человека. Классика утренней трапезы во многих семьях — яичница. Но при этом можно разнообразить ранний прием пищи и приготовить быстрое и простое блюдо из яиц — скрэмбл, или, как еще называют это блюдо, болтунью.

Ингредиенты:

— яйца — 3-5 шт.;

- ветчина — 50 г;

- молоко — 1/3 стакана;

- специи — по вкусу;

- соль — по вкусу;

- зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления необходимо предварительно измельчить ветчину в виде кубиков. Яйца взбить при помощи венчика с молоком, зеленью, специями.

Вылейте получившуюся смесь на разогретую сковороду. Готовьте на медленном огне, помешивая силиконовой лопаткой.

В зависимости от количества участников утренней трапезы объем используемых ингредиентов может меняться.

Блюдо из яиц. Фото Global Look Press

Ленивые вареники

Молочные продукты, при условии отсутствия индивидуальной непереносимости, станут прекрасной основой для полезного и питательного завтрака.

Ингредиенты:

- творог — 180 г;

- яйцо — 1 шт.;

- мука — 5-6 ст.л.

- сахар — по вкусу;

- ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

Взбейте венчиком яйцо с сахаром и ванилином. Добавьте творог, перемешайте. В полученную смесь добавьте муку. Вскипятите воду, добавив в нее щепотку соли. Готовое тесто разделите на равные части. Сформируйте из них колбаски, разрежьте их на небольшие одинаковые кусочки. Отправьте ленивые вареники в кипящую воду на несколько минут. К готовым вареникам добавьте немного сливочного масла.

Каша с ягодами

После завершения летнего сезона у многих дачников есть запасы замороженных или сушеных ягод и фруктов. С наступлением холодов и отсутствием прежнего изобилия свежих ягод самое время позаботиться об укреплении иммунитета и использовать припасы. Также в любом магазине можно приобрести свежезамороженные ягоды. Продукт не теряет своих полезных свойств при использовании такого метода, как шоковая заморозка.

Ингредиенты:

- молоко — 100 мл.;

- каша овсяная — 0,5 ст.;

- сахар — по вкусу;

- любые ягоды.

Способ приготовления:

Вскипятите молоко, добавьте по желанию сахар и размешайте. В молоко добавьте овсянку, помешивая ложкой. После пары минут варки на медленном огне накройте крышкой кастрюлю, выключите огонь. Спустя 10 минут каша готова к употреблению. За это время можно приготовить напиток — чай, какао, кофе.

В зависимости от индивидуальных предпочтений соотношение ингредиентов может меняться. Любителям более жидкой каши лучше увеличить количество молока, а более густой — добавить больше овсянки.

Сырники

Сырники. Фото Global Look Press

Свежеприготовленные и ароматные сырники со сметаной или джемом украсят даже самое хмурое утро.

Ингредиенты:

- творог — 200 г;

- яйцо — 1 шт.;

- мука — 5-6 ст. л.

- сахар — по вкусу;

- сода или разрыхлитель — щепотка;

- ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца смешайте с сахаром и ванилином при помощи венчика. Добавьте творог, перемешайте. В полученную смесь всыпьте муку, соду или разрыхлитель. Также можно в сочетании с мукой использовать немного манной крупы.

Тесто должно получиться достаточно плотное, не жидкое. Разделите его на две-три равные части, из каждой сформируйте колбаску. Поделите их на одинаковые части в форме, напоминающей оладьи. Обжарьте на разогретой сковороде с обеих сторон до образования румяной корочки.

Лаваш с начинкой

Когда совершенно нет времени утром возиться с приготовлением завтрака, можно использовать продукты, которые, как правило, найдутся в любом холодильнике, или сделать заготовки накануне вечером.

Ингредиенты:

- тонкий лаваш — 1 лист;

- сыр — 50 г;

- грудка куриная — 50-100 г;

- помидор — 1 шт.;

- зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Предварительно сваренную куриную грудку или приготовленную на гриле мелко порежьте. Измельчите помидор и зелень. Сыр натрите на терке. На лист лаваша нужно выложить всё слоями и завернуть. Обжарьте лаваш с начинкой на рифленой сковороде 2-3 минуты с обеих сторон. В качестве наполнения можно использовать также болгарский перец, лук и другие продукты.

Сторонники ведения здорового образа жизни, а также Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» рекомендуют не пропускать завтрак, так как он является одним из важных приемов пищи.