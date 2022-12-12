Как в 50 выглядеть на 25? 5 секретов молодости Джареда Лето

12 декабря, 16:00
Актера и фронтмена группы 30 Seconds to Mars регулярно включают в рейтинги звезд, которые молодо выглядят. Сам Джаред привык отшучиваться о своём внешнем виде: «Удивительно, что делает с лицом немного человеческой крови», — говорит он. Однако все-таки у Лето есть несколько правил, которые он соблюдает уже несколько десятков лет. В преддверии дня рождения Джареда разбираемся, как современному Дориану Грею удается хорошо выглядеть даже в 50.
Сейчас образ жизни Джареда Лето совсем не похож на тот, с которым общественность привыкла ассоциировать рок-звезд. Последние 20 лет фронтмен 30 Seconds to Mars воздерживается даже от употребления пива и сигарет.
«У меня по-прежнему множество пороков, но алкоголь в них не входит», — заявляет Лето.
Однако так было не всегда, и за плечами у Джареда долгий путь зависимости от запрещенных веществ. По этой причине он так и не стал отцом — опасался, что на ребенке может сказаться наркотический опыт.
«В какой-то момент я задал себе вопрос, тот ли это путь, который приведет меня к исполнению моих желаний? Этого ли я хочу для себя? Так и свершился мой выбор», — признается Джаред.
«Стараюсь спать как можно чаще. По мне, хорошая жизнь — это чистая жизнь и честная забота о себе». Кажется, в этом и есть залог молодости по версии Джареда Лето.
По словам музыканта, при большом количестве путешествий и недосыпах «долго не протянешь».
Сон — это лекарство. И это факт, потому что именно во сне вырабатываются иммунные тела, происходит восстановление клеток, даже выделение желчи активизируется ближе к полуночи. Если человек спит ненормированно, многие биологические процессы угнетаются.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Поддерживать хорошую физическую форму Джареду помогают йога, сайклинг и активная ходьба на свежем воздухе. Лидер рок-коллектива достаточно много времени уделяет спорту, но занимается им принципиально на природе. Он много бегает, любит приседания и упражнения для пресса. Однако самое большое удовольствие артисту доставляют экстремальные виды спорта и хайкинг — пешие прогулки по горной местности.
«Я люблю кататься на велосипеде по всяким холмам. Никогда не беру с собой плеер, мне нравится слушать звуки природы. Я эти моменты использую, чтобы избавиться от музыки. Я так часто пишу музыку, что мне не требуется ее слушать просто так», — делится Лето.
Спортивная нагрузка должна быть регулярной. Мы не говорим о ежедневном посещении спортзала на два-три часа, усиленных тренировках, но достаточное количество ходьбы, небольшая пробежка или растяжка поможет как можно дольше сохранять объем мышц и целостную структуру костей.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
На протяжении последних 20 лет Джаред Лето воздерживается не только от алкоголя и табака, но и от животной пищи: «Я уже давно на этом пути: 20 лет я строгий вегетарианец и вообще забочусь о себе. Думаю, это сильно помогает тому, что я хорошо сохранился».
Основу его рациона составляют пророщенные зерна и несоленые орехи. Из любимых блюд — гречневые панкейки и веганские такос. Сам Лето одним из секретов хорошего внешнего вида считает умеренность в потреблении пищи.
Умеренность в потреблении пищи — сегодня залог здоровой жизни. Вегетарианство считается одним из здоровых типов питания, однако может оно таким быть только при условии регулярной диспансеризации, проверке баланса железа, витаминов В9 и В12. Кроме того, важно отказаться от рафинированного сахара и консервантов, не использовать значительное количество соли при готовке и стараться подбирать ту пищу, которая привычна для вашего этноса.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Разумеется, образ жизни Джареда Лето не обходится без правильного настроя.
Правильная жизненная философия, по мнению Джареда, подразумевает:
«Я себя свободным ощущаю в полной мере. И мне кажется, это одно из главных преимуществ художника, его главная роскошь. Я свободен бросить все и предаться лени, просто мне не хочется, мне нравится действовать — и в этом также моя свобода».
Постоянный стресс — неконтролируемые выбросы гормонов — может стать причиной многих эндокринных и воспалительных заболеваний. Поэтому контроль ситуаций, эмоций и позитивный взгляд на жизнь действительно могут стать подспорьем в сохранении молодости.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук