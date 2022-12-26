Как сохранить свежесть и красоту живой новогодней елки как можно дольше

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Выбрать живую елку не так уж сложно, но чтобы продлить ее дни в квартире, нужно постараться. При этом условия ухода за срубленным деревом и за елкой в горшке отличаются. Об этом рассказала организатор мероприятий Виктория Япрынцева.
Ветки дерева нужно примотать к стволу, чтобы они не сломались во время перевозки и установки. Можно использовать бечевку, капроновую веревку или тонкую проволоку. Сломанные ветки не повлияют на срок существования елки, но точно не добавят ей красоты.
Укладывать елку в багажник нужно макушкой вверх. Желательно зафиксировать ее, чтобы не повредить в процессе поездки. При перевозке в общественном транспорте дерево нужно придерживать за середину ствола. Поднимать и держать елку за макушку не рекомендуется.
Нельзя вносить елку в теплую комнату сразу с улицы, резкие перепады температуры приведут к быстрой гибели.
На открытках новогодние елки обычно стоят рядом с камином. С реальностью это не имеет ничего общего. Дерево желательно расположить подальше от источников тепла.
Небольшую елку можно установить на табуретке — это облегчит как процесс наряжания, так и доступность уборки.
Если дома есть увлажнитель воздуха, поставьте его рядом с деревом.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
Так же как у живых цветов, у елки нужно по возможности сделать свежий срез и удалить нижние ветки. Чтобы дерево долго не засыхало, нужно обеспечить его водой. Поэтому классическую крестовину рекомендуется обложить влажной ватой. Периодически вату нужно освежать.
Вместо крестового фиксатора можно использовать треногу с резервуаром для воды или ведро с влажным песком.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
Соответственно, нужно следить за тем, чтобы песок не пересыхал, а вода в резервуаре не заканчивалась. Можно просто поставить елку в воду: для этого подойдет ведро или большой горшок для орхидей. Ствол дерева должен быть погружен в воду на 2-3 сантиметра, не больше. Налить полное ведро воды и на неделю забыть о поливе не получится.
После установки елки ветки надо отвязать и дать им время вернуться в нормальное положение, прежде чем развешивать игрушки.
Нужно не только следить за тем, чтобы ствол оставался влажным, но и опрыскивать ветки из пульверизатора (только не при включенной гирлянде). Для опрыскивания подойдет талая вода или обычная водопроводная, но предварительно отстоянная.
Воду в ведре менять не нужно, достаточно своевременно доливать ее до нужного уровня.
Не помешает и питательный раствор: сахарный, желатиновый, раствор аммиачной селитры.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
Если не выбросить елку сразу после праздников, можно заметить, что на ней появляются крошечные шишки. При наличии времени и желания можно «укоренить» дерево, то есть добиться появления корней. Этот процесс требует не только терпения, но и везения. Хвойные растения довольно капризны. Если корни не появились, то голубая ель, несмотря на шишки, сбросит иголки и засохнет. Пихта без корней, если продолжить ее поливать, останется с иголками и может достоять до следующего Нового года.
Плюсы елки в горшке очевидны:
— забота о природе;
— легкость установки;
— отсутствие осыпающейся хвои.
Елку в кадке нужно поставить вдалеке от источника тепла, но на свету. Ее потребуется поливать через день (по 2-3 литра воды за раз).
В отапливаемом помещении кадочная елка может находиться не дольше двух недель.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
Как только каникулы закончатся, дерево надо выставить на улицу или хотя бы на балкон, если он не утеплен. Чтобы корни не замерзли, следует укрыть горшок сеном, соломой или специальным синтетическим материалом.
Когда наступит весна, елку желательно «подкормить» комплексным минеральным удобрением, растворенным в воде для полива. Потом до самых заморозков дерево нужно будет регулярно поливать. Карликовые деревья могут «жить» в городской квартире, например на балконе.
Раз в два-три года елку нужно пересаживать в горшок на 2-3 см больше предыдущего.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
При желании елку можно высадить в открытый грунт. Делать это можно на даче или в частном доме, в городе не получится соблюсти градостроительные нормы. Сажать нужно не перед самым домом. Конечно, елка может не прижиться. Но попробовать в любом случае стоит.