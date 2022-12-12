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12 декабря, 16:00

Как в 50 выглядеть на 25? 5 секретов молодости Джареда Лето

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Анастасия Кравченко
Фото Getty Images
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Сейчас внешности певца и актера можно только позавидовать. И это при том, что юность у него была бурной.

Актера и фронтмена группы 30 Seconds to Mars регулярно включают в рейтинги звезд, которые молодо выглядят. Сам Джаред привык отшучиваться о своём внешнем виде: «Удивительно, что делает с лицом немного человеческой крови», — говорит он. Однако все-таки у Лето есть несколько правил, которые он соблюдает уже несколько десятков лет. В преддверии дня рождения Джареда разбираемся, как современному Дориану Грею удается хорошо выглядеть даже в 50.

Никакого алкоголя и сигарет

Сейчас образ жизни Джареда Лето совсем не похож на тот, с которым общественность привыкла ассоциировать рок-звезд. Последние 20 лет фронтмен 30 Seconds to Mars воздерживается даже от употребления пива и сигарет.

«У меня по-прежнему множество пороков, но алкоголь в них не входит», — заявляет Лето.

Скриншот из фильма «Реквием по мечте».
Фото Кадр из фильма «Реквием по мечте».

Однако так было не всегда, и за плечами у Джареда долгий путь зависимости от запрещенных веществ. По этой причине он так и не стал отцом — опасался, что на ребенке может сказаться наркотический опыт.

«В какой-то момент я задал себе вопрос, тот ли это путь, который приведет меня к исполнению моих желаний? Этого ли я хочу для себя? Так и свершился мой выбор», — признается Джаред.

Конечно, алкоголь, наркотики и сигареты оказывают разрушающее действие на организм: начиная от деструктивизации нервной системы, оканчивая жировым гепатозом, циррозом, проблемами с почками и мочеполовой системой. Полный отказ от вредных привычек при соблюдении правильного режима питания, тренировок, регулярной диспансеризации может дать значительное продление жизни в итоге и сохранение молодости. Хотя не стоит отрицать и генетические аспекты, очень часто старение кожи и поседение волос связано с «поломками» в некоторых генах.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Много сна

«Стараюсь спать как можно чаще. По мне, хорошая жизнь — это чистая жизнь и честная забота о себе». Кажется, в этом и есть залог молодости по версии Джареда Лето.

По словам музыканта, при большом количестве путешествий и недосыпах «долго не протянешь».

Сон — это лекарство. И это факт, потому что именно во сне вырабатываются иммунные тела, происходит восстановление клеток, даже выделение желчи активизируется ближе к полуночи. Если человек спит ненормированно, многие биологические процессы угнетаются.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Умеренные спортивные нагрузки

Поддерживать хорошую физическую форму Джареду помогают йога, сайклинг и активная ходьба на свежем воздухе. Лидер рок-коллектива достаточно много времени уделяет спорту, но занимается им принципиально на природе. Он много бегает, любит приседания и упражнения для пресса. Однако самое большое удовольствие артисту доставляют экстремальные виды спорта и хайкинг — пешие прогулки по горной местности.

Джаред Лето. Фото Thirty Seconds To Mars Store, Соцсети
Фото Thirty Seconds To Mars Store, Соцсети

«Я люблю кататься на велосипеде по всяким холмам. Никогда не беру с собой плеер, мне нравится слушать звуки природы. Я эти моменты использую, чтобы избавиться от музыки. Я так часто пишу музыку, что мне не требуется ее слушать просто так», — делится Лето.

Спортивная нагрузка должна быть регулярной. Мы не говорим о ежедневном посещении спортзала на два-три часа, усиленных тренировках, но достаточное количество ходьбы, небольшая пробежка или растяжка поможет как можно дольше сохранять объем мышц и целостную структуру костей.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Веганство

На протяжении последних 20 лет Джаред Лето воздерживается не только от алкоголя и табака, но и от животной пищи: «Я уже давно на этом пути: 20 лет я строгий вегетарианец и вообще забочусь о себе. Думаю, это сильно помогает тому, что я хорошо сохранился».

Основу его рациона составляют пророщенные зерна и несоленые орехи. Из любимых блюд — гречневые панкейки и веганские такос. Сам Лето одним из секретов хорошего внешнего вида считает умеренность в потреблении пищи.

Умеренность в потреблении пищи — сегодня залог здоровой жизни. Вегетарианство считается одним из здоровых типов питания, однако может оно таким быть только при условии регулярной диспансеризации, проверке баланса железа, витаминов В9 и В12. Кроме того, важно отказаться от рафинированного сахара и консервантов, не использовать значительное количество соли при готовке и стараться подбирать ту пищу, которая привычна для вашего этноса.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Собственная философия

Разумеется, образ жизни Джареда Лето не обходится без правильного настроя.

Правильная жизненная философия, по мнению Джареда, подразумевает:

  • ежедневные медитации;
  • осознанный взгляд на жизнь, отгораживающий от стрессов (синоним старения).
Скриншот из фильма «Отряд самоубийц».
Фото Кадр из фильма «Отряд самоубийц».

«Я себя свободным ощущаю в полной мере. И мне кажется, это одно из главных преимуществ художника, его главная роскошь. Я свободен бросить все и предаться лени, просто мне не хочется, мне нравится действовать — и в этом также моя свобода».

Постоянный стресс — неконтролируемые выбросы гормонов — может стать причиной многих эндокринных и воспалительных заболеваний. Поэтому контроль ситуаций, эмоций и позитивный взгляд на жизнь действительно могут стать подспорьем в сохранении молодости.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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